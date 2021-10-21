Бывший солист рок-группы "Ляпис Трубецкой" во время концерта отправил поклонника в нокдаун

Мужчина получил головой в переносицу из-за упрёка в неискренности песен. Не критикуйте панка - он играет, как умеет!
И к новостям культуры: бывший вокалист и основатель белорусской панк-группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок во время вчерашнего выступления в украинской Полтаве напал на фаната, который упрекнул творчество рокера в неискренности.
Михалок попросил нетрезвого уличного музыканта подняться на сцену, и после непродолжительного диалога ударил того головой в переносицу, отправив в нокдаун. Судя по видео, причиной конфликта стала не только перебранка по поводу музыки, но и отсутствие у мужчины билета на концерт.
Осторожно, много мата
Источник:
Михалок едва не устроил разборки с еще одним недовольным слушателем, но разошедшегося рокера вовремя остановила охрана. Организаторы концерта пока никак не прокомментировали случившиеся.
Более полное видео инцидента. Здесь музыкант пытается объяснить свою выходку:
Источник:
Источник:
- Издевательства над девушкой-инвалидом в липецком техникуме попали на видео
- Сотрудники "Магнита" дубинками избили заподозренных в краже мужчин
- На постсоветском пространстве замечены "умные люки"
- Сивков: менее чем за месяц Российская армия пройдёт Украину до границ Приднестровья: видео
- В Грозном избили двух болельщиков «Спартака»
Понравилось20
Вот настоящий панк!
.