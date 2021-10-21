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Бывший солист рок-группы "Ляпис Трубецкой" во время концерта отправил поклонника в нокдаун

Бывший солист рок-группы "Ляпис Трубецкой" во время концерта отправил поклонника в нокдаун (1 фото + 2 видео)

Автор:
21 октября 2021 17:25
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Концерт   Украина   видео   избиение   ляпис трубецкой   
1836
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Мужчина получил головой в переносицу из-за упрёка в неискренности песен. Не критикуйте панка - он играет, как умеет!

И к новостям культуры: бывший вокалист и основатель белорусской панк-группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок во время вчерашнего выступления в украинской Полтаве напал на фаната, который упрекнул творчество рокера в неискренности.


Михалок попросил нетрезвого уличного музыканта подняться на сцену, и после непродолжительного диалога ударил того головой в переносицу, отправив в нокдаун. Судя по видео, причиной конфликта стала не только перебранка по поводу музыки, но и отсутствие у мужчины билета на концерт.

Михалок едва не устроил разборки с еще одним недовольным слушателем, но разошедшегося рокера вовремя остановила охрана. Организаторы концерта пока никак не прокомментировали случившиеся.

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Метки: Концерт   Украина   видео   избиение   ляпис трубецкой   
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29k
Головасыр коричнештанник Час назад
чёт как-то некультурно
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1k
smokes 51 минуту назад
заготовочка, под заранее подготовленный текст.. ну типа жизни дает..
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3k
Exsiter Час назад
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18k
Егор Час назад
Такая она, ранимость творческого человека...
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14k
vikklu Час назад
У этого говна есть ещё и фанаты? Ну тогда поделом.
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1k
Павел Коваленко Час назад
Нормально он засунул
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317
bobobo Час назад
Ну, кабы у человека концерт. Люди деньги заплатили. И кто-то мутный из под сцены начинает мешать. Да, ещё из гитарой. Этого в видео нет, но как бы следует из происходящего. Конечно, можно было и по другому решить. Но я бы не стал Михалка осуждать.
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317
bobobo vikklu Час назад
... и с гитарой. Очепятка.
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60k
Опиум для народа Час назад
Панк-это только он себя так называет.
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3k
Виталий Касандров Час назад
Ну у нас бы этот "артист" присел бы за хулиганку ,но это 404 там за обстрел из гранатомета телекомпании условку дают .
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17k
Vital Idol Час назад
оказалось постановой, с говносценарием! кто-то платит за билеты на это?!
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
кто это ?
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38
Assbeast Hallo FreeSpace Час назад
Да мужик какой-то из толпы выперся. Кто ж его знает...
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