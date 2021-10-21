Бывший солист рок-группы "Ляпис Трубецкой" во время концерта отправил поклонника в нокдаун

И к новостям культуры: бывший вокалист и основатель белорусской панк-группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок во время вчерашнего выступления в украинской Полтаве напал на фаната, который упрекнул творчество рокера в неискренности.





Михалок попросил нетрезвого уличного музыканта подняться на сцену, и после непродолжительного диалога ударил того головой в переносицу, отправив в нокдаун. Судя по видео, причиной конфликта стала не только перебранка по поводу музыки, но и отсутствие у мужчины билета на концерт.