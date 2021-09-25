Сивков: менее чем за месяц Российская армия пройдёт Украину до границ Приднестровья: видео

Где-то к исходу четвертого-пятого дня максимум в Киеве станет понятно, что перспективы удержать власть нет, и начнётся панический бег украинской власти. После чего эта вся система рухнет.





Вооружённые силы Украины, соединения и части, оставшиеся без стратегического управления, в хаотическом состоянии начнут переходить в массовом порядке в Россию или разбегаться. Те отдельные части, которые станут оказывать сопротивление, очень быстро будут подавлены. После чего Россия выйдет к границам Приднестровья...