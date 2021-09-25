Сивков: менее чем за месяц Российская армия пройдёт Украину до границ Приднестровья: видео

Если ВСУ будет отдана команда начать наступление на республики Донбасса, Россия будет вынуждена приступить к операции по принуждению киевского руководства к миру. И тогда на то, чтобы зачехлить оружие, финишировав у границ Приднестровья, потребуется пара недель - максимум месяц, считает известный российский военный аналитик, к мнению которого прислушиваются даже в США.
Своими прогнозами военный эксперт Константин Сивков, поделился в эфире интернет-канала «Sputnik на русском»:
«Если говорить о том, что будет – ну да, скорее всего, выглядеть это будет так: после нападения на территории ДНР и ЛНР, если будет создан огромный перевес в силах, и на отдельных направлениях удастся проломить оборону Донецкой и Луганской народных республик, начнутся зачистки на этой территории боевиками террбатов, Россия вступает в конфликт...
Первые части, которые сильно ангажированы, которые участвуют в этом АТО, они очень быстро будут уничтожены. После чего российские Вооружённые силы, продвигаясь вместе с Народной милицией Луганской и Донецкой народных республик, двинутся вглубь территории Украины...
По мере продвижения им навстречу будут бросаться Вооружённые силы и соединения части Вооружённых сил Украины, которые с большой вероятностью начнут переходить на сторону Вооружённых сил России, вступать в их ряды. И совместно с нашей армией будут двигаться дальше...
Где-то к исходу четвертого-пятого дня максимум в Киеве станет понятно, что перспективы удержать власть нет, и начнётся панический бег украинской власти. После чего эта вся система рухнет.
Вооружённые силы Украины, соединения и части, оставшиеся без стратегического управления, в хаотическом состоянии начнут переходить в массовом порядке в Россию или разбегаться. Те отдельные части, которые станут оказывать сопротивление, очень быстро будут подавлены. После чего Россия выйдет к границам Приднестровья...
Общее время этой операции, по моим оценкам, может составить от недели-полутора, двух, максимум месяц. Перспектив нет никаких. Потому что ВСУ, за исключением узкого слоя прикормленных генералов и старших офицеров, не будет сражаться против России и против собственного народа», – заявил доктор военных наук, военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
P.S. *Примечание: военнослужащие ВСУ - обидно за ребят, так как половина их дедов и прадедов (не без основания) ещё считала себя русскими. Их отцам объяснили, что они украинцы, а им велели накрыться госфлагами. Фишка в том, что в большинстве армий мира, США тому яркий пример, национальными флагами накрывают покойников - обидно за ребят, их как будто приготовили к закланию, да ещё и издеваются при этом.
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А потом в ответ пару "Калибров" и "Солнцепёков, и будешь искать по оврагам угольки и части тел турков. . Вместе с частями тел турецких янычаров.
- Не-не-не, я только подстрекать...