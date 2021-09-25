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Сивков: менее чем за месяц Российская армия пройдёт Украину до границ Приднестровья: видео

Сивков: менее чем за месяц Российская армия пройдёт Украину до границ Приднестровья: видео (4 фото)

Автор:
25 сентября 2021 02:44
Сообщество : Военное
Метки: ynews   ВС РФ   ВСУ   Россия   Украина   аналитика   видео   донбас   
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Если ВСУ будет отдана команда начать наступление на республики Донбасса, Россия будет вынуждена приступить к операции по принуждению киевского руководства к миру. И тогда на то, чтобы зачехлить оружие, финишировав у границ Приднестровья, потребуется пара недель - максимум месяц, считает известный российский военный аналитик, к мнению которого прислушиваются даже в США.

Своими прогнозами военный эксперт Константин Сивков, поделился в эфире интернет-канала «Sputnik на русском»:

 «Если говорить о том, что будет – ну да, скорее всего, выглядеть это будет так: после нападения на территории ДНР и ЛНР, если будет создан огромный перевес в силах, и на отдельных направлениях удастся проломить оборону Донецкой и Луганской народных республик, начнутся зачистки на этой территории боевиками террбатов, Россия вступает в конфликт...


×

Первые части, которые сильно ангажированы, которые участвуют в этом АТО, они очень быстро будут уничтожены. После чего российские Вооружённые силы, продвигаясь вместе с Народной милицией Луганской и Донецкой народных республик, двинутся вглубь территории Украины...

По мере продвижения им навстречу будут бросаться Вооружённые силы и соединения части Вооружённых сил Украины, которые с большой вероятностью начнут переходить на сторону Вооружённых сил России, вступать в их ряды. И совместно с нашей армией будут двигаться дальше...

Где-то к исходу четвертого-пятого дня максимум в Киеве станет понятно, что перспективы удержать власть нет, и начнётся панический бег украинской власти. После чего эта вся система рухнет.


Вооружённые силы Украины, соединения и части, оставшиеся без стратегического управления, в хаотическом состоянии начнут переходить в массовом порядке в Россию или разбегаться. Те отдельные части, которые станут оказывать сопротивление, очень быстро будут подавлены. После чего Россия выйдет к границам Приднестровья...

Общее время этой операции, по моим оценкам, может составить от недели-полутора, двух, максимум месяц. Перспектив нет никаких. Потому что ВСУ, за исключением узкого слоя прикормленных генералов и старших офицеров, не будет сражаться против России и против собственного народа», – заявил доктор военных наук, военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


P.S. *Примечание: военнослужащие ВСУ - обидно за ребят, так как половина их дедов и прадедов (не без основания) ещё считала себя русскими. Их отцам объяснили, что они украинцы, а им велели накрыться госфлагами. Фишка в том, что в большинстве армий мира, США тому яркий пример, национальными флагами накрывают покойников - обидно за ребят, их как будто приготовили к закланию, да ещё и издеваются при этом.

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Метки: ynews   ВС РФ   ВСУ   Россия   Украина   аналитика   видео   донбас   
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Golbec 5 часов назад
наводка со спутника и пара тройка бароктаров зачистит войска агрессора( Сарынь на кичку)
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13k
Аристарх Похер 3 минуты назад
Что услышит военком, протягивающий ему повестку, автомат и каску?
- Не-не-не, я только подстрекать...
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1k
Руслан Новак 15 минут назад
Очередной экшперрт в стратегии на компьютере переиграл.
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3k
Феликс Дзержинский 15 минут назад
Мне интересно, а эти с кем собрались воевать? Я конечно понимаю, что данные упыри воевать не пойдут, как не пойдут воевать и их дети. Будут погибать обычные люди, за экономические интересы упырей, у которых сконцентрирована в руках вся экономическая и политическая власть.
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681
да пох 18 минут назад
Любой Украинский эксперт расскажет вам все это ,с точностью наоборот ....Как раньше воевали без экспертов ?
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201
babai65 Полчаса назад
Я не доживу до того времени когда выяснится что заворуха 14 года была спланирована всего двумя странами - сша и россией. Очень на то похоже.
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3k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Как же заэбала эта милитаристская риторика...
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201
babai65 Полчаса назад
Когда 15 году объявили мобилизацию хлопци з бандерштату сели в автобусы и ломонулись в россию - ибо патриоты.
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7k
Мистер Фикс 38 минут назад
Никто не решится начинать боевые действия на Донбассе, потому что знают - начнись полномасштабный конфликт, и ни одна евространа, а тем более сша, не придут на помощь усраине в материальном плане: ни оружием, ни, тем более, живой силой. Элементарно потому, что им это не надо. Вонищу подымут - это да, по всем парламентам польется дерьмо. Но не более. А дальше все по сценарию. Пример - обосравшаяся грузия 2008
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6k
Regerald 56 минут назад
Ничему людей не учит история, постоянно наступают на те же самые грабли.
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9k
Касьян Пуздой 57 минут назад
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14k
vikklu 57 минут назад
Гитлеру план "Барбаросса" тоже поначалу классным показался.
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14k
Вася Александрович 59 минут назад
Фашисты тоже поначалу быстро шли.
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1k
Broscan Час назад
Во народ то дурят и нагнетают и с одной и с другой стороны


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2k
Сергей Час назад
После Чечни этим аналитикам место в анале.я помню великого полководца Пашу грачева.это не из тех ли что выступает у скабеихи в передаче.седой такой,представительный.не помню сейчас фамилии,уволенный из вооруженных сил через офицерский суд чести,проворовался.с длинным носом,черт вылетела из башки его фамилия.
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60k
Опиум для народа Час назад
Господа "баные патриоты и сапоги! Хотите побряцать оружием-посылайте своих детей и п" здуйте сами. По желанию. Видели уже в Чечне действия такой продажной генеральско-министерской мрази. И перебейте там друг друга. Мир будет чище без патриотов России, Украины, США и других дебилов.
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69
Юденич Час назад
Бред от начала до конца в стиле российской пропаганды. Еще один вброс разжигания межнациональной ненависти.
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55k
Почитатель стекломоя Час назад
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201
babai65 Час назад
Иван . О каком пацанском духе базр. 90 процентов военнослужащих всу там за деньги и в основном хлопци з бандерштату.
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2k
sman1977 Час назад
Во у кастрюль подгорает
ну им же каждый день втирают что они скоро на красной площади маршировать с зигами будут, а тут отвели их армии всего то пару недель ...
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201
babai65 Час назад
Я живу на/в украине и никогда не был сторонником ни россии ни украины. Но когда такие дебилы выступают за вооруженный конфликт мне самому охота его пристрелить.
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