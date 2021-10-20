«Ты куда на российского пенсионера, козел, прыгаешь»: очередной конфликт с мигрантами попал на видео

Приезжего вежливо попросили надеть маску, но вместо этого он набросился на пожилого мужчину.
Но Востоке любят кичиться трепетным отношением к старшим. Но так ли это на самом деле? В свете последних событий кажется, что это такой же миф, как рассказы об их воспитанности, богобоязненности, трудолюбии
и необходимости для российской экономики.
Не успела отгреметь история с выходцем из Таджикистана, который шутки ради швырнул огрызком в глаз престарелому жителю Самары, как в Екатеринбурге очередной мигрант накинулся на пенсионера из-за невинного замечания.
Инцидент произошел вечером 18 октября в автобусе №014. Престарелый мужчина обратился к стайке бородатых парней с просьбой надеть маски, но вместо адекватной реакции, пенсионер едва не получил по лицу. И за это нужно благодарить не сдержанность приезжего, а включенную камеру мобильного телефона - ведь в связи с участившимися случаями арестов собратьев, мигранты на них теперь реагируют как черти на ладан.
Источник:
«Они по-хозяйски расположились в крохотном пространстве водителя: кто на двигателе, кто на кондукторском сиденье, кто между ними. Во время движения они начали что-то по-приятельски и эмоционально обсуждать с водителем. При этом салон был полон пассажиров, однако все вошедшие были без масок», - рассказал очевидец.
Судя по рассказу свидетеля, приезжие вели себя так фривольно из-за земляка-водителя, который их подвозил. К сожалению, о развитии истории информации пока нет. Надеемся, пострадавший обратился куда следует и там начали проверку.
Источник:
- Автоледи в Москве перегородила дорогу автобусу и распылила в него баллончик
- "Ты отравишь гостей!": кассир "Суши Wok" возмутился поваром, разбавлявшим морс технической водой
- В Новоуральске толпа ковид-диссидентов выгнала из автобуса женщину в маске
- В Екатеринбурге конфликт между водителем Porsche и пешеходом перерос в перестрелку
- «К Путину езжайте»: житель Москвы разогнал «оккупировавших» подъезд мигрантов
Понравилось130
В Екб 2/3 населения азиаты.
Вот,статью прочитайте:"Россия объявила о "миграционной амнистии" для 158 тысяч жителей Узбекистана".
https://ria.ru/20211013/amnistiya-1754464567.htmlhttps://ria.ru/20211013/amnistiya-1754464567.html