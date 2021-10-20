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«Ты куда на российского пенсионера, козел, прыгаешь»: очередной конфликт с мигрантами попал на видео

«Ты куда на российского пенсионера, козел, прыгаешь»: очередной конфликт с мигрантами попал на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2021 17:50
Сообщество : Криминал
Метки: автобус   видео   екатеринбург   конфликт   маска   мигранты   
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Приезжего вежливо попросили надеть маску, но вместо этого он набросился на пожилого мужчину.

Но Востоке любят кичиться трепетным отношением к старшим. Но так ли это на самом деле? В свете последних событий кажется, что это такой же миф, как рассказы об их воспитанности, богобоязненности, трудолюбии и необходимости для российской экономики.

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Не успела отгреметь история с выходцем из Таджикистана, который шутки ради швырнул огрызком в глаз престарелому жителю Самары, как в Екатеринбурге очередной мигрант накинулся на пенсионера из-за невинного замечания.


Инцидент произошел вечером 18 октября в автобусе №014. Престарелый мужчина обратился к стайке бородатых парней с просьбой надеть маски, но вместо адекватной реакции, пенсионер едва не получил по лицу. И за это нужно благодарить не сдержанность приезжего, а включенную камеру мобильного телефона - ведь в связи с участившимися случаями арестов собратьев, мигранты на них теперь реагируют как черти на ладан.

«Они по-хозяйски расположились в крохотном пространстве водителя: кто на двигателе, кто на кондукторском сиденье, кто между ними. Во время движения они начали что-то по-приятельски и эмоционально обсуждать с водителем. При этом салон был полон пассажиров, однако все вошедшие были без масок», - рассказал очевидец.


Судя по рассказу свидетеля, приезжие вели себя так фривольно из-за земляка-водителя, который их подвозил. К сожалению, о развитии истории информации пока нет. Надеемся, пострадавший обратился куда следует и там начали проверку.

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Метки: автобус   видео   екатеринбург   конфликт   маска   мигранты   
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52  комментария
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6k
Александр Зотов 2 часа назад
продолжают усиленно рыть себе яму, чё... Может и вопрос с диаспорами в недалёком будущем решится радикальным образом
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67
@photoaQyn 18 минут назад
Я думаю что если пенсионеры будут приставать к здоровым бородатым мужикам по поводу масок, то они будут отгребать Независимо от национальности. в Нью-Йорке видел даже рекламу такую, что если человек носит или не носит маску- это его личное дело. делайте так как вы хотите. именно потому что что масочники неоднократно отгребают. Именно за то что агрессивно накидываются на других людей.ты в маске ты веришь что с тобой всё в порядке отстань от других людей, это как видно просто опасно
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9k
An4aR 19 минут назад
Давно слышу про «Родители – это святое». Всё так, но в случае лиц с Кавказа речь идёт, скорее всего, строго о родителях конкретного лица. Поскольку чуть что – сразу выдаёт в эфир, а что оно делало с матерью каждого из нас. Двойные какие-то стандарты.
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1k
Moon24 19 минут назад
Грязные подонки . Вышвыривать их нужно назад . Ничего кроме отвращения они не вызывают
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7k
Олег 21 минуту назад
Русские, чего вы только в комментах можете тявкать? Вас хачики уже имеют как хотят и в разных позах, может уже что то делать нужно?
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1k
Отто 21 минуту назад
Шайтаны бородатые! В самолеты и сбросить над Северным полюсов.
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8k
Rus77 22 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
info-kozirev 48 минут назад
Черти.....продолжают нарываться на неприятности,их на улицах скоро просто долбить будут,как только рыло бородатое увидят (заранее,ибо один хрен заслужит),вот чего обезьянам мирно не живется.....
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894
Андрон 48 минут назад
Как ни зайду на Фишки , так сразу новость , что в очередной раз россиян то точит семя орды , то гнет ярмо басурман ...
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789
Конрад Карлович 49 минут назад
И опять обезьяна.
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1k
Андрей Евтушенков 51 минуту назад
Как это всё достало, ВОНЮЧИХ ОБЕЗЬЯН К СЕБЕ МАНКИСТАН, ОСЛОВ ТРАХАТЬ
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517
Евгений Мазулин 51 минуту назад
Бибизьянам в своём ауле место.
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8k
Rus77 56 минут назад
Ослоё6ы каждый день нечто подобное исполняют, кроме Русского бунта это никто остановить видимо не может! Вставайте Люди Русские!!!
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3k
Дмитрий 56 минут назад
Бороду ему сбрить принудительно...И объявить, что теперь так будет с каждым!
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246
Pterocactus Иван Иванов 37 минут назад
Причём, рубить бороды по самую шею.
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686
Анисимов Вадим Час назад
Снова про маски?!
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1k
Pogost Час назад
Ииииии!!!!! Очередная обезьянка выиграла путевку на историческую родину!!!!!
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862
Иван Иванов Час назад
Они уважают только своих старших, а мы для них кяфиры, гяуры или как там еще по ихнему называются унтерменши. Собственно мы о них того же мнения)
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36k
Alex Час назад
Гнида черножопая...
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706
Ольга Час назад
Как же они надоели, обезьяны из кишлаков. Дождутся всеобщего всплеска возмущения, тогда их не только из маршруток, из страны выкидывать будут.
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26k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
а почему у меня видео не показывает?
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2k
Точка Час назад
Ужесточать условия прибывания! Санкции самые жёсткие! Не понимают, навсегда запрещать появление на территории РФ! Только проявление гражданской позиции, снимать наглое поведение, предоставлять матерьялы ментам! Больше никак, пока сами молчим эти оборигены начинают борзеть и борзеть!
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