«Ты куда на российского пенсионера, козел, прыгаешь»: очередной конфликт с мигрантами попал на видео

Но Востоке любят кичиться трепетным отношением к старшим. Но так ли это на самом деле? В свете последних событий кажется, что это такой же миф, как рассказы об их воспитанности, богобоязненности, трудолюбии и необходимости для российской экономики.

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Не успела отгреметь история с выходцем из Таджикистана, который шутки ради швырнул огрызком в глаз престарелому жителю Самары, как в Екатеринбурге очередной мигрант накинулся на пенсионера из-за невинного замечания.

Инцидент произошел вечером 18 октября в автобусе №014. Престарелый мужчина обратился к стайке бородатых парней с просьбой надеть маски, но вместо адекватной реакции, пенсионер едва не получил по лицу. И за это нужно благодарить не сдержанность приезжего, а включенную камеру мобильного телефона - ведь в связи с участившимися случаями арестов собратьев, мигранты на них теперь реагируют как черти на ладан.