Водитель красного "Порше" в Екатеринбурге в кои-то веки встретил на тротуаре непреодолимое препятствие и запсиховал, едва не убив человека. Непреодолимой глыбой оказался простой прохожий по имени Тарас. Он встал перед дорогим спорткаром и напомнил его владельцу о ПДД. Завязался спор на повышенных тонах, который очень быстро перерос в конфликт.





Когда владелец Porsche понял, что пешеход не намерен уступать дорогу, то достал из автомобиля карабин "Сайга", расчехлил, снял с предохранителя и направил на Тараса. Но мужчина оказался не робкого десятка и первым выстрелил в лицо водителя из аэрозольного пистолета "Удар-1". Возможно, это и спасло ему жизнь, поскольку в следующую секунду прогремел выстрел из карабина, но владелец авто уже не видел куда стреляет, и заряд охотничьего патрона лишь задел голову Тараса по касательной.