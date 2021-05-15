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В Екатеринбурге конфликт между водителем Porsche и пешеходом перерос в перестрелку

В Екатеринбурге конфликт между водителем Porsche и пешеходом перерос в перестрелку (3 фото + 1 видео)

Автор:
15 мая 2021 21:45
Сообщество : Автомир
Метки: porsche   видео   екатеринбург   конфликт   пешеход   стрельба   
2587
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Водителю дорогого авто не понравилась принципиальность пешехода, не давшего проехать по тротуару, и он выстрелил по нему из "Сайги". К счастью, выстрелом его только зацепило

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Метки: porsche   видео   екатеринбург   конфликт   пешеход   стрельба   
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42  комментария
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4k
Бу 2 часа назад
Очередной окуевший мудак
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2k
ддт 17 минут назад
У него порш! Он может ездить где хош!
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2k
Mellivora Полчаса назад
Ну, один бурый повстречал другого бурого и уперлись рогами.
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41
Liberman 38 минут назад
теменная кость - это,на секундочку,макушка.... т.е. сантиметр вниз - и труп... че с людьми происходит?
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1k
💰красава💰 41 минуту назад
Я уверен на 200% что нихрена ему не будет!
Откупиться!
Это же Россия
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251
Алексей Давыдов 💰красава💰 21 минуту назад
Если по телеку не пройдет - то откупиться 300% (повышаю ставку)))
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2k
Ivan 47 минут назад
Пешеход первым достал оружие и первым выстрелил.
Жаль, что его не убил поршевод.
Тогда одного неадеквата в морг, другого на зону, и мир стал на двух неадекватов свободнее.
Оба неадеквата.
Народные мстители такие же уроды, в поиках адреналина, как и хулиганы.
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862
sergON 51 минуту назад
Да что же млять в стране то творится!!!Направить карабин на человека, но сука, ну [мат]..ц же.
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941
Moon24 Час назад
Не бизнесмен , а охреневший купчик-самодур . Бизнес национализировать или прикрыть , прав лишить и дать реальный срок по уголовной статье - попытка убийства
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508
Шурман Час назад
Автор ролика не договаривает , отчетливо слышно пукалку свою убери , значит у автора в руках был или травмат или балкон , раз он разчехлил то это уже само оборона , человек испугался и решил ответить тем же самым , ролик предоставлен только от одного лица , автор с телефоном правокатор , может быть он действительно должен был что то важное доставить в офис . Я не на стороне порша но автор что то недоговаривает .
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4k
aleksei Час назад
Вот в чем наша проблема, слишком много народа, который считает, что правила не для него. Если нельзя ездить по тротуару, значит нельзя ни Мише, ни Саше, ни Пугачевой, ни Путину в конце концов.
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11k
Евгений Час назад
Водила порше явно из бани едет - потому что он чистый п*дарас.
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3k
Слава Андреев Час назад
В очередной раз убеждаюсь , нашему человеку , оружие нельзя. Шмаляют на ура.
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2k
leto2016 Час назад
Жаль у Тараса не "Макаров" был.
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14k
KOSTELLO Час назад
Если не ошибаюсь, это ст. 30 УК РФ
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8k
kaboza Час назад
два дибила это сила...
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9k
Schandmaul Час назад
водила мудак, но заниматься перевоспитанием нарушителей должна полиция, именно потому, что он мог "героя" и зажмурить, а такие "робингуды" как этот Тарас иногда тоже бесят, ибо не разобравшись в ситуации усложняют жизнь и себе и други, а его дети могли бы остаться сиротами
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32k
Alex 2 часа назад
Ну теперь посидит возле параши и будет время ПДД подучить.
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33k
Антон 2 часа назад
Нехорошее время выбрал Миша чтобы быковать, теперь плакать и жалеть придётся Мише, расставаясь с красным Порше и другими ништяками.
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465
Утренний вечер Антон Час назад
Условку дадут, так как пострадавшему выплатит бабла, а тот от претензий откажется, да и в суде полностью признает свою вину и полностью "раскается". Но, урок усвоит.
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64
ОперАтоР 2 часа назад
Два дибила, нашли друг друга
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10k
Чингачгук 2 часа назад
В Америке хоть дикие негры, это понятно.
Но в России белые люди ведут себя как звери.
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10k
Дядя Саша 2 часа назад
90е возвращаются? За такой беспредел надо очень строго наказывать в назидание другим.
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