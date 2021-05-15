Водителю дорогого авто не понравилась принципиальность пешехода, не давшего проехать по тротуару, и он выстрелил по нему из "Сайги". К счастью, выстрелом его только зацепило
Водитель красного "Порше" в Екатеринбурге в кои-то веки встретил на тротуаре непреодолимое препятствие и запсиховал, едва не убив человека. Непреодолимой глыбой оказался простой прохожий по имени Тарас. Он встал перед дорогим спорткаром и напомнил его владельцу о ПДД. Завязался спор на повышенных тонах, который очень быстро перерос в конфликт.
Когда владелец Porsche понял, что пешеход не намерен уступать дорогу, то достал из автомобиля карабин "Сайга", расчехлил, снял с предохранителя и направил на Тараса. Но мужчина оказался не робкого десятка и первым выстрелил в лицо водителя из аэрозольного пистолета "Удар-1". Возможно, это и спасло ему жизнь, поскольку в следующую секунду прогремел выстрел из карабина, но владелец авто уже не видел куда стреляет, и заряд охотничьего патрона лишь задел голову Тараса по касательной.
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Пострадавший вызвал полицию и скорую. В больнице ему сообщили, что у него сломана теменная кость, но наложив швы, медики его успокоили, сказав, что операцию делать не нужно - через месяц кости сами срастутся. Что касается водителя, то у него пока только изъяли карабин.
Владельца спорткара зовут Михаил Юркин. Он бизнесмен, где-то рядом с местом происшествия у него располагается офис. Он первым рассказал журналистам об инциденте. И обвинил пешехода в том, что тот первым достал "пистолет", выстрелил и не дал проехать к офису, хотя по правилам он имеет на это полное право. И самое смешное - он солгал, сказав, что приехал на белой KIA (в тот момент Тарас еще не поделился своим видео).
Тарас тоже поделился своей версий случившегося. По его словам, он культурно попросил Юркина покинуть тротуар, но тот начал крыть его матом. В этот момент Тарас и включил камеру на своем мобильном.
«... он расчехлил его, зарядил, снял с предохранителя, передернул затвор, направил в живого человека, который ничем ему не угрожал, пятился назад. Это прямой умысел. Мне нужно было стоять и ждать, пока мне в лицо выстрелят? Или как-то попытаться самообороняться?», - сокрушается Тарас по поводу обвинения Юркина, который говорит, что пешеход первым начал стрелять.
Автоправозащитник Кирилл Форманчук объяснил, что неправ в этой ситуации, конечно, владелец "Порше" (кто бы сомневался):
«Те случаи, когда разрешено движение по тротуару, описаны в ПДД. В этот Porsche не влезет что-то, что так нужно разгружать с каким-то трудом. Все, что влезет в Porsche, можно спокойно донести руками от места парковки. А человек, который перевозит деньги, не будет вступать в конфликты с пешеходами. Из всего можно сделать вывод, что никаких причин ехать по тротуару у водителя не было. Этот тротуар все используют для парковки, и оттуда регулярно эвакуируют автомобили».
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Это же Россия
А если даже "посадят" то есть другие способы выйти на свободу.
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Жаль, что его не убил поршевод.
Тогда одного неадеквата в морг, другого на зону, и мир стал на двух неадекватов свободнее.
Оба неадеквата.
Народные мстители такие же уроды, в поиках адреналина, как и хулиганы.
Травматологи тоже защита. Но используют его не по назначению
И гуляй братан на все четыре стороны...
Но в России белые люди ведут себя как звери.