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"Ты отравишь гостей!": кассир ""Суши Wok" возмутился поваром, разбавлявшим морс технической водой

"Ты отравишь гостей!": кассир ""Суши Wok" возмутился поваром, разбавлявшим морс технической водой (4 фото + 1 видео)

Автор:
28 июня 2021 07:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Суши вок   видео   еда   екатеринбург   конфликт   морс   приготовление пищи   техническая вода   
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Запись разговора, происходившего в одном из заведений Екатеринбурга слили в Сеть, и, похоже, это лучшая реклама сети.

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Метки: Суши вок   видео   еда   екатеринбург   конфликт   морс   приготовление пищи   техническая вода   
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14  комментариев
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27k
Антон 53 минуты назад
Технической воды у нас в СНГ вроде бы как вообще не существует в горводосетях.
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528
Конрад Карлович Шнайдер-Задунайский Минуту назад
И все как обычно, чурка в деле. Среди вас о великие и гордые, люди есть? или увы.
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870
GoInDown 14 минут назад
Повсеместно так, (другое дело раньше было тоже самое, просто телефонов с камерами и соц сетей не было), ну а виноват как всегда Путин и чиновники.
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2k
Vitamin 22 минуты назад
А я бы на месте руководства этого парня сделал бы старшим этой точки.
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1k
Broscan Полчаса назад
Я не понял, из под крана наливала!? И какая там техническая?Пью из крана с рождения ,6 десяток лет .

М.б. покупают бутилированную.Ну налила теплую,прокипятила,что не так!?

А этот крендель и в натуре тот как она его назвала! По ходу решил уволиться громко хлопнув дверью
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10k
Джон Уик 52 минуты назад
Представляю как она сказала какое говно она делает. Отстои такие есть везде.
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