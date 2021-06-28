"Ты отравишь гостей!": кассир ""Суши Wok" возмутился поваром, разбавлявшим морс технической водой

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Запись разговора, происходившего в одном из заведений Екатеринбурга слили в Сеть, и, похоже, это лучшая реклама сети.
В соцсетях появилась запись разговора, на которой кассир "Суши Wok" спорит с поваром заведения, разбавлявшей морс горячей водой. "Она же техническая, ты отравишь гостей", - пытается достучаться до разума девушки парень.
Та парирует, что гости, среди которых "одни наркоманы", скорее отравятся чем угодно, чем морсом, кипящим на плите по нескольку часов. Эмоциональная беседа заканчивается дракой, когда повар видит направленную на нее включенную камеру телефона.
Осторожно! В видео присуствует ненормативная лексика!
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М.б. покупают бутилированную.Ну налила теплую,прокипятила,что не так!?
А этот крендель и в натуре тот как она его назвала! По ходу решил уволиться громко хлопнув дверью
Она не прошла стадию кипения. Потому что в теплой воде появляются бактерии(можно обосраться)
Но, она ее прокипятила!
Не было холодной,что делать?