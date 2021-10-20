Корабли, знаки зодиака и костюмы супергероев – чем запомнился конкурс «Мисс Вселенная 2021»

Куда же в 21 веке без «радужных» заявлений. Представительница из Уругвая Таня Лола Де Лос Сантос. «Нет больше ненависти, насилия, отвержения, дискриминации». Такая надпись красовалась на элементе ее наряда радужных цветов. Девушка активно топит за права людей с нетрадиционной ориентацией, поэтому и на международном конкурсе решила высказаться в поддержку, но тут не Оскар и пока еще не раздают награды за взгляды о сексуальной идентификации.