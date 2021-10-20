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Корабли, знаки зодиака и костюмы супергероев – чем запомнился конкурс «Мисс Вселенная 2021»

Корабли, знаки зодиака и костюмы супергероев – чем запомнился конкурс «Мисс Вселенная 2021» (23 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2021 12:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   конкурс красоты   наряды   фото   
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Конкурсы красоты, как и многие мероприятия оказались в заложниках коронавирусных ограничений, но «Мисс Вселенная 2021» все же удалось определить. Мероприятие получилось красочным, а выступления некоторых поразили не только своей красотой, но и содержанием.

Среди писаных красавиц со всего мира можно выделить конкурсантку из Мьянмы. Ма Тузар Винт Лвин – не только обладает длинным и необычным для европейских ушей именем, но и ведет достаточно активную гражданскую и общественную деятельность.

Тему с остросоциальными и актуальными лозунгами продолжила Мисс Сингапур Бернадетт Белль Онг, которая вышла в плаще с надписью: «Остановите ненависть к азиатам. Это отсылка к обвинениям Китая и всех азиатов в глобальной пандемии.

Куда же в 21 веке без «радужных» заявлений. Представительница из Уругвая Таня Лола Де Лос Сантос. «Нет больше ненависти, насилия, отвержения, дискриминации». Такая надпись красовалась на элементе ее наряда радужных цветов. Девушка активно топит за права людей с нетрадиционной ориентацией, поэтому и на международном конкурсе решила высказаться в поддержку, но тут не Оскар и пока еще не раздают награды за взгляды о сексуальной идентификации.

Аргентинская красавица Клаудия Виера своим нарядом почтила память национального героя и легенду мирового футбола Диего Армандо Марадону, который скончался в 2020 году. Выпускница Гарварда вышла на сцену в цветах национальной сборной по футболу и номером на шортах, принадлежащем Марадоне.

Участница от России выбивается из этого ряда креативных и нестандартных нарядов лозунгов, если только ее лозунгом не было «Я – бриллиант». Потому что автор ее костюма Глеб Винокуров назвал свое произведение – Бриллиант. Как говорится, я художник, я так вижу. Да и не все должны делать какие-то резонансные заявления на конкурсе красоты.

К примеру, наряды конкурсанток из Финляндии и Исландии напоминали о знаменитом Северном сиянии.


Мисс Непал не стала заморачиваться и создала атмосферу горного палаточного лагеря у подножья самой знаменитой горы в мире – Эверест. лючить

Иден Берандойв из Гаити и вовсе нацепила на себя целый замок, а если быть точным – Цитадель Ла-Ферьер.

Нова Стивенс, представляющая Канаду, вышла на подиум в костюме супергероини с кленовым лепестком. Как оказалось, тут больше смысла, чем в прямых посланиях других участниц. Своим нарядом девушка решила поднять проблему нехватки гумманитарной помощи нуждающимся и сломать расовые стереотипы западного мира. Возможно, в скором времени мы сможем увидеть ее в одном из фильмов Марвел в главной роли. Вдруг на киностудии решат снять комикс о Капитанше-Канаде.

Некоторые участницы конкурса и вовсе пошли дальше, представительница Панамы устроила целое «кораблекрушение на сцене». По иному ее наряд вряд ли как-то можно назвать. Оказалось - это является отсылкой к кораблям Христофора Колумба.  

Наталья Сото Торрес видимо прочитала свой гороскоп в день конкурса «Мисс Вселенная» и решила напомнить влиянии расположения небесных тел на судьбу людей. 

Кто-то и вовсе решил прийти со своим домом

Представительница Филиппин в наряде цветов национального флага

Китаянка Jiaxin Sun вышла на подиум сразу с короной.

Итальянка предстала в образе бабочки, что напомнило немного детские утренники.

У победительницы Мисс Вселенная — 2021, Андреа Месы костюм получился самым ярким.

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Метки: интересно   конкурс красоты   наряды   фото   
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6  комментариев
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20k
Ватаку Накомоде Час назад
А Мисс Вселенная это конкурс красоты или фриков?
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3
Anton Poldnev 56 минут назад
Паноптикум
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1k
Viktor Час назад
а че , красивые девушки кончились ?
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42
Faithless Час назад
Подскажите, люди добрые, как выглядит кленовый лепесток? И где его искать на костюме Зорга?
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20k
Ego sum qui sum Час назад
мы все ближе к мисс вселенной из Футурамы

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228
MakoHunt 2 часа назад
Извините, проассоциировалось...

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