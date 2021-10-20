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«Перочинный нож» — почему так называется?

«Перочинный нож» — почему так называется? (4 фото)

Автор:
20 октября 2021 09:51
Сообщество : Факты
Метки: интересно   ножик   перочинный нож   познавательно   факты   фото   
467
4

В XIX веке у каждого умеющего писать был перочинный ножик.



Раньше писать приходилось пером, обмакивая кончик в чернила. Перья скрипели, оставляли кляксы, быстро портились. Бедные школьники и писатели тех времён!

К тому же за пером нужно было правильно ухаживать и своевременно проводить очинку.


Для этого использовали специальные ножи, которые как раз называли «перочинными». Слово произошло путём сложения двух основ: перо + очинять (заострять кончик). Всё просто!


Хорошую очинку пера считали настоящим мастерством. Ножом аккуратно срезали наискось кончик и делали ощеп (расщеп) посередине. Но идеальный кончик было сделать сложно: линия получалась совсем тонкой из-за слишком острого кончика, а из-за неправильного ощепа штрих начинал нервно скакать по бумаге.

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Уходило немало времени, чтобы научиться правильно делать очинку. Ещё очинка пера серьёзно влияла на почерк. Поэтому это дело редко доверяли другим. Очинку делали самостоятельно, чтобы сохранять свой индивидуальный стиль письма. Это было важно для писателей!

Известные люди тех лет дарили перья со своей особенной очинкой друг другу. В кабинете А. С. Пушкина в богатом футляре хранилось подаренное ему перо Гёте. К сожалению, оно до наших дней не дошло.

Но зато сохранились два гусиных пера Пушкина. Одно из них хранится во Всероссийском музее А.С. Пушкина.

Почему обычно использовали именно гусиное перо? Его проще добыть (в отличие от перьев лебедя, страуса, павлина) и удобно держать в руке. К тому же пористая часть хорошо впитывает чернила, не нужно часто окунать перо в чернильницу.

В середине XIX века появились металлические перьевые ручки, и только в XX веке их заменили «вечные перья» (ручки с ёмкостью внутри, которые заправляли чернилами).

Перочинные ножи для заточки перьев уже не были нужны. Но по привычке так стали называть любые карманные ножи маленького размера. Не всегда они были складными, самые простые из них выглядели как лезвие с ручкой, их хранили в чехлах.


В начале XX века начали появляться первые многофункциональные ножи с дополнительными лезвиями, а также с разными приспособлениями (отвертками, пилочками, штопорами, даже зубочистками). Но история перочинного ножа началась именно с перьев!

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Метки: интересно   ножик   перочинный нож   познавательно   факты   фото   
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18  комментариев
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10k
Lev Asriev 3 часа назад
Охренеть! Я в шоке! Вот это новость!
Автор, вот тебе еще несколько тем для исследования:
Настольная лампа
Носовой платок
Записная книжка
Половая тряпка
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15k
Corvus Corax 16 минут назад
Мля... я это знал года в три-четыре... мне дед даже наглядно перья делал... правда, голубиные.. ))))
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16k
Пумба 41 минуту назад
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733
anton 43 минуты назад
Привет поколению, которому нужно объяснять такие понятия...
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5k
Горец Ю Час назад
Водород
Кислород
Вертолёт
.....)))
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14k
Booka1a 2 часа назад
ух ты!! давай еще пост, объясни теперь, что такое пароход!
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9k
kaboza 2 часа назад
перо чинить, дятлу понятно
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Круто , никогда не задумывался об этом )
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908
Антон Штопаный 2 часа назад
Это капитан очевидность дает мастер класс поколению тик-тока.
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