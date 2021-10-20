«Перочинный нож» — почему так называется?

Раньше писать приходилось пером, обмакивая кончик в чернила. Перья скрипели, оставляли кляксы, быстро портились. Бедные школьники и писатели тех времён!

К тому же за пером нужно было правильно ухаживать и своевременно проводить очинку.

Для этого использовали специальные ножи, которые как раз называли «перочинными». Слово произошло путём сложения двух основ: перо + очинять (заострять кончик). Всё просто!

Хорошую очинку пера считали настоящим мастерством. Ножом аккуратно срезали наискось кончик и делали ощеп (расщеп) посередине. Но идеальный кончик было сделать сложно: линия получалась совсем тонкой из-за слишком острого кончика, а из-за неправильного ощепа штрих начинал нервно скакать по бумаге.