Как император побеждал на Олимпийских играх

Нерон был редкостным сумасбродом. От природы он обладал слабым сиплым голосом и был ну совершенно неспортивным – довольно жирным и неуклюжим. Но при этом он был убеждён, что умеет прекрасно петь, играть на музыкальных инструментах и слагать стихи. А ещё император считал, что является непревзойдённым ездоком на колесницах. С детства он мечтал стать олимпийским чемпионом – и вот дождался своего звёздного часа.

Приехав на Олимпийские игры, Нерон объявил, что будет участвовать в них лично (хотя до этого участие царей и прочих владык в Играх было строго запрещено). Он принял участие во всех без исключения состязаниях и везде (удивительное дело!) одержал победы и получил лавровый венок победителя.

Особенно «удалось» Нерону соревнование на колесницах: во-первых, в нарушение всех правил, он выехал на соревнования в упряжке из 10 лошадей (хотя у остальных участников было по 2 лошади). Правда, это не помешало ему не справиться с управлением лошадьми на повороте и упасть с колесницы – император был, простите, немного пьян. Его снова усадили в колесницу, но он настолько не держался на ногах, что сошёл с дистанции. И что?