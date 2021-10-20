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Как император побеждал на Олимпийских играх

Как император побеждал на Олимпийских играх (4 фото)

Автор:
20 октября 2021 09:10
Сообщество : Исторические факты
Метки: Император   интересно   олимпийские игры   познавательно   факты   фото   
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В 67 году нашей эры в Греции состоялись очередные Олимпийские игры. Для греков Олимпийские игры всегда были чем-то священным, однако в этом году всё пошло не так.



Во-первых, Игры должны были состояться в 66 году, однако их перенесли на год. Во-вторых, Игры всегда были чисто спортивными – а тут в программу соревнований вдруг ни с того ни с сего попали игра на кифаре, пение, танцы, игра на флейте... А всё потому, что Греция тогда была уже не свободная Греция, а римская провинция Ахайя. И заправлял всем римский император Луций Домиций Агенобарб («Меднобородый»), которого мы знаем под другим именем – Нерон.

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Нерон был редкостным сумасбродом. От природы он обладал слабым сиплым голосом и был ну совершенно неспортивным – довольно жирным и неуклюжим. Но при этом он был убеждён, что умеет прекрасно петь, играть на музыкальных инструментах и слагать стихи. А ещё император считал, что является непревзойдённым ездоком на колесницах. С детства он мечтал стать олимпийским чемпионом – и вот дождался своего звёздного часа.


Приехав на Олимпийские игры, Нерон объявил, что будет участвовать в них лично (хотя до этого участие царей и прочих владык в Играх было строго запрещено). Он принял участие во всех без исключения состязаниях и везде (удивительное дело!) одержал победы и получил лавровый венок победителя.


Особенно «удалось» Нерону соревнование на колесницах: во-первых, в нарушение всех правил, он выехал на соревнования в упряжке из 10 лошадей (хотя у остальных участников было по 2 лошади). Правда, это не помешало ему не справиться с управлением лошадьми на повороте и упасть с колесницы – император был, простите, немного пьян. Его снова усадили в колесницу, но он настолько не держался на ногах, что сошёл с дистанции. И что?

Правильно, его объявили победителем под всеобщие аплодисменты и торжественно вручили лавровый венок. По подсчётам историков, за те олимпийские игры тщеславный Нерон «завоевал» больше 1000 первых мест.


Правда, похвастаться в Риме олимпийскими достижениями у Нерона не получилось – по возвращении домой его ожидал заговор, в результате которого он был свергнут и, не дожидаясь суда, совершил самоубийство (с плачем и словами «какой великий артист погибает»).


Дополнение

Многие исследователи считают, что придворные историки Тацит и Светоний (из книг которых мы, собственно, и знаем большинство фактов о Нероне) обрисовали императора чёрными красками «по заказу», и что на самом деле Нерон таким не был.


История императорского Рима – это история постоянных конфликтов (иногда кровавых) между императорами и сенатом. Светоний и Тацит создавали свои труды во времена императоров Траяна и Адриана, которые с сенатом хорошо ладили. А вот императоры Калигула и Нерон с аристократами-сенаторами, мягко говоря, «не сошлись характерами» и предпочитали опираться на лично преданных людей «из низов». Вот и историки писали книги в духе, что Траян и Адриан – «хорошие», а Нерон и Калигула – такие отпетые негодяи, что клейма ставить негде...


Как это ни печально, но так было всегда – придворные летописцы всегда стремились угодить существующим правителям. Был ли кровожадным тираном и предателем князь Ярополк, старший брат князя Владимира? Был ли изменником и убийцей своих братьев князь Святополк, прозванный «Окаянным»? Был ли настолько безумным и сумасбродным российский император Павел I, как о том написано во многих книжках?

Этого мы на самом деле не знаем. «Историю пишут победители» – и поэтому она, к сожалению, совершенно лишена объективности.


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Метки: Император   интересно   олимпийские игры   познавательно   факты   фото   
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9k
insaider 2 часа назад
И сейчас на олимпиадах тоже все ровны,но некоторые ровнее! Традиция однако!
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47k
doker 14 минут назад
Брешут.

Первым был Брут. Я кино видел.

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1k
Василий 48 минут назад
Кадырова напоминает.
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4k
livaneth Час назад
Насколько я помню, в гонках колесниц победителем считался не жокей а лошадь. В смысле, владелец лошади. То есть император вполне мог выставить лошадь на гонки и честно победить.
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10k
Lev Asriev Час назад
Луций Домиций Агенобарб («Меднобородый»)-тут, очевидно ошибка автоперевода. Агенобарб-это Бронзовобородый (Ahes-бронза на латыни). Медь -на лытыни это Cuprum.
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25k
Vazari Час назад
Прошло более 2000лет, но кое-где ничего не изменилось)
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