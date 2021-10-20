Сколько стоил и как на самом деле выглядел клад, найденный Томом Сойером и Геком Финном?

А интересно, так ли оно было на самом деле? Так ли выглядел сундучок и монеты внутри? И сколько всё-таки денег нашли Том с Геком, насколько богатыми стали мальчишки после своей находки? Давайте разбираться.

Прежде всего вспомним школьный курс физики (или естествознания). Золото – это один из самых тяжёлых в мире металлов. Читая таблицу из книжки – «плотность золота равняется 19,32 грамм/кубический сантиметр», мы очень слабо представляем себе, насколько это тяжёлый металл. Итак, что пишет Марк Твен?

"Сундучок весил фунтов пятьдесят. Том приподнял его, но нести не мог: очень тяжело и неудобно".

50 фунтов сосчитать легко. Один американский/английский фунт – это 453 грамма, то есть весил сундук 22 килограмма 650 граммов. Да, довольно тяжелый груз, особенно для мальчишки – больше двух ведер воды! Понятно, почему мальчики решили пересыпать золото в мешки...