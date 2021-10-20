Сколько стоил и как на самом деле выглядел клад, найденный Томом Сойером и Геком Финном?

Кто из нас хотя бы раз в жизни не мечтал отыскать клад? Такой здоровый увесистый сундук, полный золотых монет и драгоценных камней! Например, как в «Приключениях Тома Сойера» Марка Твена.
"...Извилистый ход шёл всё глубже и глубже. Том пробирался впереди, Гек – за ним. Они свернули сперва вправо, потом влево. Том прошёл ещё один короткий поворот и вдруг воскликнул:
– Что это, Гек, смотри!
Это был тот самый сундучок, наполненный золотом".
По «Тому Сойеру» и фильмы снимали неоднократно, и мультфильмы тоже. И везде – и в книгах, и в экранизациях – примерно одна и та же картинка. Довольно большой сундучок, а в нём – золотые монеты, круглые, блестящие, довольно крупные, похожие на российские дореволюционные «десятки» или испанские дублоны:
А интересно, так ли оно было на самом деле? Так ли выглядел сундучок и монеты внутри? И сколько всё-таки денег нашли Том с Геком, насколько богатыми стали мальчишки после своей находки? Давайте разбираться.
Прежде всего вспомним школьный курс физики (или естествознания). Золото – это один из самых тяжёлых в мире металлов. Читая таблицу из книжки – «плотность золота равняется 19,32 грамм/кубический сантиметр», мы очень слабо представляем себе, насколько это тяжёлый металл. Итак, что пишет Марк Твен?
"Сундучок весил фунтов пятьдесят. Том приподнял его, но нести не мог: очень тяжело и неудобно".
50 фунтов сосчитать легко. Один американский/английский фунт – это 453 грамма, то есть весил сундук 22 килограмма 650 граммов. Да, довольно тяжелый груз, особенно для мальчишки – больше двух ведер воды! Понятно, почему мальчики решили пересыпать золото в мешки...
Но мы отвлеклись. По формуле из учебника подсчитаем, сколько же было золота (для упрощения расчётов предположим, что сам сундук ничего не весил). 22650 делим на плотность, то есть на 19,32. Получаем 1172 кубических сантиметра. Много это или мало? Извлечём кубический корень, получаем 10,54. То есть 22 с половиной килограмма золота – это кубик со стороной в 10 с половиной сантиметров! Размером с обыкновенную кружку для кофе!
«Так мало?!» – удивитесь вы. А что вы удивляетесь, это золото, ребята! Вы видели килограммовые банковские золотые слитки? Посмотрите на фото: килограммовый слиток – это плиточка, которая целиком умещается на ладони. Как маленькая шоколадка!
Так что если вы думали, что сундук, который нашли Том с Геком, был большим, «как на картинке» – ошибаетесь. Это была скорее шкатулка размером с толстую приключенческую книжку из библиотеки. Какой-нибудь томик Майн Рида или Жюль Верна... А тот самый «настоящий пиратский сундук», «как на чердаке у бабушки», который так часто рисуют в книгах и фильмах – сколько бы такой весил, будь он наполнен доверху золотом?
Ох, ребята... Чисто навскидку тонн пять, а может и все десять – надо только сундучок побольше. И поднять такой не смогли бы даже четверо самых здоровых пиратов! И если погрузить такой в багажник «Лады Приоры», бедная машинка не сможет даже стронуться с места и вообще, скорее всего, сломается. Тут хороший грузовик нужен!
Мы можем, кстати, проверить наши подсчёты «с другой стороны», на основе «альтернативных данных». Снова за помощью к Марку Твену:
"Деньги сосчитали. Оказалось, что их немногим больше двенадцати тысяч долларов".
Марк Твен родился в 1835 году. Допустим, действие «Тома Сойера» происходило году этак в 1850. В те времена в США в ходу была золотая монета достоинством в 1 доллар. Весила одна такая монета 1,673 грамма. Умножим на 12000, получаем... 20 килограммов 76 граммов! Довольно близко к тем самым «50 фунтам», о которых шла речь! Плюс-минус сундучок, да и денег было больше двенадцати тысяч... Так что считайте, что мы попали в самое яблочко! Марк Твен, когда писал «Тома Сойера», явно имел в виду золотые долларовые монеты 1849 года.
Однако эта монета была совсем не того размера, какой вы наверняка представили себе, глядя на фото. Диаметром золотой доллар был всего лишь в 13 миллиметров! У современной российской монетки достоинством в 1 рубль диаметр 20 миллиметров. А золотой доллар 1849 года был в два раза меньше, – это была монетка размером с ноготь на мизинце, почти как рыбья чешуя!
Так что клад Тома и Гека – это вовсе не большой сундук с солидными золотыми «медалями», как в знакомом нам фильме и на большинстве иллюстраций, а небольшая (и очень тяжёлая) шкатулка, полная мелких золотых «чешуек»!
Впрочем, маленький размер ничуть не умаляет ценности найденного мальчишками клада. 12 тысяч долларов вроде бы и так кажется не самой маленькой суммой (875 000 рублей сегодня в России), новую неплохую машину можно купить, но... Дело в том, что в середине XIX века американский доллар стоил намного дороже, чем сейчас! За прошедшие 170 лет он «похудел», судя по данным финансистов, примерно в 36 раз. Так что, найди Том и Гек такой клад сегодня, он бы стоил около 420 тысяч долларов – или примерно по 15 миллионов рублей на брата.
Теперь понимаете, почему в книжке так переполошился маленький американский городок и почему местная газета даже напечатала биографии Гека и Тома?
Источник:
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литр - это мера объема. чтобы посчитать его массу, нужно знать плотность золота (19320 кг/м3). Теперь эту плотность разделим на 1000, и получим массу 1 литра- 19, 32 кг
хорошая такая кофейная чашечка..))
Стоимость 22 650 грамм золота составляет 91 958 320, 5 рублей.
Курс ЦРБ "рубль/доллар" на сегодня - 70,9674/
Стоимость 22 650 грамм золота составляет 1 295 782,58 долларов.