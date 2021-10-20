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Что заставило Марлен Дитрих встать на колени перед Паустовским?

Что заставило Марлен Дитрих встать на колени перед Паустовским? (5 фото)

Автор:
20 октября 2021 09:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Марлен Дитрих   Паустовский   интересно   люди   на коленях   факты   фото   
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Актриса застыла, глядя на Константина Георгиевича. А потом вдруг упала на колени. Зал замер...

"Я встретила его слишком поздно", - говорила потом Марлен Дитрих, пытаясь объяснить всему миру, что произошло в тот вечер на сцене Центрального дома литераторов.


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13 июня 1964 года. Марлен Дитрих за кулисами в ЦДЛ в Москве. До выхода на сцену остаётся буквально пару минут. И вдруг к артистке подбегает взволнованная переводчица:

- Марлен, в зале Паустовский с женой!

Глаза Дитрих широко распахиваются:

- Не может быть! Он же болен!

Она узнала об этом сразу же по прибытии в Москву. В аэропорту её встретила толпа журналистов. Кто-то спросил, что миссис Марлен хотела бы увидеть в столице. Подразумевались, конечно, Кремль, Красная площадь...

- Я бы хотела увидеть своего любимого писателя - Константина Паустовского, - неожиданно для всех ответила артистка.

Тут-то ей и сообщили печальные новости - Константин Георгиевич недавно перенёс инфаркт и сейчас очень плох.

Дитрих влюбилась в творчество Паустовского с одного-единственного рассказа - "Телеграмма". Он был напечатан в каком-то литературном сборнике с переводом на английский. Произведение потрясло Марлен. Никаких других книг и рассказов Паустовского в США найти не удалось. Но артистка буквально грезила знакомством с писателем.

После окончания концерта Дитрих попросили остаться на сцене. По ступенькам медленно поднялся пожилой мужчина. Это был Константин Георгиевич Паустовский.

Марлен застыла, словно увидев привидение. А потом вдруг молча упала перед писателем на колени. Зал замер.

Сам Паустовский тоже не сразу нашёлся с ответом. Через несколько секунд подоспел его доктор. Вместе они помогли Марлен подняться, и Константин Георгиевич галантно поцеловал артистке руку.

"Я была так потрясена его присутствием, что, будучи не в состоянии вымолвить по-русски ни слова, не нашла иного способа высказать ему свое восхищение, кроме как опуститься перед ним на колени", - рассказывала потом Дитрих.

Падчерица Паустовского Галина Арбузова рассказывала, что Марлен Дитрих была любимой актрисой Константина Георгиевича. Когда он узнал, что она приехала с гастролями в Москву, то твёрдо решил увидеть её выступление. Врачи категорически возражали - Паустовский действительно ещё совершенно не оправился после инфаркта. Но писатель был непреклонен. В сопровождении жены и доктора он отправился в Центральный дом литераторов.

На память о встрече Дитрих подарила Паустовскому фотокарточку с автографом. Писатель же преподнёс ей свой сборник "Потерянные романы" с дарственной надписью: "Марлен Дитрих, если я напишу рассказ, подобный “Телеграмме”, то я позволю себе посвятить его Вам".

Актриса писала в мемуарах:

"Больших усилий стоило ему прийти, чтобы увидеть меня. Он вскоре умер. У меня остались его книги и воспоминания о нём. Он писал романтично, но просто, без прикрас. Я не уверена, что он известен в Америке, но однажды его „откроют“. В своих описаниях он напоминает Гамсуна. Он — лучший из тех русских писателей, кого я знаю. Я встретила его слишком поздно...»

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Метки: Марлен Дитрих   Паустовский   интересно   люди   на коленях   факты   фото   
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Vazari 47 минут назад
Красивая история.
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Комментарий удален. Причина: трэш
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