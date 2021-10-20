Что заставило Марлен Дитрих встать на колени перед Паустовским?

13 июня 1964 года. Марлен Дитрих за кулисами в ЦДЛ в Москве. До выхода на сцену остаётся буквально пару минут. И вдруг к артистке подбегает взволнованная переводчица:

- Марлен, в зале Паустовский с женой!

Глаза Дитрих широко распахиваются:

- Не может быть! Он же болен!

Она узнала об этом сразу же по прибытии в Москву. В аэропорту её встретила толпа журналистов. Кто-то спросил, что миссис Марлен хотела бы увидеть в столице. Подразумевались, конечно, Кремль, Красная площадь...

- Я бы хотела увидеть своего любимого писателя - Константина Паустовского, - неожиданно для всех ответила артистка.

Тут-то ей и сообщили печальные новости - Константин Георгиевич недавно перенёс инфаркт и сейчас очень плох.

Дитрих влюбилась в творчество Паустовского с одного-единственного рассказа - "Телеграмма". Он был напечатан в каком-то литературном сборнике с переводом на английский. Произведение потрясло Марлен. Никаких других книг и рассказов Паустовского в США найти не удалось. Но артистка буквально грезила знакомством с писателем.