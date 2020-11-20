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Любопытные факты о кельтских узлах: что скрывают эти замысловатые узоры?

Любопытные факты о кельтских узлах: что скрывают эти замысловатые узоры? (12 фото)

Автор:
20 ноября 2020 14:07
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересное   история   кельты   познавательно   прошлое   факты   фото   это интересно   
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Вы наверняка встречали кельтские узлы - эти замысловатые узоры встречаются во многих местах, включая татуировки, декоративные кресты и серебряные украшения. Обычно они ассоциируются с ирландской культурой, однако мало кто знает их невероятную историю и тайный смысл. А что вы знаете о кельтских узлах?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   история   кельты   познавательно   прошлое   факты   фото   это интересно   
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