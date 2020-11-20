Любопытные факты о кельтских узлах: что скрывают эти замысловатые узоры?

Первые узоры с переплетением появились на британских островах во времена римлян - в третьем или четвертом веке нашей эры. Когда в Англии, Шотландии и Ирландии появлялось христианство, искусство этих стран начало трансформироваться. Около 600 года н. э. местные кельтские традиции слились с англосаксонскими, после чего таких "узлов" в искусстве стало больше - они прослеживались в рукописи и на металлических изделиях, особенно в работах ирландских кельтских монахов.