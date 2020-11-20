Любопытные факты о кельтских узлах: что скрывают эти замысловатые узоры?

Вы наверняка встречали кельтские узлы - эти замысловатые узоры встречаются во многих местах, включая татуировки, декоративные кресты и серебряные украшения. Обычно они ассоциируются с ирландской культурой, однако мало кто знает их невероятную историю и тайный смысл. А что вы знаете о кельтских узлах?
Первые узоры с переплетением появились на британских островах во времена римлян - в третьем или четвертом веке нашей эры. Когда в Англии, Шотландии и Ирландии появлялось христианство, искусство этих стран начало трансформироваться. Около 600 года н. э. местные кельтские традиции слились с англосаксонскими, после чего таких "узлов" в искусстве стало больше - они прослеживались в рукописи и на металлических изделиях, особенно в работах ирландских кельтских монахов.
Некоторые из самых ранних узоров можно увидеть в иллюстрированных фолиантах времен средневекового христианства. Пример - знаменитая книга Келлса 800 года н. э. Тогда же кельтские узлы появились на крестах и памятниках по всей Ирландии, а ирландские миссионеры перенесли этот стиль в другие кельтские земли. Этот стиль сохранялся в Ирландии примерно до 12-го века.
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Сегодня кельтские узлы можно увидеть на крестах, в интерьере церквей и в других исторических общественных местах по всей Ирландии. Кельтские узлы также являются популярной частью культуры ирландско-американского наследия. Кельтские узлы часто изображают на ювелирных изделиях, шкатулках, других украшениях - при этом носить их может каждый, независимо от принадлежности к культуре.
Вот основные виды кельтских узлов. Трикветр:
Трикветр (символ троицы) распространен на британских островах, а также встречается в буддийском искусстве. Его изображали в рукописях и на каменных крестах примерно в восьмом веке нашей эры. Во время кельтского культурного возрождения 19-го века он стал символом Святой Троицы. Это один из самых распространенных кельтских узоров.
Узел любви
Еще один распространенный современный кельтский узел. Два сцепленных сердца образуют бесконечную связь. Считается, что влюбленные обменивались ими как символами любви - они изображаются на медальонах, елочных украшениях и шкатулках.
Морской узел
Традиция гласит, что моряки создавали эти простые узлы в память о своей родине. Узел символизирует дружбу, привязанность и любовь. Это распространенный мотив на обручальных кольцах, браслетах и амулетах в кельтском стиле.
Узел-щит
Эти узлы распространены по всему миру, и самые старые вариации восходят к древней Месопотамии. В кельтской традиции древние ирландцы использовали узел-щит для защиты от духов или нападения врагов. Его часто носили при себе воины, дети и больные.
Узел Соломона
Этот узел регулярно встречается в древнеримских мозаиках и в древних местах поклонения. Значение этого узла различно в разных культурах - народ йоруба в Западной Африке использует его в текстиле и резьбе как символ королевского статуса. В еврейской традиции - это символ вечности. У кельтов этот узел означает любовь или веру.
Узел Дара
Узел дара или узел вечности - это современный кельтский узел, символ бесконечности. В основе его символики - дубовые корни, которые означают поддержку, именно поэтому его носили те, кто нуждается в опоре.
Узел serch bythol
Узел serch bythol образован из двух узлов троицы, и символизирует бесконечную любовь. Три дуги каждого узла троицы представляют тело, ум и дух человека. Вместе они образуют центральный круг, который символизирует вечность. Его часто изображают на ювелирных изделиях или на подарках.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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