10 интересных фактов о фильме «Груз 200»

Одиннадцатая режиссёрская работа Балабанова, вышедшая на большие экраны в 2007 году, разделила кино-сообщество на два полярных лагеря: одни фильм боготворили, а другие ненавидели. С уверенностью можно сказать лишь то, что данная картина оставила неизгладимое впечатление на всех тех, кто ее посмотрел.
Сегодня я расскажу вам о 10 интересных фактах, связанных с фильмом «Груз 200».
Факт первый
Концепция будущего фильма родилась в голове Балабанова ещё в середине 90-х годов, но к реализации собственной задумки режиссёр приступил лишь спустя 10 лет.
Факт второй
События «Груза» разворачиваются в 1984 году. Временной отрезок был выбран Балабановым не случайно: режиссёр считал, что после прихода к власти К. Черненко в стране начался этап «конца советской власти», ознаменовавший переход к чему-то новому и неизвестному. В обществе веяло чем-то «непонятным». Своим фильмом, помимо других задач, автор хотел отразить малоизвестную, но очень страшную часть жизни последнего советского периода.
Факт третий
Большинство шокирующих эпизодов, происходящих на экране по ходу действия фильма, не являлись плодом воображения режиссёра, а отсылали зрителей к богатому жизненному опыту Балабанова. Реальный эпизод, напоминающий сцену «Анжелика и бутылка», в действительности произошёл с одной из близких знакомых Алексея (в реальной жизни подонком, применяющим стеклянную тару, был не сотрудник милиции, а рядовой, на первый взгляд, советский гражданин). С эпизодами милицейского насилия Балабанов сталкивался лично: будучи трудным подростом, он часто попадал в милицейские отделения, где постоянно получал порции побоев от сотрудников.
Факт четвёртый
Сюжетная линия Афганистана и «двухсотых грузов», как и эпизоды милицейского беспредела, была заимствована Балабановым из личного опыта. В начале 80-х Алексей проходил срочную службу в рядах советской армии: будущий режиссёр служил в авиатранспортных войсках. Находясь в казарме, Балабанов познакомился с летчиком, регулярно летавшим в Афганистан за телами погибших солдат. Часами беседуя с сослуживцем, Алексей внимательно слушал и запоминал его рассказы, некоторые из которых позже легли в сюжетную линию его самого скандального фильма.
Факт пятый
Изначально центральные роли в картине должны были достаться Е. Миронову (потенциальный милиционер) и С. Маковецкому (потенциальный профессор), но актёры, прочитав сценарий, с ужасом отказались от участия в проекте. К слову, несмотря на свой отказ, Маковецкий согласился переозвучить все реплики профессора Казакова. А сама роль Казакова позже отошла к Леониду Громову.
Факт шестой
После отказа Миронова роль капитана отошла к А. Полуяну. Интересно, что до «Груза 200» Полуяну уже приходилось работать с Балабановым: актёр исполнил небольшую роль киллера, которого убил Данила Багров, в фильме «Брат».
Факт седьмой
«Груз 200» внес разлад в творческий тандем Балабанова и С. Астахова (оператор и близкий друг Алексея, снял для именитого режиссёра семь фильмов, в том числе «Брат» 1/2). Астахову не нравилась концепция предстоящего фильма, и он отказался от участия в проекте.
Факт восьмой
Натурные съёмки картины проходили в Череповце, Выборге, Пскове и нескольких сёлах Ленинградской области. Работа над павильонными сценами проходила в Санкт-Петербурге.
Факт девятый
Интересно, что Полуянов, исполнивший роль милиционера, до съёмок в «Грузе 200» ни разу не ездил на мотоцикле. В преддверии дорожных сцен съёмочной группе в темпе вальса пришлось обучать актёра азам мото-вождения. На укрощение железного коня ушло около двух часов.
Факт десятый
После завершения работы над фильмом в информационном кино-поле поднялась настоящая волна негатива. Первые проблемы начались ещё до выхода в широкий прокат: «Груз 200» запретили к показу на Канском и Берлинском кинофестивалях. Балабанов, лично знакомый со многими членами комиссии фестивалей, был крайне разочарован произошедшим. После выхода фильма в большой российский прокат волна негодований только усилилась. У картины появилось множество противников, кинотеатры массово начали отказывать в прокате «Груза». Доходило до того, что кассиры, работавшие в кинотеатрах, в которых был разрешён показ, самовольно отказывались продавать билеты на фильм.
Источник:
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Достаточно глянуть его фильмы. Психиатра надо было ему посещать.
Впрочем,в стране победившего декаданса такие за гениев считаются.
В Голливуде свой Балабанов есть это Тарантино.
Впрочем,что лучше не знаю, если бы не стали режиссерами были бы чикатилами, стали режиссерами проехали по мозгам миллионов.
Ирина Сидорова.
Итак, перед нами разворачивается трагедия России, правопреемницы СССР - в фильме показано ее прошлое, настоящее и будущее (об этом поговорим ниже). И в самой кульминации фильма, Россия предстает пред нами валяющейся на полу, изнасилованная, растерзанная, как дешевая проститутка в красных туфлях на голое тело, между тремя трупами:
- труп жениха-десантника: десантник, который есть суть советская десантура и воины, т.е. советская армия, участвовавшая в позорно слитой войне в Афганистане, о которых страна забыла и по сути сдала и списала, как ненужный утиль и отход. Это труп, который намертво привязан наручниками к стране-девушке – этот тот скелет в шкафу, от которого, никак не избавишься и не вычеркнешь из истории;
- труп уголовника: уголовник, который поимел девушку и воспользовался ею по полной, который есть суть - та беспредельная преступность, которая наводнила всю страну и насиловала ее в 90х , беспредельно хозяйничала, взобравшись грязными ногами в постель;
- труп импотента мента: мента, который беспомощно и равнодушно наблюдал, как преступность насилует страну. По сути, внутренне мент (прим.: я намеренно называю «мент», а не милиционер, дабы отделить понятие преступной милиции от добропорядочных милиционеров) , тот же уголовник, только с другой стороны и в погонах – он получает внутренне удовлетворение от наблюдаемого бесчинства, ибо он ощущает себя хозяином положения – не партийные боссы, которые безгранично правили, а именно он – теперь пришло его время, теперь он реальная власть. По сути он с уголовником брат-близнец, но у него есть одно важное преимущество – он может безнаказанно убивать своего брата (что и видим в сцене, когда мент Журов заметает малину на квартире у алкаша, в роли Баширова).
В сцене, незримо присутствуют еще одни определяющие герои, которые раскрывают всю истории трагедии девушки России, которая искала свободной любви и забав, и нашла ее на грязной постели среди разлаживающихся трупов и роя мух, но главное - в ней присутствует тот самый «Груз-200», в котором и находится послание всем нам ныне живущим. Но обо всем по порядку.
Некий ушлый парень, без рода и корней, который не понятно откуда взялся, это суть Запад. Носит яркую красную футболку, с большой надписью «СССР» - т.е. это самая главная, красная цель его интересов. Россия, как легкомысленная девушка старлетка, ищет приключений на свою голову и ведет себя, как последняя шлюха – вместо того, чтобы сохранять верность своему жениху десантнику и дожидаться его, она начинает заигрывать с Западом. Жених надежен для семейной будущей жизни, но с ним не так интересно, к тому же он беден, и у него нет тех штучек, которые так соблазняют ветреное девичье сердце, поэтому, почему бы и не пофлиртовать на лево.
Анжелика, так зовут главную героиню, на самом деле внутри еще наивный ребенок, комсомолка, как дочь партийного работника, воспитана в вере в светлое будущее, но с взрослением, видя всю семейную кухню изнутри, понимает, что горизонты, которые ей сулит отец, не такие светлые и ясные, поэтому, как любой тинэйджер, она особо чувствует всякую ложь и желает всячески вырваться из под гнета и контроля отца и обрести свободу. И тут как раз и подворачивается Запад, который давно уже пасётся у ее дома, подбрасывая ей через бетонный забор всяческую фарцовку в красочной упаковке.
Нет, однозначно Анжела не была изначально такой испорченной, ведь душа у нее суть ангельская.
Но к моменту повествования, по ее вульгарному и нелепому виду, словно накрашенная сельская корова, вышедшая на городскую площадь, можно понять, что она уже успела вкусить запретных плодов с «дерева соблазна», которые взрастил Запад – плоды, о которых она тайно всегда мечтала и грезила, вдруг стали доступными, как никогда.
И вот от поедания этих плодов, девушка уподобляется невесте Запада – предел ее мечтаний это красные туфли. Где в Советскому Союзе можно было найти еще такие красные туфли, мечта фетишистов, в которых можно было сойти за Мерлин Монро и стать объектом вожделений мужчин? Правильно – только с того дерева, что росло за забором, т.е. за бугром. В Советском Союзе таких туфель нельзя было найти, разве что только калоши с красной стелькой. Вкусив плодов и насытившись, тело жаждет приключений, которые Анжелика и находит на свою ветренную голову.
С легкодоступной особой, каждый волен вытворять все, что хочет – теперь игры в куклы закончились. Теперь она сама становится куклой в чужих играх и переходит из рук в руки – она не вольна над собой, она полностью во власти сильных дядек. Так она вначале попадает на хутор в Калякино, скрывается в сарае от Алексея, а потом ее подбирает Журов.
И вот, даже тогда, когда мент Журов только-только собирается увезти ее из хутора Калякино к ее новому «семейному очагу», уже после того, как мираж светлого розового будущего был изощрено поруган бутылкой в бане, и предстала реальность темноты, в ее пугающей черной грязи, когда уже стало ясно, что ничего хорошего ее впереди не ожидает, разве только круги ада, она все еще держится за те соблазны о которых грезила – она вдруг вспоминает, что забыла в бане свои красные туфли. У нее был еще шанс для спасения – отказать от этих туфель, за которые она продала свою душу, оставить, как улику, по которой следственные органы, выйдут на оборотня в погонах, но она сама ставит крест на своем спасении и для нее начинается новая жизнь.
https://dralexmd.livejournal.com/132699.htmlhttps://dralexmd.livejournal.com/132699.html
В общем какой-то ценности в данном произведении нету.
Что с головой у человека который это выдумал и даже снял фильм?
Полный треш и провокация конечно . Ппонятно почему Маковецкий отказался .Кто там играл уже никто не помнит, да и сам фильм оказался проходным несмотря на все скандалы с ним связанные .