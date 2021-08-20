10 интересных фактов о фильме «Груз 200»

Сегодня я расскажу вам о 10 интересных фактах, связанных с фильмом «Груз 200».

Факт первый

Концепция будущего фильма родилась в голове Балабанова ещё в середине 90-х годов, но к реализации собственной задумки режиссёр приступил лишь спустя 10 лет.

Факт второй

События «Груза» разворачиваются в 1984 году. Временной отрезок был выбран Балабановым не случайно: режиссёр считал, что после прихода к власти К. Черненко в стране начался этап «конца советской власти», ознаменовавший переход к чему-то новому и неизвестному. В обществе веяло чем-то «непонятным». Своим фильмом, помимо других задач, автор хотел отразить малоизвестную, но очень страшную часть жизни последнего советского периода.