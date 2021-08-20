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10 интересных фактов о фильме «Груз 200»

10 интересных фактов о фильме «Груз 200» (6 фото)

Автор:
20 августа 2021 08:50
Сообщество : Кино
Метки: актеры   груз 200   интересно   кино   роль   факты   фильм   
2183
6


Одиннадцатая режиссёрская работа Балабанова, вышедшая на большие экраны в 2007 году, разделила кино-сообщество на два полярных лагеря: одни фильм боготворили, а другие ненавидели. С уверенностью можно сказать лишь то, что данная картина оставила неизгладимое впечатление на всех тех, кто ее посмотрел.

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Метки: актеры   груз 200   интересно   кино   роль   факты   фильм   
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373k
Алексей 2 часа назад
фильм получился очень жестким
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2k
Sergius SPb 7 минут назад
У Балабанова в башке какой-то бзик был на трупы,кровь и прочее гуро.
Достаточно глянуть его фильмы. Психиатра надо было ему посещать.
Впрочем,в стране победившего декаданса такие за гениев считаются.
В Голливуде свой Балабанов есть это Тарантино.
Впрочем,что лучше не знаю, если бы не стали режиссерами были бы чикатилами, стали режиссерами проехали по мозгам миллионов.
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1k
Hallo FreeSpace 18 минут назад
Смотрел один раз , теперь не знаю как это развидеть...
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3k
Том Джоуд Полчаса назад
В "Грузе" там все персонажи это прообраз того, что творилось с нашей страной в перестроечное время. Не смотря на всю чернушность самого фильма, образы подобраны довольно точно и именно так как и было. Маньяк тот образ мертвого внутренне Запада, а девушка - чистая, не уже немного вкусившая запретного плода Росссия. И там тоже каждая фраза свой смысл несет и фильм заканчивается двоедорожием. Один из героев-преподаватель атеизма приходит в Храм креститься, а молодой парень выбирает дорогу бизнеса. Герой Серебрякова там чудесный образ светлого капитализма со своим понимаем Рая на земле".
Ирина Сидорова.

Итак, перед нами разворачивается трагедия России, правопреемницы СССР - в фильме показано ее прошлое, настоящее и будущее (об этом поговорим ниже). И в самой кульминации фильма, Россия предстает пред нами валяющейся на полу, изнасилованная, растерзанная, как дешевая проститутка в красных туфлях на голое тело, между тремя трупами:
- труп жениха-десантника: десантник, который есть суть советская десантура и воины, т.е. советская армия, участвовавшая в позорно слитой войне в Афганистане, о которых страна забыла и по сути сдала и списала, как ненужный утиль и отход. Это труп, который намертво привязан наручниками к стране-девушке – этот тот скелет в шкафу, от которого, никак не избавишься и не вычеркнешь из истории;
- труп уголовника: уголовник, который поимел девушку и воспользовался ею по полной, который есть суть - та беспредельная преступность, которая наводнила всю страну и насиловала ее в 90х , беспредельно хозяйничала, взобравшись грязными ногами в постель;
- труп импотента мента: мента, который беспомощно и равнодушно наблюдал, как преступность насилует страну. По сути, внутренне мент (прим.: я намеренно называю «мент», а не милиционер, дабы отделить понятие преступной милиции от добропорядочных милиционеров) , тот же уголовник, только с другой стороны и в погонах – он получает внутренне удовлетворение от наблюдаемого бесчинства, ибо он ощущает себя хозяином положения – не партийные боссы, которые безгранично правили, а именно он – теперь пришло его время, теперь он реальная власть. По сути он с уголовником брат-близнец, но у него есть одно важное преимущество – он может безнаказанно убивать своего брата (что и видим в сцене, когда мент Журов заметает малину на квартире у алкаша, в роли Баширова).
В сцене, незримо присутствуют еще одни определяющие герои, которые раскрывают всю истории трагедии девушки России, которая искала свободной любви и забав, и нашла ее на грязной постели среди разлаживающихся трупов и роя мух, но главное - в ней присутствует тот самый «Груз-200», в котором и находится послание всем нам ныне живущим. Но обо всем по порядку.
Некий ушлый парень, без рода и корней, который не понятно откуда взялся, это суть Запад. Носит яркую красную футболку, с большой надписью «СССР» - т.е. это самая главная, красная цель его интересов. Россия, как легкомысленная девушка старлетка, ищет приключений на свою голову и ведет себя, как последняя шлюха – вместо того, чтобы сохранять верность своему жениху десантнику и дожидаться его, она начинает заигрывать с Западом. Жених надежен для семейной будущей жизни, но с ним не так интересно, к тому же он беден, и у него нет тех штучек, которые так соблазняют ветреное девичье сердце, поэтому, почему бы и не пофлиртовать на лево.
Анжелика, так зовут главную героиню, на самом деле внутри еще наивный ребенок, комсомолка, как дочь партийного работника, воспитана в вере в светлое будущее, но с взрослением, видя всю семейную кухню изнутри, понимает, что горизонты, которые ей сулит отец, не такие светлые и ясные, поэтому, как любой тинэйджер, она особо чувствует всякую ложь и желает всячески вырваться из под гнета и контроля отца и обрести свободу. И тут как раз и подворачивается Запад, который давно уже пасётся у ее дома, подбрасывая ей через бетонный забор всяческую фарцовку в красочной упаковке.
Нет, однозначно Анжела не была изначально такой испорченной, ведь душа у нее суть ангельская.
Но к моменту повествования, по ее вульгарному и нелепому виду, словно накрашенная сельская корова, вышедшая на городскую площадь, можно понять, что она уже успела вкусить запретных плодов с «дерева соблазна», которые взрастил Запад – плоды, о которых она тайно всегда мечтала и грезила, вдруг стали доступными, как никогда.
И вот от поедания этих плодов, девушка уподобляется невесте Запада – предел ее мечтаний это красные туфли. Где в Советскому Союзе можно было найти еще такие красные туфли, мечта фетишистов, в которых можно было сойти за Мерлин Монро и стать объектом вожделений мужчин? Правильно – только с того дерева, что росло за забором, т.е. за бугром. В Советском Союзе таких туфель нельзя было найти, разве что только калоши с красной стелькой. Вкусив плодов и насытившись, тело жаждет приключений, которые Анжелика и находит на свою ветренную голову.
С легкодоступной особой, каждый волен вытворять все, что хочет – теперь игры в куклы закончились. Теперь она сама становится куклой в чужих играх и переходит из рук в руки – она не вольна над собой, она полностью во власти сильных дядек. Так она вначале попадает на хутор в Калякино, скрывается в сарае от Алексея, а потом ее подбирает Журов.
И вот, даже тогда, когда мент Журов только-только собирается увезти ее из хутора Калякино к ее новому «семейному очагу», уже после того, как мираж светлого розового будущего был изощрено поруган бутылкой в бане, и предстала реальность темноты, в ее пугающей черной грязи, когда уже стало ясно, что ничего хорошего ее впереди не ожидает, разве только круги ада, она все еще держится за те соблазны о которых грезила – она вдруг вспоминает, что забыла в бане свои красные туфли. У нее был еще шанс для спасения – отказать от этих туфель, за которые она продала свою душу, оставить, как улику, по которой следственные органы, выйдут на оборотня в погонах, но она сама ставит крест на своем спасении и для нее начинается новая жизнь.
https://dralexmd.livejournal.com/132699.htmlhttps://dralexmd.livejournal.com/132699.html
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31
Максим Абвгд 43 минуты назад
Сильный фильм. Вызывает отвращение, но редко какой фильм вызывает столько эмоций, пусть и негативных.
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66k
Опять зарплата. 45 минут назад
Мы люди не обязаны смотреть говно.. Я не смотрел и не советую..
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27k
Slonyash 47 минут назад
Ужасная чернуха, если честно.

Ссылка www.youtube.com
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35k
Example 6.2.6 51 минуту назад
Да чернуха обычная. Вся цель который - шокировать зрителя, делая привязку к якобы реальным событиям. И если в некоторые вещи худо бедно можно поверить.. ну , такое могло произойти, то с трупом десантника, это уже просто полная чушь. После этой сцены фильм сразу становиться фантастическим триллером.
В общем какой-то ценности в данном произведении нету.
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763
Лимонадный Джо 56 минут назад
Фильм оставил очень тяжёлое впечатление. Действительно,пересматривать его не желания,но некоторые сцены просто засели в душе. В подсознании.
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232
Лёха Час назад
кто не видел, не смотрите. ну если только вам нравится тема некрофилии. расскажу вкратце: есть момент в котором мент наблюдает как бомж трахает девку рядом с разлагающимся трупом её жениха погибшего в афгане.
Что с головой у человека который это выдумал и даже снял фильм?
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232
Лёха Электрик 24 минуты назад
Ты больной во всю голову. Что есть НОРМАЛЬНОГО в этом говне?
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66k
Опять зарплата. Час назад
Я эту грязь не видел и не собираюсь смотреть.. Каждый человек сам измеряет себе глубинy погружения в дерьмо.. Я до такой глубины нырять не собираюсь.. Мне Маленькой Веры хватило..

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20k
Виталий Касандров Час назад
Ну что сказать действительно талантливо снятая чернуха аля 90е. Смотрел один раз , пересматривать не тянет, так что уже забыл частично .
Полный треш и провокация конечно . Ппонятно почему Маковецкий отказался .Кто там играл уже никто не помнит, да и сам фильм оказался проходным несмотря на все скандалы с ним связанные .
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−168
Петр Давыдов Час назад
Фильм есть фильм, жизнь в совке была еще жестче.
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689
Электрик 2 часа назад
Отличный фильм - честный! А Алексей Октябринович, без преувеличения - большой талант и один из лучших режиссёров!

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