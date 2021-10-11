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В Ленинградской области полицейские освободили беременную заложницу, от мужа которой требовали выкуп

В Ленинградской области полицейские освободили беременную заложницу, от мужа которой требовали выкуп (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2021 13:01
Сообщество : Криминал
Метки: ynews   Мурино   видео   выкуп   заложница   криминал   освобождение   полиция   
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Вымогатель похитил 35-летнюю женщину и неделю удерживал ее связанной, рассчитывая на 10 миллионов рублей.

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Метки: ynews   Мурино   видео   выкуп   заложница   криминал   освобождение   полиция   
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13  комментариев
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1k
MC 2 часа назад
Преступность не имеет национальности и религиозной принадлежности. Ну, да, конечно!
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33k
Опаньки 15 минут назад
Жалко, кончено не показали самого задержания,
но я не понял, как он поняла, что нужно в дверях в куртке у двери стоять ...
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1k
vagon1 Полчаса назад
Немного черного юмора:
Радует, что в РФ стали назначать выкуп в российских рублях, а не в американских долларах!
Значит, страна становится всё более независимой!))))
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5k
IceBazooka 42 минуты назад
Хотел 10 - получит 10.
Похищение - от 5 до 12.
Вымогательство - года 3.
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294
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Очередной дебилушка.
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1k
Mowgley 2 часа назад
"Говорит, что ему задолжали и не заплатили за услуги. Решил вот таким образом забрать долг."
Свою помощь в продаже квартиры Ришат оценил в 10 миллионов? Надо же, какой бесценный помощник
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27k
Добрый 2 часа назад
А чего она не связана даже была в квартире? Это театр такой?
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12k
Михалыч 2 часа назад
Хорошо приложили при задержании. Молодцы оперативники! Таким уродам, с женщинами воюющими, вышку надо давать!
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4k
KonstantinLeirov 2 часа назад
На лет 10 себе заработал
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