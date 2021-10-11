В Ленинградской области полицейские освободили беременную заложницу, от мужа которой требовали выкуп

2 октября в полицию обратился бизнесмен, проживающий в деревне Большие Колпаны и сообщил, что пропала его гражданская жена, находящаяся на пятом месяце беременности. По его словам, поздно вечером она исчезла - видимо, уехала на своем автомобиле, и после не отвечала на звонки. На следующий день около 18:00 с ее телефона пришло сообщение с требованием подготовить 10 млн рублей. После абонент был недоступен.



Спустя положенное время полицией был начат розыск пропавшей женщины, к которому привлекли оперативников Управления уголовного розыска ГУ МВД России. Все это время родственникам беременной постоянно поступали сообщения о требуемом выкупе.



Сотрудники полиции приняли решение провести операцию по передаче денег. В качестве купюр использовали билеты банка приколов. Увесистую "куклу" доверили передать матери пропавшей женщины. 9 октября вымогатель назначил встречу у метро "Политехническая", продиктовав свои условия: одеться поярче и "без фокусов". После этого мать похищенной должна была по команде выдвинуться в сторону Гражданского проспекта. По пути к ней подъехал мужчина в костюме курьера. Взяв пакет с деньгами, он быстро поехал прочь. Разумеется, вся операция от начала до конца была под наблюдением правоохранителей. Стражи порядка дождались, когда "курьер" доедет до авто, сядет в салон и начнет пересчитывать деньги - на этой счастливой ноте обладателя фальшивых 10 миллионов взяли.