В Ленинградской области полицейские освободили беременную заложницу, от мужа которой требовали выкуп

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Вымогатель похитил 35-летнюю женщину и неделю удерживал ее связанной, рассчитывая на 10 миллионов рублей.
2 октября в полицию обратился бизнесмен, проживающий в деревне Большие Колпаны и сообщил, что пропала его гражданская жена, находящаяся на пятом месяце беременности. По его словам, поздно вечером она исчезла - видимо, уехала на своем автомобиле, и после не отвечала на звонки. На следующий день около 18:00 с ее телефона пришло сообщение с требованием подготовить 10 млн рублей. После абонент был недоступен.
Спустя положенное время полицией был начат розыск пропавшей женщины, к которому привлекли оперативников Управления уголовного розыска ГУ МВД России. Все это время родственникам беременной постоянно поступали сообщения о требуемом выкупе.
Сотрудники полиции приняли решение провести операцию по передаче денег. В качестве купюр использовали билеты банка приколов. Увесистую "куклу" доверили передать матери пропавшей женщины. 9 октября вымогатель назначил встречу у метро "Политехническая", продиктовав свои условия: одеться поярче и "без фокусов". После этого мать похищенной должна была по команде выдвинуться в сторону Гражданского проспекта. По пути к ней подъехал мужчина в костюме курьера. Взяв пакет с деньгами, он быстро поехал прочь. Разумеется, вся операция от начала до конца была под наблюдением правоохранителей. Стражи порядка дождались, когда "курьер" доедет до авто, сядет в салон и начнет пересчитывать деньги - на этой счастливой ноте обладателя фальшивых 10 миллионов взяли.
Спустя положенное время полицией был начат розыск пропавшей женщины, к которому привлекли оперативников Управления уголовного розыска ГУ МВД России. Все это время родственникам беременной постоянно поступали сообщения о требуемом выкупе.
Сотрудники полиции приняли решение провести операцию по передаче денег. В качестве купюр использовали билеты банка приколов. Увесистую "куклу" доверили передать матери пропавшей женщины. 9 октября вымогатель назначил встречу у метро "Политехническая", продиктовав свои условия: одеться поярче и "без фокусов". После этого мать похищенной должна была по команде выдвинуться в сторону Гражданского проспекта. По пути к ней подъехал мужчина в костюме курьера. Взяв пакет с деньгами, он быстро поехал прочь. Разумеется, вся операция от начала до конца была под наблюдением правоохранителей. Стражи порядка дождались, когда "курьер" доедет до авто, сядет в салон и начнет пересчитывать деньги - на этой счастливой ноте обладателя фальшивых 10 миллионов взяли.
Вымогателем оказался 51-летний Ришат Ахметов из Татарстана, ранее проживавший в Нижневартовске, а теперь являющийся жителем Петербурга.. Ришат был знаком с мужем похищенной и даже в качестве агента помогал ему год назад продавать квартиру. Говорит, что ему задолжали и не заплатили за услуги. Решил вот таким образом забрать долг.
Ахметов вычислил, где живет должник, ночью отжал окно в частном доме в Больших Колпанах, влез в жилье, схватил женщину, связал, вывез на ее же машине, пересадил в свою и спрятал в снятой для этого квартире в Мурино.
Ахметов вычислил, где живет должник, ночью отжал окно в частном доме в Больших Колпанах, влез в жилье, схватил женщину, связал, вывез на ее же машине, пересадил в свою и спрятал в снятой для этого квартире в Мурино.
Сразу после задержания полицейские получили адрес местонахождения пропавшей женщины — город Мурино, улица Авиаторов Балтики, дом 9. Женщину освободили, и после того, как ей оказали медпомощь, беременная уехала домой.
К операции по отъему денег Ахметов готовился долго, продумывая все до деталей. Так, встреча, на которой он под видом курьера забрал миллионы, была второй - первую, тренировочную, вымогатель назначил днем ранее. Тогда он посмотрел, не будет ли за женщиной слежки (правоохранителей, наблюдавших за матерью похищенной, он не заметил). Чтобы полиция не отследила местонахождение телефона, по которому он рассылал сообщения, Ахметов оборачивал гаджет фольгой. Да и дневник, который был найден на месте удержания беременной, тоже говорит о многом. Уголовное дело, возбужденное по статье "Убийство" теперь будет переквалифицировано, вымогателю будет предъявлено обвинение по статье 126 УК – "Похищение человека". В настоящее время устанавливаются детали и обстоятельства произошедшего.
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но я не понял, как он поняла, что нужно в дверях в куртке у двери стоять ...
Радует, что в РФ стали назначать выкуп в российских рублях, а не в американских долларах!
Значит, страна становится всё более независимой!))))
Похищение - от 5 до 12.
Вымогательство - года 3.
Свою помощь в продаже квартиры Ришат оценил в 10 миллионов? Надо же, какой бесценный помощник