"Это тебе не восток, с***а": потомки Будулая поставили на колени и отметелили воина АТО

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На Украине представители двух общностей внезапно невзлюбили друг друга. И понеслось.
Некоторое время назад на Волыни нетрезвые цыгане избили бойца АТО, ожидавшего автобуса на остановке. Чем именно не угодил кочевому народцу вояка, уже не берутся утверждать даже те, кто затеял драку. В народе говорят, это была обычная месть за отвратительное поведение АТО-шников, которые цепляются к людям средь бела дня и ведут себя по-хамски без оглядки на возраст и пол. Неприкаянные вояки, оказавшиеся ненужными государству после возвращения домой, требуют к себе уважения за заслуги, и не найдя его, частенько начинают конфликтовать с соотечественниками. Конкретно этот боец был мирным, однако его форма на подвыпивших цыган сыграла роль красной тряпки перед быком. После драки, в которой АТО-шнику разбили и сломали нос, он вызвонил подкрепление в виде команды националистов, которые заставили цыган извиняться, поставив их на колени.
Потомки Будулая долго извинялись и перед избитым, и перед всеми "ветеранами АТО". После мужчин извинений потребовали от женщин – вероятно, родных и близких зачинщиков той драки. «Перед атошниками, я вас прошу, больше такого не будет. Я его предупредила. Я вам клянусь, перед Богом и перед вами, что больше такого не повторится», – причитала одна из цыганских матрон. Радикалы одними извинениями не успокоились, подключив к делу Нацгвардию и СБУ. Помимо "убедительной воспитательной работы" провинившихся ждет уголовное наказание - утверждают они.
Осторожно! Присутствуют сцены жестокости, нецензурная лексика и много крови!
Впрочем, эта история и не думает заканчиваться миром. Обиженные и оскорбленные ромалэ так просто сдаваться не собираются. И позавчера представители кочевого племени снова изловили бойцов АТО, поставили их на колени и сильно избили.
С криками "это тебе не Восток, с***а!", толпа цыган метелит вояку в форме с нашивкой ВСУ.
Неизвестно, как долго будет продолжаться это противостояние и чем в итоге закончится, но "конкурсы" интересные.
С криками "это тебе не Восток, с***а!", толпа цыган метелит вояку в форме с нашивкой ВСУ.
Неизвестно, как долго будет продолжаться это противостояние и чем в итоге закончится, но "конкурсы" интересные.
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Я болею за обе команды.
Продолжайте!
Ни одного лица, даже избитых. Чтобы потом не опознать и не спросить что это было? )
Звучит даже хуже, чем Блогер-трансгендер
В печь ублюдков!!!
Люди, разговаривающие на русском языке - цыгане, их угнетают, нарушают их права.
С этим срочно нужно что-то делать!
Давайте проводить мирный референдум среди них о присоединении к России!
Они даже пару кораблей с Одессы сами в табор перетащат, чтобы стимул был (ой, об этом же нельзя...)
Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела.