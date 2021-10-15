"Это тебе не восток, с***а": потомки Будулая поставили на колени и отметелили воина АТО

Потомки Будулая долго извинялись и перед избитым, и перед всеми "ветеранами АТО". После мужчин извинений потребовали от женщин – вероятно, родных и близких зачинщиков той драки. «Перед атошниками, я вас прошу, больше такого не будет. Я его предупредила. Я вам клянусь, перед Богом и перед вами, что больше такого не повторится», – причитала одна из цыганских матрон. Радикалы одними извинениями не успокоились, подключив к делу Нацгвардию и СБУ. Помимо "убедительной воспитательной работы" провинившихся ждет уголовное наказание - утверждают они.

2021-10-15T08:12:10+03:00