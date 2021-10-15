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"Это тебе не восток, с***а": потомки Будулая поставили на колени и отметелили воина АТО

"Это тебе не восток, с***а": потомки Будулая поставили на колени и отметелили воина АТО (2 фото + 2 видео)

Автор:
15 октября 2021 08:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бойцы ато   видео   драка   цыгане   
2994
2
2
На Украине представители двух общностей внезапно невзлюбили друг друга. И понеслось.

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Метки: бойцы ато   видео   драка   цыгане   
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25  комментариев
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1k
vagon1 50 минут назад
В этой истории прекрасно всё!
Я болею за обе команды.
Продолжайте!
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1k
teleuser 10 секунд назад
извинения цыган... звучит так же нелепо, как и воин из ато .
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4k
Андрей Минуту назад
последний ролик показался постановочным. удары какие-то киношные, даже не касаются. потом опять же откуда кровь поверх шапки появилась? кетчупом обрызгали?
Ни одного лица, даже избитых. Чтобы потом не опознать и не спросить что это было? )
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1k
MC 20 минут назад
Граждане Украины уже потихоньку начинают друг друга пожирать. Ничего удивительного. СУГС!!!
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3k
Виктор 24 минуты назад
Пока стояли на коленях , надо было на всякий случай и перед Кадыровым извиниться . Ну так , вдруг чего ...
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3k
Виктор Полчаса назад
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124
RNahalem Полчаса назад
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34k
Антон Полчаса назад
В мире животных.
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38k
Олег 36 минут назад
СОЖРИТЕ ДРУГ ДРУГА! Я даже не знаю кто мне более противен цыгане или бандеровцы
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4k
Димка Смола/67 37 минут назад
Я сам себе задал вопрос и не могу найти ответ, кто из них мне больше противен.
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18k
KOSTELLO 42 минуты назад
Воин АТО.
Звучит даже хуже, чем Блогер-трансгендер
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10k
Karelian 43 минуты назад
Что стало с людьми???
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−33
orys shoshka 57 минут назад
Русские Унтернменши вы же цыган называете чурками и другими мерзкими словами, придуманными русскими интернационалистами. А тут так романтично - потомки Будулая)))
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114
Вальдемар 59 минут назад
Цыгане и АТОшники это биомусор!
В печь ублюдков!!!

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19k
kamanch 59 минут назад
Я хочу обратиться к господину Путину!
Люди, разговаривающие на русском языке - цыгане, их угнетают, нарушают их права.
С этим срочно нужно что-то делать!
Давайте проводить мирный референдум среди них о присоединении к России!
Они даже пару кораблей с Одессы сами в табор перетащат, чтобы стимул был (ой, об этом же нельзя...)
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39k
dima423 Час назад
мда...весело у них там...
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183
SVG Час назад
Циганам в Шкварине реально наша поддержка нужна.
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29k
a.fey Час назад
А сейчас музыкальная пауза!
Ссылка youtu.be
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3k
Виталий Касандров 2 часа назад
Неизвестно, как долго будет продолжаться это противостояние и чем в итоге закончится
Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела.
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3k
Вадим Игнатьев 2 часа назад
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5k
Echo 2 часа назад
интересный способ согреться
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