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20 потрясающих черно-белых фотографий звезд итальянского экрана 60-х и 70-х годов

20 потрясающих черно-белых фотографий звезд итальянского экрана 60-х и 70-х годов (21 фото)

Автор:
18 октября 2021 14:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Итальянское кино   Марчелло Мастрояни   Софи Лорен   Феллини   итальянский актер   кадры со съемок фильмов   шоу бизнес   
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Чудесная подборка снимков, сделанных одним из первых итальянских папарацци, а позже звездным фотографом Тацио Секкиароли. Эти кадры напоминают о том времени, когда итальянский кинематограф находился на вершине успеха, а итальянские актрисы считались самыми красивыми в мире.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Итальянское кино   Марчелло Мастрояни   Софи Лорен   Феллини   итальянский актер   кадры со съемок фильмов   шоу бизнес   
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Николай Полчаса назад
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Мультголова

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