20 потрясающих черно-белых фотографий звезд итальянского экрана 60-х и 70-х годов

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Чудесная подборка снимков, сделанных одним из первых итальянских папарацци, а позже звездным фотографом Тацио Секкиароли. Эти кадры напоминают о том времени, когда итальянский кинематограф находился на вершине успеха, а итальянские актрисы считались самыми красивыми в мире.
Тацио Секкиароли (1925 - 1998) был итальянским фотографом, известным как один из первых папарацци. В 1955 году он основал агентство Roma Press Photo. Секкиароли был источником вдохновения для персонажа папарацци в фильме Феллини "Сладкая жизнь". Большая часть исследований Феллини о профессии бульварного журналиста заключалась в том, чтобы просто купить обед для Секкиароли и его друзей и выслушать их подвиги.
По иронии судьбы, к тому времени, когда появился термин "папарацци", Секкиароли стал в большей степени инсайдером в итальянской киноиндустрии и оставил позади фотографии в стиле папарацци. Он стал известен своими неформальными откровенными портретами кинозвезд как в студии, так и у них дома.
Вот некоторые из звезд киноэкрана, которых он сфотографировал на пике своей карьеры в 1960-х и 1970-х годах.
По иронии судьбы, к тому времени, когда появился термин "папарацци", Секкиароли стал в большей степени инсайдером в итальянской киноиндустрии и оставил позади фотографии в стиле папарацци. Он стал известен своими неформальными откровенными портретами кинозвезд как в студии, так и у них дома.
Вот некоторые из звезд киноэкрана, которых он сфотографировал на пике своей карьеры в 1960-х и 1970-х годах.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Итальянское кино Марчелло Мастрояни Софи Лорен Феллини итальянский актер кадры со съемок фильмов шоу бизнес
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