20 потрясающих черно-белых фотографий звезд итальянского экрана 60-х и 70-х годов

Тацио Секкиароли (1925 - 1998) был итальянским фотографом, известным как один из первых папарацци. В 1955 году он основал агентство Roma Press Photo. Секкиароли был источником вдохновения для персонажа папарацци в фильме Феллини "Сладкая жизнь". Большая часть исследований Феллини о профессии бульварного журналиста заключалась в том, чтобы просто купить обед для Секкиароли и его друзей и выслушать их подвиги.



По иронии судьбы, к тому времени, когда появился термин "папарацци", Секкиароли стал в большей степени инсайдером в итальянской киноиндустрии и оставил позади фотографии в стиле папарацци. Он стал известен своими неформальными откровенными портретами кинозвезд как в студии, так и у них дома.



Вот некоторые из звезд киноэкрана, которых он сфотографировал на пике своей карьеры в 1960-х и 1970-х годах.