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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5217 постов • 694 подписчика подписаться
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25 знаменитых яблочек, которые упали недалеко от яблони (в хорошем смысле)

25 знаменитых яблочек, которые упали недалеко от яблони (в хорошем смысле) (25 фото)

Автор:
17 октября 2021 13:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Знаменитые родители и их дети   актерские династии   голливудские дети   династии   родители и дети   шоу бизнес   яблоко от яблони   
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25
Творческие династии - дело обычное, что в России, что в других странах. Но если о наших мы плюс-минус знаем, то Голливуд в этом смысле - более темный лес. Так что готовьтесь. Некоторые пункты этого списка могут вас удивить.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Знаменитые родители и их дети   актерские династии   голливудские дети   династии   родители и дети   шоу бизнес   яблоко от яблони   
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7  комментариев
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1k
Сергей 46 минут назад
старую гвардию знаю, а дети - ничего из себя не представляют
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5k
Mr.X 2 минуты назад
Лив Тайлер ни чё так. Играла во многих фильмах, причём вроде не плохо, ну и так симпатичная
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6k
Андрей Мишкин Час назад
90% этих "персон" мне неизвестны. И знать не хочу!
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2k
Frank Borman Час назад
Природа отдыхает на детках талантливых и знаменитых. Детки идут по стопам родителей, но таланта у них, обычно, нет. Звучная фамилия есть, а таланта нет.
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5k
schmubu 2 часа назад


вот это теперь Мэг Райен?

божежтымой, какой ужас... а какая милая девочка была...
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994
Сергей 2 часа назад
Какие все страшные
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