25 знаменитых яблочек, которые упали недалеко от яблони (в хорошем смысле)

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Творческие династии - дело обычное, что в России, что в других странах. Но если о наших мы плюс-минус знаем, то Голливуд в этом смысле - более темный лес. Так что готовьтесь. Некоторые пункты этого списка могут вас удивить.
1. Джейми Ли Кертис - дочь Тони Кертиса из "В джазе только девушки" и Джанет Ли из "Психо"
2. Звезда драмы "Зола" Райли Кио - дочь Лизы Мари Пресли и внучка Присциллы и Элвиса Пресли
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3. Маришка Харгитей - дочь известного голливудского секс-символа и подружки Playboy Джейн Мэнсфилд
5. Звезда сериалов "Уборщица" and "Оставленные" Маргарет Куолли - дочь Энди Макдауэлл, главной героини фильма "Четыре свадьбы и одни похороны"
7. Звезда сериала "Пацаны" Джек Куэйд - сын одной из самых горячих пар 90-х Денниса Куэйда и Мэг Райан
8. Звезда "Анатомии Грейс" Джессика Кэпшоу - падчерица всемирно известного режиссера Стивена Спилберга и дочь актрисы Кейт Кэпшоу
9. Бен Стиллер - сын актера сериала "Сайнфелд" Джерри Стиллера и комической актрисы Энн Мира
14. Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз - дочь известного музыканта Фила Коллинза
15. Билли Лурд ("Американская история ужасов") - дочь Кэрри Фишер ("Звездные войны") и внучка Дебби Рейнольдс ("Поющие под дождем")
16. Звезда сериала "Доктор Эмили Оуэнс" Мэми Гаммер - дочь единственной и неповторимой Мерил Стрип
19. Актриса сериала "Жестокое лето" Харли Куинн Смит - дочь режиссера Кевина Смита, известного также как Тихий Боб из дуэта "Джей и Молчаливый Боб"
24. Донал Глисон (Билл Уизли в "Гарри Поттере") - сын Брендана Глисона (Аластор "Грозный глаз" Грюм в "Гарри Поттере")
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Знаменитые родители и их дети актерские династии голливудские дети династии родители и дети шоу бизнес яблоко от яблони
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вот это теперь Мэг Райен?
божежтымой, какой ужас... а какая милая девочка была...