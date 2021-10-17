25 знаменитых яблочек, которые упали недалеко от яблони (в хорошем смысле)

Творческие династии - дело обычное, что в России, что в других странах. Но если о наших мы плюс-минус знаем, то Голливуд в этом смысле - более темный лес. Так что готовьтесь. Некоторые пункты этого списка могут вас удивить.

1. Джейми Ли Кертис - дочь Тони Кертиса из "В джазе только девушки" и Джанет Ли из "Психо" 0 Источник:

2. Звезда драмы "Зола" Райли Кио - дочь Лизы Мари Пресли и внучка Присциллы и Элвиса Пресли 0 Источник:

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3. Маришка Харгитей - дочь известного голливудского секс-символа и подружки Playboy Джейн Мэнсфилд 0 Источник:

4. Звезда "Очень странных дел" Майя Хоук - дочь Итана Хоука и Умы Турман 0 Источник:

5. Звезда сериалов "Уборщица" and "Оставленные" Маргарет Куолли - дочь Энди Макдауэлл, главной героини фильма "Четыре свадьбы и одни похороны" 0 Источник:

6. Модель Кайя Гербер - дочь супермодели Синди Кроуфорд 0 Источник:

7. Звезда сериала "Пацаны" Джек Куэйд - сын одной из самых горячих пар 90-х Денниса Куэйда и Мэг Райан 0 Источник:

8. Звезда "Анатомии Грейс" Джессика Кэпшоу - падчерица всемирно известного режиссера Стивена Спилберга и дочь актрисы Кейт Кэпшоу 0 Источник:

9. Бен Стиллер - сын актера сериала "Сайнфелд" Джерри Стиллера и комической актрисы Энн Мира 0 Источник:

10. Дакота Джонсон - дочь Дона Джонсона и Мелани Гриффит 0 Источник:

11. Уятт Рассел - сын Курта Рассела и Голди Хоун 0 Источник:

12. Кейт Хадсон также является дочерью Голди Хоун и падчерицей Курта Рассела 0 Источник:

13. Эмма Робертс - дочь актера Эрика Робертса и племянница Джулии Робертс 0 Источник:

14. Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз - дочь известного музыканта Фила Коллинза 0 Источник:

15. Билли Лурд ("Американская история ужасов") - дочь Кэрри Фишер ("Звездные войны") и внучка Дебби Рейнольдс ("Поющие под дождем") 0 Источник:

16. Звезда сериала "Доктор Эмили Оуэнс" Мэми Гаммер - дочь единственной и неповторимой Мерил Стрип 0 Источник:

17. Николь Ричи - дочь иконы музыкального стиля R&B Лайонела Ричи 0 Источник:

18. Джон Дэвид Вашингтон ("Довод") - сын лауреата премии Оскар Дензела Вашингтона 0 Источник:

19. Актриса сериала "Жестокое лето" Харли Куинн Смит - дочь режиссера Кевина Смита, известного также как Тихий Боб из дуэта "Джей и Молчаливый Боб" 0 Источник:

20. Чарли Шин - сын Мартина Шина из сериала "Западное крыло", а также "Грейс и Фрэнки" 0 Источник:

21. Зои Дойч ("Академия вампиров") - дочь Лии Томпсон из фильма "Назад в будущее" 0 Источник:

22. Актриса сериала "13 причин почему" Сози Бэкон - дочь Кевина Бэкона и Киры Седжвик 0 Источник:

23. Актриса из "Властелина колец" Лив Тайлер - дочь Стивена Тайлера из группы Aerosmith 0 Источник:

24. Донал Глисон (Билл Уизли в "Гарри Поттере") - сын Брендана Глисона (Аластор "Грозный глаз" Грюм в "Гарри Поттере") 0 Источник: