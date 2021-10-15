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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5216 постов • 694 подписчика подписаться
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Как российский шоубиз задирает гонорары

Как российский шоубиз задирает гонорары (8 фото)

Автор:
15 октября 2021 15:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Little Big   young stars   Алиса Вокс   гонорар   заработок   звезды   шоу бизнес   
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В 2020 весь мир присел на карантин. Не избежали этого и «звезды» — кто-то из них обращался за помощью к государству и жаловался, что придется идти работать на завод. Бедняги… Зато теперь у них все хорошо.

Всех артистов брать не будем, потому что «их легион», больших и малых. Возьмем ценник некоторых «звездунов».


Ольга Бузова

×

Успешная телеведущая, дива, а теперь еще и певица. Час выступления Оленьки на корпоративе стоит 1,5 миллиона рублей. До пандемии она не так жадничала и брала на 300 тысяч рублей меньше.


Алиса Вокс

Пять лет назад ушла из группировки «Ленинград». Но получалось так себе. И до недавнего времени Алиса соглашалась спеть и сплясать «всего» за 600 тысяч рублей. Но недавно у нее вышел новый альбом «а-ля» Ленинград, с песнями наподобие матерных частушек — и ценник взлетел! Теперь Алиса приезжает на корпоратив не меньше, чем за 1,2 миллиона рублей.


Little Big

Группа не просто взлетела, а ушла в космос. Их ценник для корпоратива — 5,4 миллиона рублей за час. Большинство россиян не зарабатывают такие деньги за несколько лет.


Стас Пьеха

Внук знаменитой советской певицы получает за выступление 1,2 миллиона рублей. Опять же - на 300 000 рублей больше, чем до пандемии.


Зара

Эстрадная дива не отстает от предыдущего героя и требует за выступление 1,2 миллиона рублей. В прошлом году брала на 250 тысяч меньше. Кстати, если вдруг решите пригласить ее в качестве ведущей - готовьтесь выложить 1,5 миллиона рублей. Почему-то эта услуга стоит дороже.


Татьяна Буланова

Ее аппетиты гораздо скромнее — 600 тысяч рублей за час. Причем поднимать цену она не собирается. Татьяну пока все устраивает.


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Метки: Little Big   young stars   Алиса Вокс   гонорар   заработок   звезды   шоу бизнес   
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11k
ЕвгенийДончак 3 часа назад
Говно какое то...
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9k
Трив 2 минуты назад
Что я думаю? Послать всех вышеназванных валить деревья и сплавлять их. Через годик или два это будут скромные, компанейские ребята, которые о своей звёздной жизни будут предпочитать помалкивать.
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5k
Владимир 3 минуты назад
Пока есть те, кто готовы такие деньги платить - почему нет? А когда не будет таких странных людей... Ну и пох.
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7k
Dima 7 минут назад
Кто эти люди, которые платят такие деньги за это УГ?
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47
@photoaQyn 9 минут назад
а простите что не подорожало? в магазине подорожало абсолютно всё за время пандемии . uber стал чуть ли не в 3 раза дороже чем обычное такси. кто угодно делает что угодно причём в процентном отношении звёзды эстрады гораздо скромнее чем мелкий магазин скажем мороженого
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6k
Алекс. К. 10 минут назад
Это они должны платить за то , что их слушают .
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2k
DNK 15 минут назад
Лучше бы озадачились доходами чиновников и бизнесменов при них, которые могут себе легко позволить платить такие деньги за корпоративы.
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60k
Опиум для народа 15 минут назад
И часто вы этих местечковых звезд на корпоративы зовёте? То-то и оно. Так что пох"й, не из бюджета- и то ладно.
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7k
Фobosgrunt 2 часа назад
Ссылка coub.com
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212k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
Ценник на фриков?
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281
阿鋒 3 часа назад
Кто их приглашает вообще?
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