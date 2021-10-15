Как российский шоубиз задирает гонорары

В 2020 весь мир присел на карантин. Не избежали этого и «звезды» — кто-то из них обращался за помощью к государству и жаловался, что придется идти работать на завод. Бедняги… Зато теперь у них все хорошо.
Всех артистов брать не будем, потому что «их легион», больших и малых. Возьмем ценник некоторых «звездунов».
Ольга Бузова
Успешная телеведущая, дива, а теперь еще и певица. Час выступления Оленьки на корпоративе стоит 1,5 миллиона рублей. До пандемии она не так жадничала и брала на 300 тысяч рублей меньше.
Алиса Вокс
Пять лет назад ушла из группировки «Ленинград». Но получалось так себе. И до недавнего времени Алиса соглашалась спеть и сплясать «всего» за 600 тысяч рублей. Но недавно у нее вышел новый альбом «а-ля» Ленинград, с песнями наподобие матерных частушек — и ценник взлетел! Теперь Алиса приезжает на корпоратив не меньше, чем за 1,2 миллиона рублей.
Little Big
Группа не просто взлетела, а ушла в космос. Их ценник для корпоратива — 5,4 миллиона рублей за час. Большинство россиян не зарабатывают такие деньги за несколько лет.
Стас Пьеха
Внук знаменитой советской певицы получает за выступление 1,2 миллиона рублей. Опять же - на 300 000 рублей больше, чем до пандемии.
Зара
Эстрадная дива не отстает от предыдущего героя и требует за выступление 1,2 миллиона рублей. В прошлом году брала на 250 тысяч меньше. Кстати, если вдруг решите пригласить ее в качестве ведущей - готовьтесь выложить 1,5 миллиона рублей. Почему-то эта услуга стоит дороже.
Татьяна Буланова
Ее аппетиты гораздо скромнее — 600 тысяч рублей за час. Причем поднимать цену она не собирается. Татьяну пока все устраивает.
Источник:
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