Как российский шоубиз задирает гонорары

Пять лет назад ушла из группировки «Ленинград». Но получалось так себе. И до недавнего времени Алиса соглашалась спеть и сплясать «всего» за 600 тысяч рублей. Но недавно у нее вышел новый альбом «а-ля» Ленинград, с песнями наподобие матерных частушек — и ценник взлетел! Теперь Алиса приезжает на корпоратив не меньше, чем за 1,2 миллиона рублей.

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