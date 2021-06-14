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Фотографии Софи Лорен во время съемок фильма "Графиня из Гонконга" (1967)

Фотографии Софи Лорен во время съемок фильма "Графиня из Гонконга" (1967)

Автор:
14 июня 2021 12:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 1967 год   Марлон Брандо   Софи Лорен   актриса   красивая женщина   старые фильмы   чарли чаплин   шоу бизнес   
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"Графиня из Гонконга" - британская романтическая комедия 1967 года. Сценарий и режиссура - Чарли Чаплин. В ролях - Марлон Брандо, Софи Лорен, Чарли Чаплин, Сидни Чаплин (один из его сыновей), Типпи Хедрен, Патрик Каргилл и Маргарет Рутерфорд.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1967 год   Марлон Брандо   Софи Лорен   актриса   красивая женщина   старые фильмы   чарли чаплин   шоу бизнес   
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Dljafishek 41 минуту назад
Всё-таки как усы (да и борода) меняют внешность. Когда в первый раз попал на фильм с Чаплиным, где он без усов да ещё говорит... Не мог отделаться от чувства, что где-то видел его, пока он не посмотрел в камеру крупным планом.... Мозг сам дорисовал усы и все точки над "i" были расставлены.
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