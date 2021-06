Это последний фильм, который был снят, написан, спродюсирован и озвучен Чаплином, и один из двух фильмов, в которых он не играл главной роли (другим была картина "Парижанка" 1923 года), а также его единственный цветной фильм. Камео Чаплина ознаменовало его последнее появление на экране.



Сюжет фильма основан на жизни женщины, которую Чаплин встретил во Франции, по имени Мусия Содская, или "Скайя", как он называет ее в своей книге 1922 года "Моя поездка за границу". Она была российской певицей и танцовщицей, "лицом без гражданства, оставленным во Франции без паспорта".



Первоначально картина была задумана еще в 1930-х годах, под названием Stowaway, и в главной роли должна была сниматься Полетт Годдар, но производство в какой-то момент застопорилось. Чаплин снял этот фильм почти через 30 лет. В американском прокате лента провалилась, собрав 2 млн долларов при бюджете в 3,5 млн. Тем не менее, она оказалась чрезвычайно успешной в Европе и Японии. Да и успех саундтрека к фильму помог окупить затраченный на него бюджет.



Критики, такие как Тим Хантер и Эндрю Саррис, а также поэт Джон Бетджеман и режиссер Франсуа Трюффо, считали фильм одним из лучших произведений Чаплина. Музыкальная тема фильма "This Is My Song", написанная Чаплином и исполненная Петулой Кларк, стала всемирно успешной, возглавив чарты Великобритании, Ирландии, Австралии, Нидерландов и Бельгии, а также заняв третье место в чартах в Соединенных Штатах и четвертое место в Канаде.



На этих фотографиях вы увидите прекрасную Софи Лорен - какой она была во время съемок "Графини из Гонконга" в 1967 году, самого Чарли Чаплина, а также Марлона Брандо. Замечательные снимки!