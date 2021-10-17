Исследователи нашли средство, которое позволяет вырастить новые зубы

Коренные зубы даны человеку один раз и должны прослужить ему всю жизнь. Но зубы редко сохраняются надолго в целости. Они подвержены болезням и травмам. А "отрастить" новые не представляется возможным... Однако достижения науки не перестают нас удивлять, и, возможно, однажды мы забудем о зубных имплантатах. Именно такое будущее может подарить нам новая работа японских учёных.
Исследователи из Университетов Киото и Фукуи нашли средство, которое позволяет вырастить новые зубы.
Многообещающее исследование было опубликовано в журнале Science Advances.
Учёные выяснили, что антитела к гену USAG-1 стимулируют рост зубов у мышей с аномалией развития – так называемой агенезией зубов (отсутствием некоторых зубов с рождения).
Агенезия встречается не только у грызунов. У 1% населения Земли от рождения тоже вовсе не 32 или даже 28 зубов: некоторые люди из-за различных врождённых аномалий обладают большим или меньшим набором.
В развитии зубов задействовано множество элементов, но учёные выделили два ключевых: костный морфогенетический белок BMP и сигнальный путь Wnt, который также является белковой структурой.
Белки Wnt и BMP участвуют в формировании многих тканей и органов ещё на самых ранних этапах развития эмбриона. Поэтому препараты, воздействующие на их активность, не слишком популярны: побочные эффекты от их применения могут нарушить работу всего организма.
Исследователи уже знали, что подавление работы гена USAG-1 активирует рост зубов. Более того, этот ген взаимодействует с белками BMP и Wnt. Поэтому группа учёных решила воздействовать именно на USAG-1, чтобы ограничить возможные негативные эффекты терапии.
Учёные использовали моноклональные антитела для воздействия на выбранный ген. Такие антитела часто используются для лечения рака, артрита и при разработке вакцин.
Ряд экспериментов позволил исследователям определить один тип антител, которые прицельно подавляют взаимодействие USAG-1 исключительно с белком BMP.
В итоге одного введения препарата оказалось достаточно для того, чтобы вырастить целый зуб. Последующие эксперименты показали, что терапия точно так же воздействует и на зубы хорьков.
К слову, у хорьков, как и у людей, молочные зубы сменяются коренными в течение жизни (это явление называется дифиодонтизм). Поэтому учёные считают последний эксперимент особенно успешным.
В дальнейшем они планируют продолжить исследования с участием более крупных животных: свиней и собак. Если они дадут столь же впечатляющий результат, вполне возможно, что однажды люди перестанут бояться стоматологов. Ведь будет проще вырастить новый зуб, чем залечить имеющийся.
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Берём стволовые клетки от человека и выращиваем то, что хотим. А затем пересаживаем. Никакого отторжения, приживаемость стопроцентная. Применение имуносупрессоров (леарств, подавляющих иммунитет) не нужно.
Это же собственные клетки человека.
Основная проблема в том, что у взрослого человека стволовые клетки уже специализированы и способны превращаться в клетки лишь нескольких типов.
Но тут, либо брать клетки от эмбриона (эмбриональные стволовые клетки, из которых и состоит эмбрион в первые несколько дней своего развития и есть те самые универсальные клетки, из которых получится всё, что угодно), либо превращать клетки взрослого человека в эмбриональные (работы в этом направлении ведутся - та же овечка Долли - это результат внесения ядра соматической клетки в яйцеклетку).