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Исследователи нашли средство, которое позволяет вырастить новые зубы

Исследователи нашли средство, которое позволяет вырастить новые зубы (1 фото)

Автор:
17 октября 2021 20:48
Метки: зубы   исследование   наука   ученые   
753
1

Коренные зубы даны человеку один раз и должны прослужить ему всю жизнь. Но зубы редко сохраняются надолго в целости. Они подвержены болезням и травмам. А "отрастить" новые не представляется возможным... Однако достижения науки не перестают нас удивлять, и, возможно, однажды мы забудем о зубных имплантатах. Именно такое будущее может подарить нам новая работа японских учёных.

Исследователи из Университетов Киото и Фукуи нашли средство, которое позволяет вырастить новые зубы.


Многообещающее исследование было опубликовано в журнале Science Advances.


Учёные выяснили, что антитела к гену USAG-1 стимулируют рост зубов у мышей с аномалией развития – так называемой агенезией зубов (отсутствием некоторых зубов с рождения).


Агенезия встречается не только у грызунов. У 1% населения Земли от рождения тоже вовсе не 32 или даже 28 зубов: некоторые люди из-за различных врождённых аномалий обладают большим или меньшим набором.

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В развитии зубов задействовано множество элементов, но учёные выделили два ключевых: костный морфогенетический белок BMP и сигнальный путь Wnt, который также является белковой структурой.

Белки Wnt и BMP участвуют в формировании многих тканей и органов ещё на самых ранних этапах развития эмбриона. Поэтому препараты, воздействующие на их активность, не слишком популярны: побочные эффекты от их применения могут нарушить работу всего организма.


Исследователи уже знали, что подавление работы гена USAG-1 активирует рост зубов. Более того, этот ген взаимодействует с белками BMP и Wnt. Поэтому группа учёных решила воздействовать именно на USAG-1, чтобы ограничить возможные негативные эффекты терапии.


Учёные использовали моноклональные антитела для воздействия на выбранный ген. Такие антитела часто используются для лечения рака, артрита и при разработке вакцин.


Ряд экспериментов позволил исследователям определить один тип антител, которые прицельно подавляют взаимодействие USAG-1 исключительно с белком BMP.


В итоге одного введения препарата оказалось достаточно для того, чтобы вырастить целый зуб. Последующие эксперименты показали, что терапия точно так же воздействует и на зубы хорьков.

К слову, у хорьков, как и у людей, молочные зубы сменяются коренными в течение жизни (это явление называется дифиодонтизм). Поэтому учёные считают последний эксперимент особенно успешным.

В дальнейшем они планируют продолжить исследования с участием более крупных животных: свиней и собак. Если они дадут столь же впечатляющий результат, вполне возможно, что однажды люди перестанут бояться стоматологов. Ведь будет проще вырастить новый зуб, чем залечить имеющийся.

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Метки: зубы   исследование   наука   ученые   
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13  комментариев
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4k
Алекс Крайчек 4 часа назад
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47k
doker 2 часа назад
У нас импортозамещение.... Так что закатайте губы, отсутствие зубов не видно.

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9k
Cornho 2 часа назад
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60k
Опиум для народа 3 часа назад
И кто даст похерить такой гешефт зубникам?)
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263
Игорь Иванов 3 часа назад
Этой теме лет тридцать... Только ходу ей не давали... Да и теперь загасят, дюже большие бабосы крутятся в этих сферах
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55k
parallax 3 часа назад
Говорят, что природа рациональна. Ничего подобного. Например у примитивной акулы новые зубы растут постоянно, у морской звезды отрастают оторванне лучи а у "вершины" природного творения человека, даже вырванный ноготь не отрастает. Вот где природа накосячила.
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−14
637
Ольга 3 часа назад
А давайте еще новые руки-ноги отращивать. И голову тоже - взамен дурной.
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31k
Минчанин 4 часа назад
Будущее медицины (если мы конкретно не свернём с этой дороги под напором мракобесов или не уничтожим друг друга) - это выращивание любых органов в пробирке. От зубов до сердца.
Берём стволовые клетки от человека и выращиваем то, что хотим. А затем пересаживаем. Никакого отторжения, приживаемость стопроцентная. Применение имуносупрессоров (леарств, подавляющих иммунитет) не нужно.
Это же собственные клетки человека.

Основная проблема в том, что у взрослого человека стволовые клетки уже специализированы и способны превращаться в клетки лишь нескольких типов.
Но тут, либо брать клетки от эмбриона (эмбриональные стволовые клетки, из которых и состоит эмбрион в первые несколько дней своего развития и есть те самые универсальные клетки, из которых получится всё, что угодно), либо превращать клетки взрослого человека в эмбриональные (работы в этом направлении ведутся - та же овечка Долли - это результат внесения ядра соматической клетки в яйцеклетку).
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