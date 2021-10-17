Исследователи нашли средство, которое позволяет вырастить новые зубы

Исследователи из Университетов Киото и Фукуи нашли средство, которое позволяет вырастить новые зубы.

Многообещающее исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

Учёные выяснили, что антитела к гену USAG-1 стимулируют рост зубов у мышей с аномалией развития – так называемой агенезией зубов (отсутствием некоторых зубов с рождения).

Агенезия встречается не только у грызунов. У 1% населения Земли от рождения тоже вовсе не 32 или даже 28 зубов: некоторые люди из-за различных врождённых аномалий обладают большим или меньшим набором.

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В развитии зубов задействовано множество элементов, но учёные выделили два ключевых: костный морфогенетический белок BMP и сигнальный путь Wnt, который также является белковой структурой.

Белки Wnt и BMP участвуют в формировании многих тканей и органов ещё на самых ранних этапах развития эмбриона. Поэтому препараты, воздействующие на их активность, не слишком популярны: побочные эффекты от их применения могут нарушить работу всего организма.

Исследователи уже знали, что подавление работы гена USAG-1 активирует рост зубов. Более того, этот ген взаимодействует с белками BMP и Wnt. Поэтому группа учёных решила воздействовать именно на USAG-1, чтобы ограничить возможные негативные эффекты терапии.

Учёные использовали моноклональные антитела для воздействия на выбранный ген. Такие антитела часто используются для лечения рака, артрита и при разработке вакцин.

Ряд экспериментов позволил исследователям определить один тип антител, которые прицельно подавляют взаимодействие USAG-1 исключительно с белком BMP.

В итоге одного введения препарата оказалось достаточно для того, чтобы вырастить целый зуб. Последующие эксперименты показали, что терапия точно так же воздействует и на зубы хорьков.

К слову, у хорьков, как и у людей, молочные зубы сменяются коренными в течение жизни (это явление называется дифиодонтизм). Поэтому учёные считают последний эксперимент особенно успешным.

В дальнейшем они планируют продолжить исследования с участием более крупных животных: свиней и собак. Если они дадут столь же впечатляющий результат, вполне возможно, что однажды люди перестанут бояться стоматологов. Ведь будет проще вырастить новый зуб, чем залечить имеющийся.