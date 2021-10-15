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Ученые НАСА накормили пауков наркотиками. Что было дальше?

Ученые НАСА накормили пауков наркотиками. Что было дальше? (7 фото)

Автор:
15 октября 2021 08:34
Сообщество : Наука
Метки: NASA   наркотики   наука   пауки   паутина   познавательно   скажи наркотикам нет   ученые   
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В 1995 году ученые НАСА провели необычный эксперимент. Они вводили паукам наркотики и наблюдали за тем, как это скажется на их способности плести паутину. Выводы получились ожидаемыми: наркотики надежно отбивали у членистоногих способность строить сети, причем каждый по-своему.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: NASA   наркотики   наука   пауки   паутина   познавательно   скажи наркотикам нет   ученые   
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5  комментариев
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2k
Денис 59 минут назад
Разные вещества действуют на разные организмы по разному.
Настойка валерьяны человека успокаивает, а кошки бесятся.
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278
Knives22 Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
Великий Кормчий 47 минут назад
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339
Елена Букреева 52 минуты назад
Я чет думала, учёные НАСА более серьезными вещами занимаются ))
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14k
Alex 58 минут назад
Сколько употребили сами ученые ?
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