Ученые НАСА накормили пауков наркотиками. Что было дальше?

Это не первый опыт подобного рода экспериментов с пауками. В 1948 году швейцарский фармаколог Питер Н. Витт провел свое исследование воздействия лекарств на пауков. Первоначальной мотивацией для исследования была просьба его коллеги, зоолога Х. М. Петерса, перенести время, когда садовые пауки строят свою паутину, - обычно с 2 до 5 утра, - на более ранние часы для удобства наблюдений.

Витт подвергал пауков воздействию ряда психоактивных веществ, включая амфетамин, мескалин, стрихнин, ЛСД и кофеин, и обнаружил, что наркотики влияют на размер и форму сети, а не на время ее создания. При малых дозах кофеина (10 мкг ) паутина была меньше; радиусы были неравномерными, но регулярность кругов не изменилась. При более высоких дозах (100 мкг) форма менялась сильнее, и дизайн паутины в целом становился неправильным. Все протестированные препараты снижали плотность сети, за исключением небольших доз (0,1–0,3 мкг) ЛСД, которые, напротив, увеличивали ее.

Лекарства вводили путем растворения их в сахарной воде, и капля раствора прикладывалась ко рту паука. В некоторых более поздних исследованиях пауков кормили одурманенными мухами. Для качественных исследований через тонкий шприц вводился четко определенный объем раствора. Паутины были сфотографированы на одного и того же паука до и после введения наркотика.

Результаты НАСА были качественно аналогичны результатам Витта, но новизна заключалась в том, что структура паутины была количественно проанализирована с помощью современных статистических инструментов и предложена в качестве чувствительного метода обнаружения наркотиков в веществах.

Исследователи НАСА заявили, что такой подход к тестированию на токсичность может служить альтернативой тестированию вредных химических веществ на так называемых «высших животных», которые, по их словам, «все сильнее ограничиваются законом».

На фото выше - паутина, сплетенная пуком под воздействием ЛСД.