Ученые НАСА накормили пауков наркотиками. Что было дальше?

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В 1995 году ученые НАСА провели необычный эксперимент. Они вводили паукам наркотики и наблюдали за тем, как это скажется на их способности плести паутину. Выводы получились ожидаемыми: наркотики надежно отбивали у членистоногих способность строить сети, причем каждый по-своему.
Исследование НАСА «Использование шаблонов паутины для определения токсичности» был опубликован в апреле 1995 года. Работа была проделана исследователями из Центра космических полетов им. Маршалла, чтобы увидеть, как различные вещества, включая кофеин, влияют на структуру паутины.
Цель исследования заключалась в том, чтобы изучить, насколько токсично то или иное химическое вещество. Подвергнув пауков его воздействию, ученые сравнивали, чем их сети, сплетенные под воздействием вещества, отличаются от обычной паутины.
Исследователи подвергли пауков воздействию ряда различных химических веществ, включая кофеин, марихуану и бензедрин - разновидность амфетамина, - и отметили, как они плетут свои сети под действием каждого из этих веществ. Эксперимент проводился на европейских садовых пауках.
В статье отмечалось: «Похоже, что одним из наиболее показательных показателей токсичности является уменьшение, по сравнению с обычной паутиной, количества завершенных сторон в кольцах: чем выше токсичность, тем больше сторон паук не может завершить».
Выше можно посмотреть, как выглядит сеть, сплетенная пауком под воздействием марихуаны (слева - для сравнения обычная сеть).
Цель исследования заключалась в том, чтобы изучить, насколько токсично то или иное химическое вещество. Подвергнув пауков его воздействию, ученые сравнивали, чем их сети, сплетенные под воздействием вещества, отличаются от обычной паутины.
Исследователи подвергли пауков воздействию ряда различных химических веществ, включая кофеин, марихуану и бензедрин - разновидность амфетамина, - и отметили, как они плетут свои сети под действием каждого из этих веществ. Эксперимент проводился на европейских садовых пауках.
В статье отмечалось: «Похоже, что одним из наиболее показательных показателей токсичности является уменьшение, по сравнению с обычной паутиной, количества завершенных сторон в кольцах: чем выше токсичность, тем больше сторон паук не может завершить».
Выше можно посмотреть, как выглядит сеть, сплетенная пауком под воздействием марихуаны (слева - для сравнения обычная сеть).
Это не первый опыт подобного рода экспериментов с пауками. В 1948 году швейцарский фармаколог Питер Н. Витт провел свое исследование воздействия лекарств на пауков. Первоначальной мотивацией для исследования была просьба его коллеги, зоолога Х. М. Петерса, перенести время, когда садовые пауки строят свою паутину, - обычно с 2 до 5 утра, - на более ранние часы для удобства наблюдений.
Витт подвергал пауков воздействию ряда психоактивных веществ, включая амфетамин, мескалин, стрихнин, ЛСД и кофеин, и обнаружил, что наркотики влияют на размер и форму сети, а не на время ее создания. При малых дозах кофеина (10 мкг ) паутина была меньше; радиусы были неравномерными, но регулярность кругов не изменилась. При более высоких дозах (100 мкг) форма менялась сильнее, и дизайн паутины в целом становился неправильным. Все протестированные препараты снижали плотность сети, за исключением небольших доз (0,1–0,3 мкг) ЛСД, которые, напротив, увеличивали ее.
Лекарства вводили путем растворения их в сахарной воде, и капля раствора прикладывалась ко рту паука. В некоторых более поздних исследованиях пауков кормили одурманенными мухами. Для качественных исследований через тонкий шприц вводился четко определенный объем раствора. Паутины были сфотографированы на одного и того же паука до и после введения наркотика.
Результаты НАСА были качественно аналогичны результатам Витта, но новизна заключалась в том, что структура паутины была количественно проанализирована с помощью современных статистических инструментов и предложена в качестве чувствительного метода обнаружения наркотиков в веществах.
Исследователи НАСА заявили, что такой подход к тестированию на токсичность может служить альтернативой тестированию вредных химических веществ на так называемых «высших животных», которые, по их словам, «все сильнее ограничиваются законом».
На фото выше - паутина, сплетенная пуком под воздействием ЛСД.
Витт подвергал пауков воздействию ряда психоактивных веществ, включая амфетамин, мескалин, стрихнин, ЛСД и кофеин, и обнаружил, что наркотики влияют на размер и форму сети, а не на время ее создания. При малых дозах кофеина (10 мкг ) паутина была меньше; радиусы были неравномерными, но регулярность кругов не изменилась. При более высоких дозах (100 мкг) форма менялась сильнее, и дизайн паутины в целом становился неправильным. Все протестированные препараты снижали плотность сети, за исключением небольших доз (0,1–0,3 мкг) ЛСД, которые, напротив, увеличивали ее.
Лекарства вводили путем растворения их в сахарной воде, и капля раствора прикладывалась ко рту паука. В некоторых более поздних исследованиях пауков кормили одурманенными мухами. Для качественных исследований через тонкий шприц вводился четко определенный объем раствора. Паутины были сфотографированы на одного и того же паука до и после введения наркотика.
Результаты НАСА были качественно аналогичны результатам Витта, но новизна заключалась в том, что структура паутины была количественно проанализирована с помощью современных статистических инструментов и предложена в качестве чувствительного метода обнаружения наркотиков в веществах.
Исследователи НАСА заявили, что такой подход к тестированию на токсичность может служить альтернативой тестированию вредных химических веществ на так называемых «высших животных», которые, по их словам, «все сильнее ограничиваются законом».
На фото выше - паутина, сплетенная пуком под воздействием ЛСД.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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