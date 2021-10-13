Нашелся признак психических расстройств

Очередной вброс от «известных ученых». Чтобы не ходить вокруг да около — это плохой сон. Ну кто бы мог подумать, а?
Обычно такие исследования проводят британские ученые. Почему-то именно они любят брать никчемные темы и преподносить их как ОТКРЫТИЕ. Может им гранты хорошие выкатывают, не знаю.
Но в этот раз отличились ученые из Канады и Финляндии. Они взяли данные 89 тысяч участников исследования UK BioBank. Именно тех, кто в течение недели круглосуточно носил браслет с акселерометром.
Разбили участников на 2 группы: психически здоровых и тех, кто «со странностями». Как выявляли тех и других — не уточнили.
Потом свели всю инфу в 10 метрик: когда человек лег спать, сразу ли заснул, когда проснулся и пр. Проанализировали их и выяснили:
Те, кто поздно ложиться и поздно просыпается — в группе риска. А если есть «низкая эффективность сна» — по-человечески, это когда страдаете бессонницей, тогда проблем может быть еще больше. Например, депрессия, биполярочка или шизофренические расстройства. Получается, что в группу риска можно записать бОльшую часть жителей городов. Да и всех остальных тоже.
Такое вот исследование. Интересно, сколько денег на него потратили и сколько распилили.
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Ну блин, значит надо поздно ложиться и рано вставать :) А если автор имел в виду что-то иное, то надо было использовать союз "или".