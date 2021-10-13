Нашелся признак психических расстройств

Разбили участников на 2 группы: психически здоровых и тех, кто «со странностями». Как выявляли тех и других — не уточнили.

Потом свели всю инфу в 10 метрик: когда человек лег спать, сразу ли заснул, когда проснулся и пр. Проанализировали их и выяснили:

Те, кто поздно ложиться и поздно просыпается — в группе риска. А если есть «низкая эффективность сна» — по-человечески, это когда страдаете бессонницей, тогда проблем может быть еще больше. Например, депрессия, биполярочка или шизофренические расстройства. Получается, что в группу риска можно записать бОльшую часть жителей городов. Да и всех остальных тоже.