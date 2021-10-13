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Нашелся признак психических расстройств

Нашелся признак психических расстройств (3 фото)

Автор:
13 октября 2021 16:18
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: здоровые   исследование   медицина   психика   расстройства   сон   ученые   
1457
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Очередной вброс от «известных ученых». Чтобы не ходить вокруг да около — это плохой сон. Ну кто бы мог подумать, а?

Обычно такие исследования проводят британские ученые. Почему-то именно они любят брать никчемные темы и преподносить их как ОТКРЫТИЕ. Может им гранты хорошие выкатывают, не знаю.

Но в этот раз отличились ученые из Канады и Финляндии. Они взяли данные 89 тысяч участников исследования UK BioBank. Именно тех, кто в течение недели круглосуточно носил браслет с акселерометром.

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Разбили участников на 2 группы: психически здоровых и тех, кто «со странностями». Как выявляли тех и других — не уточнили.

Потом свели всю инфу в 10 метрик: когда человек лег спать, сразу ли заснул, когда проснулся и пр. Проанализировали их и выяснили:

Те, кто поздно ложиться и поздно просыпается — в группе риска. А если есть «низкая эффективность сна» — по-человечески, это когда страдаете бессонницей, тогда проблем может быть еще больше. Например, депрессия, биполярочка или шизофренические расстройства. Получается, что в группу риска можно записать бОльшую часть жителей городов. Да и всех остальных тоже.

Такое вот исследование. Интересно, сколько денег на него потратили и сколько распилили.

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Метки: здоровые   исследование   медицина   психика   расстройства   сон   ученые   
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Оля Т. 3 часа назад
"Те, кто поздно ложиться и поздно просыпается в группе риска."
Ну блин, значит надо поздно ложиться и рано вставать :) А если автор имел в виду что-то иное, то надо было использовать союз "или".
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a_komolow 14 минут назад
От " британских учОных " недалеко ушли!
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38
@photoaQyn 2 часа назад
полно всяких девайсов от дешёвых китайских до дорогих американских, которые якобы записывают фазы сна. причём ни один доктор не знает что с этими фазами делать и как их регулировать и все эти сказки сплошное жульничество .то есть теоретически доктор знает про фазы сна И на этом всё кончается, поэтому появляется всякие якобы исследования призывающие покупать ненужные девайсы
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Ольга 3 часа назад
Правильно, психиатры так и говорят - нет абсолютно здоровых людей, есть не обследованные.
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