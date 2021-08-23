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Ученые открыли тайну скрипок Страдивари

Ученые открыли тайну скрипок Страдивари (4 фото)

Автор:
23 августа 2021 17:04
Сообщество : Наука
Метки: Страдивари   анализ   исследователи   наука   познавательно   секрет мастера   скрипки   ученые   
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Исследователи из Национального университета Тайваня провели анализ материалов, из которых делались скрипки "золотой эпохи" скрипичного дела, в том числе, прославленные скрипки Страдивари. Как они заявляют, своим необыкновенным звучанием они обязаны химическому составу, которым гениальный мастер пропитывал инструменты для защиты дерева.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Страдивари   анализ   исследователи   наука   познавательно   секрет мастера   скрипки   ученые   
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6  комментариев
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4k
4ijik 38 минут назад
Показали бы этим учёным советский фильм "визит к минотавру" и не было бы таких "сенсаций"...


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11k
uutb Полчаса назад
Узнать- узнали, а вот повторить, слабо?
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−94
kreshovitch 45 минут назад
уже тайвань в мыле про штаты писали то тех ученые то тех)))
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1k
голландец Час назад
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