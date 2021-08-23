Ученые открыли тайну скрипок Страдивари

Исключительное звучание скрипок Страдивари обусловлено их обработкой составом, включавшим квасцы, бурую, медь, известковую воду и цинком. Этот состав использовался, прежде всего, для борьбы с вредителями дерева, а уникальный звук стал лишь побочным эффектом, утверждают тайваньские исследователи.

Анализ, проведенный международной группой под руководством ученых из Национального университета Тайваня, показал, что химические вещества, относящиеся к пропитке, присутствуют не только на поверхности скрипки, но и по всей толщине древесины инструментов. Как говорят ученые, это напрямую повлияло на уникальные тембры скрипок, которым не было равных за 220 лет.

Подобная химическая обработка была также использована другим кремонским мастером скрипок того времени, Джузеппе Гварнери, чья работа сегодня считается равной работе Антонио Страдивари.

В исследовании участвовал биохимик и скрипичный мастер Джозеф Нагвари из Техасского университета, который первым стал утверждать, что качество скрипок семьи Страдивари - и некоторых других - имеет, по большей части, химическое происхождение. «Все мои исследования на протяжении многих лет основывались на предположении, что древесина великих мастеров подвергалась агрессивной химической обработке", - пояснил профессор Нагвари. По его словам, в то время обработка инструментов считалась необходимой мерой для борьбы с проблемой сохранности дерева от паразитов.

Одно используемое в составе химическое вещество - бура - имеет долгую историю в качестве консерванта, восходит к древним египтянам, которые использовали его для мумификации, а затем и в качестве инсектицида. «И Страдивари, и Гварнери хотели обработать свои скрипки, чтобы черви не разъедали древесину, потому что в то время черви были очень распространены», - говорит Нагвари..