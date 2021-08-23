Ученые открыли тайну скрипок Страдивари

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Исследователи из Национального университета Тайваня провели анализ материалов, из которых делались скрипки "золотой эпохи" скрипичного дела, в том числе, прославленные скрипки Страдивари. Как они заявляют, своим необыкновенным звучанием они обязаны химическому составу, которым гениальный мастер пропитывал инструменты для защиты дерева.
Исключительное звучание скрипок Страдивари обусловлено их обработкой составом, включавшим квасцы, бурую, медь, известковую воду и цинком. Этот состав использовался, прежде всего, для борьбы с вредителями дерева, а уникальный звук стал лишь побочным эффектом, утверждают тайваньские исследователи.
Анализ, проведенный международной группой под руководством ученых из Национального университета Тайваня, показал, что химические вещества, относящиеся к пропитке, присутствуют не только на поверхности скрипки, но и по всей толщине древесины инструментов. Как говорят ученые, это напрямую повлияло на уникальные тембры скрипок, которым не было равных за 220 лет.
Подобная химическая обработка была также использована другим кремонским мастером скрипок того времени, Джузеппе Гварнери, чья работа сегодня считается равной работе Антонио Страдивари.
В исследовании участвовал биохимик и скрипичный мастер Джозеф Нагвари из Техасского университета, который первым стал утверждать, что качество скрипок семьи Страдивари - и некоторых других - имеет, по большей части, химическое происхождение. «Все мои исследования на протяжении многих лет основывались на предположении, что древесина великих мастеров подвергалась агрессивной химической обработке", - пояснил профессор Нагвари. По его словам, в то время обработка инструментов считалась необходимой мерой для борьбы с проблемой сохранности дерева от паразитов.
Одно используемое в составе химическое вещество - бура - имеет долгую историю в качестве консерванта, восходит к древним египтянам, которые использовали его для мумификации, а затем и в качестве инсектицида. «И Страдивари, и Гварнери хотели обработать свои скрипки, чтобы черви не разъедали древесину, потому что в то время черви были очень распространены», - говорит Нагвари..
Анализ, проведенный международной группой под руководством ученых из Национального университета Тайваня, показал, что химические вещества, относящиеся к пропитке, присутствуют не только на поверхности скрипки, но и по всей толщине древесины инструментов. Как говорят ученые, это напрямую повлияло на уникальные тембры скрипок, которым не было равных за 220 лет.
Подобная химическая обработка была также использована другим кремонским мастером скрипок того времени, Джузеппе Гварнери, чья работа сегодня считается равной работе Антонио Страдивари.
В исследовании участвовал биохимик и скрипичный мастер Джозеф Нагвари из Техасского университета, который первым стал утверждать, что качество скрипок семьи Страдивари - и некоторых других - имеет, по большей части, химическое происхождение. «Все мои исследования на протяжении многих лет основывались на предположении, что древесина великих мастеров подвергалась агрессивной химической обработке", - пояснил профессор Нагвари. По его словам, в то время обработка инструментов считалась необходимой мерой для борьбы с проблемой сохранности дерева от паразитов.
Одно используемое в составе химическое вещество - бура - имеет долгую историю в качестве консерванта, восходит к древним египтянам, которые использовали его для мумификации, а затем и в качестве инсектицида. «И Страдивари, и Гварнери хотели обработать свои скрипки, чтобы черви не разъедали древесину, потому что в то время черви были очень распространены», - говорит Нагвари..
"Новое исследование показывает, что Страдивари и Гварнери использовали свой собственный индивидуальный метод обработки древесины, которому они придавали большое значение, - говорит Нагвари. - Они могли понять, что специальные соли, которые они использовали для пропитки древесины, также придали ей акустические преимущества. Эти методы держались в секрете. В то время не было патентов, и рецепт лака каждый мастер хранил только для собственного использования".
Профессор Нагвари отметил, что потребуются дополнительные исследования, чтобы полностью определить, как взаимодействие между химическим составом и древесиной обеспечивает такое первоклассное качество звучания, и что это потребует усилий. «Требуется несколько десятков образцов не только от Страдивари и Гварнери, но и от других мастеров "золотого периода", длившегося с 1660 по 1750 год, - говорит он. - Необходимо улучшить сотрудничество между мастерами-реставраторами старинных музыкальных инструментов, лучшими мастерами нашего времени и учеными, которые часто проводят эксперименты в свободное время на общественных началах».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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