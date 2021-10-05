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Не покупай электрокар - побереги природу!

Не покупай электрокар - побереги природу! (3 фото)

Автор:
05 октября 2021 08:30
Сообщество : Автомир
Метки: автомобили   бензин   забота о природе   исследование   ученые   экология   электродвигатель   
2937
3
Сегодня люди с ответственным отношением к окружающей среде массово пересаживаются на электрокары. И зря, утверждают ученые из Японии! Проведенное ими исследование показало: с точки зрения экологии гораздо продуктивнее как можно дольше использовать свое старое бензиновое авто, нежели торопиться с приобретением новенькой "Теслы".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: автомобили   бензин   забота о природе   исследование   ученые   экология   электродвигатель   
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28  комментариев
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8k
Кенвуд 2 часа назад
Ничего не понял. Сумбур потока несформированных мыслей.
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4k
ayekaramba 24 минуты назад
Автор, ты либо следи откуда берешь информацию, либо следи за базаром

В начале статьи - "проведенное исследование показало"

В конце статьи - "Наша гипотеза состоит в том, что более длительная эксплуатация современных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания во время перехода на экологически чистые автомобили является жизнеспособной стратегией для защиты окружающей среды"

Если "исследование показало", то это уже не гипотеза. А скорее всего никто ничего не исследовал, сделали предположение и собирают материал. Только вот гипотеза может быть и опровергнута.
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822
* Полчаса назад
Новые помойки на колесах и 5 лет не всегда живут, какие нах 7 лет? Сейчас все сводится к тому, что бы после окончания гарантии, авто нужно было в утиль отправлять и покупать новое.
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99
Дмитрий Байков * 15 минут назад
если умеешь обращаться с автомобилем - проблем никаких не будет. а у клоунов типа тебя - да, не живут и 5 лет.
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7k
Фobosgrunt 37 минут назад
какие- то парниковые газы.. Думаю, покупают из потому, что у них динамические характеристики превышают показатели бензиновых конкурентов, они технически проще и обслуживание дешевле, налоги в некоторых странах ниже, доступ в центр бесплатный. А экология для потребителя последнее, если к этому выбору государство не подталкивает налогами и разрешениями
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1k
Alex Trahtenberg 50 минут назад
это не те ли японцы кто первым выпустил гибридов? а не тот ли это японский исследователь что первым полностью электрическую машину выпустил? а может это тот японский человек который 60% автомобилей уже заменил на электро и гибриды? хм...прикольно...
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7k
Ivan 54 минуты назад
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54k
parallax Час назад
В одной нучной передаче немецкого ТВ недавно тоже утверждали, что машина с ДВС экологичней электро-авто.
Правда по выводам немцев, причина не в выхлопе, а в ресурсах необходимых для производства сестёр Теслы. Для производства электромобиля требуется туева хуча редкоземельных металлов, добыча и переработка которых, калечит окружающую среду пуще всяких выхлопов.
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441
Нестеров Антон Час назад
Исследование заказало тоо Газпром))
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68k
Пётровыч Час назад
Если бы современные машины делали качественно, что бы можно было 20-30 лет ездить без особых проблем, то это было бы ооочень экологично, но совсем не демократично.
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3k
Собака-улыбака! Час назад
Раньше топливные монополисты выкупали патенты по разработке электрических автомобилей и клали в ящик, сейчас методы стали попроще - писать бред, что бензиновые автомобили меньше загрязняют воздух и даже подводить это к какой-то логике. Ну-ну.
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18k
sanchesS80 Час назад
В принципе идея здравая. Раньше ведущие автопроизводители делали машины, которые без особых проблем ездили до 500 тыс км. Двигатель можно было "откапиталить" после 300 тыс и ездить дальше. Последние годы лепят "погремушки" на 5 лет максимум, мало пригодные к ремонту, двигатель из алюминиевых сплавов вообще почти не подлежит капитальному ремонту.
На изготовление нового автомобиля потратится в разы больше разных ресурсов и энергии, чем потратил бы старый
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13k
Minos Час назад
Вывод: покупайте б/у авто из Японии

Статья написана по заказу ООО "Японские распилы"
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816
Остап_Бендер_Задунайский Час назад
Ничего не понятно но очень интересно.
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1k
Vovan Petroff 2 часа назад
Если не считать источником тока розетку, то от Теслы дыма в итоге намного больше. А потом ещё аккумулятор куда-то надо выбрасывать.
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9k
Dmitry 2 часа назад
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3k
Александр 2 часа назад
Никакой логики. Ни черта не понял.
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15k
Maks Es 2 часа назад
я даже больше скажу. по расходу топлива 20-ти летний автомобиль от нового не отличается в принципе, а отсутствие компьютеров в старых авто делают их надёжнее и дешевле в эксплуатации. Да и запчасти на них стоят в разы дешевле.
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299
Kroshka 2 часа назад
как то не совпадает с желаниями производителей продавать больше новых машин и занижением срока солужбы техники.
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1k
-(0)_(0)- 2 часа назад
Ой, прям спасибо за совет, я тут как раз собирался с утреца за новой БМВ х5-й съездить, а то старая 20-го года совсем надоела...
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