Не покупай электрокар - побереги природу!

Как сообщил ученые, сегодня средний срок пребывания нового автомобиля у первого владельца составляет всего семь лет. При этом из общего объема выбросов парниковых газов в Японии примерно 9% связано с едущими по улице автомобилями, около 40% - с дожиганием бензина при вождении новых автомобилей, и 24% - с производством авто. С другой стороны, Агентство по охране окружающей среды США сообщило в 2019 году, что выбросы парниковых газов от транспорта составляют около 29% от общих выбросов парниковых газов в Соединенных Штатах, что делает его крупнейшим источником выбросов в стране.

«Наша гипотеза состоит в том, что более длительная эксплуатация современных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания во время перехода на экологически чистые автомобили является жизнеспособной стратегией для защиты окружающей среды. Это означает, что мы можем сократить выбросы CO2, просто продлевая срок хранения и вождения автомобилей, - заключил Кагава. - А если автомобиль, который мы оставляем, будет относительно новым и экономичным, эффект будет больше. Так что не торопитесь думать о покупке новой машины, - возможно, нынешняя сможет проехать с вами еще несколько тысяч километров».