Биолог рискнул поменять батарейки на GPS-ошейнике медведя в зимней берлоге, но тот не спал

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Квест фотографа National Geographic Кори Анрольда и биолога Уэса Ларсона оказался более опасным, чем предполагалось изначально. Кто же знал, что конкретно этот мишка зимой мается от бессонницы?
Уэс Ларсон, специалист по дикой природе из университета Бригама Янга пригласил своего друга Кори Арнольда принять участие в интересном деле: требовалось заменить батарейки на GPS-ошейнике дикого медведя, обитающего в национальном парке Брайс-Каньон (штат Юта, США).
Взяв в команду брата Ларсона и помощника Джордона парни отправились на поиски мишки. После обследования нескольких пустых берлог, команда, наконец, нашла обиталище зверя в конце туннеля, начинающегося в песчаной пещере.
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Ларсон двинулся по узкому проходу вперед. А дальше все пошло несколько иначе, чем планировалось.
Понимая, что так просто к медведю подходить опасно, Ларсон взял с собой палку со шприцем на конце. Иньекция транквилизатора должна была успокоить мишку, если бы тот начал ворочаться во сне.
Однако, как оказалось, дикий зверь пока и не думал спать. Увидев непрошенного гостя, он помедлил буквально несколько секунд, а потом бросился в атаку.
160 килограммов мускулов и злости - серьезная опасность для любого человека. К счастью, биологу удалось все-таки уколоть зверя транквилизатором, а после он постарался поскорее выбраться из пещеры. Его соратники попытались забаррикадировать вход в берлогу рюкзаками и всем, что подвернется под руку, чтобы еще не уснувший медведь не растерзал непрошенных гостей.
Эти преграды для сильного животного оказались пустяком - расшвыряв рюкзаки, он вылез из берлоги и тут, на радость, команде, начал действовать транквилизатор. Мишка сделал несколько шагов и уснул на сосновых ветках.
Батарейки в ошейнике удалось поменять, а после команде пришлось возвращать медведя в берлогу. "Мы думали, что медведь спит, но мы ошибались", - Ларсон был крайне лаконичен в своем рассказе об этом приключении. Ну а те, что посмотрели фотографии опасной встречи с диким зверем, наверняка подумали, что в офисной работе тоже есть свои плюсы. По крайней мере, ошейники на медведях менять не приходится.
Эти преграды для сильного животного оказались пустяком - расшвыряв рюкзаки, он вылез из берлоги и тут, на радость, команде, начал действовать транквилизатор. Мишка сделал несколько шагов и уснул на сосновых ветках.
Батарейки в ошейнике удалось поменять, а после команде пришлось возвращать медведя в берлогу. "Мы думали, что медведь спит, но мы ошибались", - Ларсон был крайне лаконичен в своем рассказе об этом приключении. Ну а те, что посмотрели фотографии опасной встречи с диким зверем, наверняка подумали, что в офисной работе тоже есть свои плюсы. По крайней мере, ошейники на медведях менять не приходится.
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