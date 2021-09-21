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Биолог рискнул поменять батарейки на GPS-ошейнике медведя в зимней берлоге, но тот не спал

Биолог рискнул поменять батарейки на GPS-ошейнике медведя в зимней берлоге, но тот не спал (6 фото)

Автор:
21 сентября 2021 20:00
Сообщество : Животные
Метки: берлога   животные   интересно   медведи   наука   ученые   
1494
6
Квест фотографа National Geographic Кори Анрольда и биолога Уэса Ларсона оказался более опасным, чем предполагалось изначально. Кто же знал, что конкретно этот мишка зимой мается от бессонницы?
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Метки: берлога   животные   интересно   медведи   наука   ученые   
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13  комментариев
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12k
Великий Кормчий Час назад
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1k
閃光 8 минут назад
Полярность перепутали. Бывает.
Так ведь нет! Эти два последователя Result-а искали дикого медведя. И не просто дикого, а с gps-навигатором?!
Спящему Result-у в сраку пару-тройку батарей воткнуть под "бодрящий" укол - веселуха.
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14k
vikklu 13 минут назад
То-то я смотрю, штаны у него такие мокрые.
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267
vijilante 16 минут назад
Чуть-чуть не дотянули до рубрики "Ад'ок" .
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4k
au3 21 минуту назад
Заодно и подштанники поменял
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654
да пох Полчаса назад
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854
А я несу пакетик Полчаса назад
- Ларсон был крайне лаконичен в своем рассказе об этом приключении. "Я просто обосрался в рюкзак"
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654
да пох Полчаса назад
Теперь медведю будет вопрос на всю жизнь Это приснилось или было на самом деле .
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9k
ScorpionDS Полчаса назад
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12k
Алекс Полчаса назад
Олег безумно удивился,
Когда к нему пришёл енот.
Енот был удивлён не меньше:
В его норе сидел Олег...
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9k
Cornho 38 минут назад
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202
Дмитрий Леонидович 57 минут назад
Вот работа у людей. Хорошо, что спаслись!
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28k
Игорь 59 минут назад
Не хочу даже уточнять - из-за чего у него такой цвет штанов :-)
Ссылка www.youtube.com
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