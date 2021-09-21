Биолог рискнул поменять батарейки на GPS-ошейнике медведя в зимней берлоге, но тот не спал

160 килограммов мускулов и злости - серьезная опасность для любого человека. К счастью, биологу удалось все-таки уколоть зверя транквилизатором, а после он постарался поскорее выбраться из пещеры. Его соратники попытались забаррикадировать вход в берлогу рюкзаками и всем, что подвернется под руку, чтобы еще не уснувший медведь не растерзал непрошенных гостей.



Эти преграды для сильного животного оказались пустяком - расшвыряв рюкзаки, он вылез из берлоги и тут, на радость, команде, начал действовать транквилизатор. Мишка сделал несколько шагов и уснул на сосновых ветках.



Батарейки в ошейнике удалось поменять, а после команде пришлось возвращать медведя в берлогу. "Мы думали, что медведь спит, но мы ошибались", - Ларсон был крайне лаконичен в своем рассказе об этом приключении. Ну а те, что посмотрели фотографии опасной встречи с диким зверем, наверняка подумали, что в офисной работе тоже есть свои плюсы. По крайней мере, ошейники на медведях менять не приходится.