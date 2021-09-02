Футболка позаботится о вашем здоровье

По словам исследователей, волокна, вплетенные в ткань, также могут быть использованы для встраивания антенн или светодиодов. Незначительные изменения в волокне также могут в конечном итоге позволить одежде контролировать показатели жизнедеятельности, физическую нагрузку или частоту дыхания.

"Благодаря сочетанию проводимости, хорошего контакта с кожей, биосовместимости и мягкости, нити из углеродных нанотрубок становятся естественным и незаметным компонентом носимых изделий", - говорит инженер Маттео Паскуали из Университета Райса.

По словам исследователей, волокна обладают такой же проводимостью, как и металлические провода, но их можно стирать, они удобны и гораздо реже ломаются, когда тело находится в движении. В экспериментах рубашка, на которую они были пришиты, лучше собирала данные, чем стандартный монитор на нагрудном ремне, производивший измерения в реальном времени.



Волокна могут быть нашиты на эластичную ткань зигзагообразно и позволяют подключить к ним передатчик типа Bluetooth для передачи данных на смартфон.