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Футболка позаботится о вашем здоровье

Футболка позаботится о вашем здоровье (4 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2021 08:30
Сообщество : Наука
Метки: Техас   измерение пульса   инновации   нановолокно   наука   разработки   ученые   футболка   
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Ученые из университета Райса в Техасе создали футболку для занятий спортом, которая сама сможет отслеживать частоту пульса и сердечных сокращений у спортсмена.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Техас   измерение пульса   инновации   нановолокно   наука   разработки   ученые   футболка   
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Mowgley 53 минуты назад
Главное - не чтобы облегала, а чтобы не замкнула


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