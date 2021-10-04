Мать оставила ребёнка одного ночью, и МЧС пришло на помощь

Бдительные соседи рассказали спецслужбам, что мать ребёнка проживает с сожителем и часто устраивают "весёлые" посиделки. Сотрудник МЧС провёл с ребёнком около 1,5 часов, играя на телефоне, пока его мать не вернулась домой.



Оказалось, что она пошла в круглосуточный алкомагазин, и "немного" задержалась.



Полиция уже провела серьёзную беседу с мамой мальчика.