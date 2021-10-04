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Мать оставила ребёнка одного ночью, и МЧС пришло на помощь

Мать оставила ребёнка одного ночью, и МЧС пришло на помощь (4 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2021 11:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Красное село   алкоголь   мчс   плохая мать   ребёнок   службы спасения   
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В ночь с 1 на 2 октября маленький мальчик всполошил несколько домов в Красном Селе. Ведь малыш не просто плакал и звал маму, но и высовывался с балкона на 6 этаже.
Неравнодушные соседи испугались, что ребёнок выпадет из окна, и вызвали сотрудников МЧС.
6-летний мальчик заинтересовался происходящим под его балконом, а когда пожарный полез на 6 этаж – распахнул для него окно пошире. Квартира оказалась закрыта на ключ снаружи.
Бдительные соседи рассказали спецслужбам, что мать ребёнка проживает с сожителем и часто устраивают "весёлые" посиделки. Сотрудник МЧС провёл с ребёнком около 1,5 часов, играя на телефоне, пока его мать не вернулась домой.

Оказалось, что она пошла в круглосуточный алкомагазин, и "немного" задержалась.

Полиция уже провела серьёзную беседу с мамой мальчика.

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Метки: Красное село   алкоголь   мчс   плохая мать   ребёнок   службы спасения   
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8  комментариев
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189
Киса Кацман 2 часа назад
"Круглосуточный алкомагазин"
Дайте адрес (друг спрашивает)
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33k
Опаньки 23 минуты назад
А меня мама брала к себе на работу...

В детский дом
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276
Сигизмунд Лазаревич 57 минут назад
Не мать это, млять это. Ребёнка у этой дыры можно смело забирать.
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21k
Mike Miller Час назад
Сколько же таких кукушек по миру ходит... несчастные детки. Ту на своего иногда крикнешь и не лишний раз и за дело, а все равно душу щемит после. А просто положить хер на малого... я не знаю. Это твари какие-то - не люди, в привычном понимании этого слова. Социопаты.
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