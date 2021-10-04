Мать оставила ребёнка одного ночью, и МЧС пришло на помощь

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В ночь с 1 на 2 октября маленький мальчик всполошил несколько домов в Красном Селе. Ведь малыш не просто плакал и звал маму, но и высовывался с балкона на 6 этаже.
Неравнодушные соседи испугались, что ребёнок выпадет из окна, и вызвали сотрудников МЧС.
6-летний мальчик заинтересовался происходящим под его балконом, а когда пожарный полез на 6 этаж – распахнул для него окно пошире. Квартира оказалась закрыта на ключ снаружи.
Бдительные соседи рассказали спецслужбам, что мать ребёнка проживает с сожителем и часто устраивают "весёлые" посиделки. Сотрудник МЧС провёл с ребёнком около 1,5 часов, играя на телефоне, пока его мать не вернулась домой.
Оказалось, что она пошла в круглосуточный алкомагазин, и "немного" задержалась.
Полиция уже провела серьёзную беседу с мамой мальчика.
Оказалось, что она пошла в круглосуточный алкомагазин, и "немного" задержалась.
Полиция уже провела серьёзную беседу с мамой мальчика.
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