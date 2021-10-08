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Юмор за 300: невероятные приключения алкоголиков

Юмор за 300: невероятные приключения алкоголиков (16 фото)

Автор:
08 октября 2021 12:58
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   алкоголизм   алкоголь   пиво   подборка   прикол   
1935
16

Шутки за 300 о страшном недуге - алкоголизме. Впрочем, они же не страдают, а наслаждаются своим состоянием...

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Метки: Юмор   алкоголизм   алкоголь   пиво   подборка   прикол   
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15k
homerchik 49 минут назад
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Андрей 4 минуты назад
И в чём кайф, ужираться в сопли, и творить всякую куйню?
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195
Олег Квирулянт Андрей 44 секунды назад
Это ты спрашивай у тех кто ужирается в сопли и творит всякую куйню.
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46k
doker Полчаса назад
Я бы до исполнения 50 лет запретил продавать алкоголь людям. Ой, да кому я говорю...
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