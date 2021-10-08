Юмор за 300: невероятные приключения алкоголиков

1935
16
Шутки за 300 о страшном недуге - алкоголизме. Впрочем, они же не страдают, а наслаждаются своим состоянием...
×
3.
Порция чёрного юмора в ленту
Источник:
Ссылки по теме:
- Объявления и вывески, которые хочется прочитать совсем не так, как задумали авторы
- 15 домашних животных, выбравших необычные места для отдыха
- Переборщили с обработкой: 15 провальных примеров
- Голь на выдумку богата: автохитрости, до которых не всякий додумается
- Слишком много переменных: тонкий юмор о программировании
44
Понравилось44
Новости партнёров
свой дома гоню.)