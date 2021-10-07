Пьяная британская пара пробралась в аквапарк в 2 часа ночи, где поломала ноги

Пара, которая пробрались в открытый бассейн во время ночных пьяных выходок, оказались в больнице после того, как в 2 часа ночи съехали с водной горки, которая была заблокирована барьером в конце.
Мама пятерых детей Клэр Викерс, 46 лет, и ее приятель Барри Дуглас, 44 года, получили переломы голеней и раздробленные ступни после того, как в прошлом месяце выкинули свой трюк в Лидо Олдершот в Хэмпшире.
Пара была поймана в ловушку в трубе, корчась в агонии в течение двух часов, когда они звали на помощь.
В конце концов, их спасли полицейские. Мисс Викерс, бывшая барменша, сказала: "Мы идиоты – пусть это послужит уроком".
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