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Пьяная британская пара пробралась в аквапарк в 2 часа ночи, где поломала ноги

Пьяная британская пара пробралась в аквапарк в 2 часа ночи, где поломала ноги (9 фото)

Автор:
07 октября 2021 08:47
Сообщество : Истории
Метки: аквапарк   алкоголь   в мире   история   люди   сломали ноги   фото   
933
9

Пара, которая пробрались в открытый бассейн во время ночных пьяных выходок, оказались в больнице после того, как в 2 часа ночи съехали с водной горки, которая была заблокирована барьером в конце.


Мама пятерых детей Клэр Викерс, 46 лет, и ее приятель Барри Дуглас, 44 года, получили переломы голеней и раздробленные ступни после того, как в прошлом месяце выкинули свой трюк в Лидо Олдершот в Хэмпшире.
 

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 Пара была поймана в ловушку в трубе, корчась в агонии в течение двух часов, когда они звали на помощь.
 
В конце концов, их спасли полицейские. Мисс Викерс, бывшая барменша, сказала: "Мы идиоты – пусть это послужит уроком".
 


 


 


 


 


 


 

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Метки: аквапарк   алкоголь   в мире   история   люди   сломали ноги   фото   
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17  комментариев
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798
poбт 2 часа назад
слабаки
с таких горок нужно головой вниз гонять
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1k
Feathery Минуту назад
А чего не головой вперёд то?
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2k
Vlamir 11 минут назад
Сразу вспомнил Петросяна:
"НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ"! Все рассчитано до миллиметра!
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36
Руслан 22 минуты назад
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971
Дамир Саражаков Полчаса назад
Хорошо что выжили, и сами умнее может станут, и другим урок, а заслонки - да, они вопрос для чего, если для того чтоб не катались, то придумали их какие-то садисты. Судя по всему, результат вполне ожидаемый при съезде сверху, а если головой вперед поехать, очевидно сразу к праотцам.
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9k
Antique computer 42 минуты назад
Чип и Дейл. Слабоумие и отвага.
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5k
Борис Карабанов 53 минуты назад
Будни пьяной джонсоновской быдло-бриташки.
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29k
ACU900 56 минут назад
Ну хоть сами признались в своем идиотизме, уже хорошо...
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3k
V2.Smirnov 57 минут назад
Как скучно я живу...
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184k
WOLF Час назад
Эй, прокачусь ! Два дебила - это сила !
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65k
Cкладно звонишь. Час назад
Как то ночью Жак звонарь головою об фонарь..
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−2
Konstantin Час назад
А те кто блокировали тоже не дураки, не на старте поставили заслонку а в конце. чтобы врачи тоже посмеялись
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7k
Ivan Час назад

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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
12k
ss 2 часа назад
Боже! Как скучно мы живём!...
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211k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
Искали приключения на жопу, а нашли на ноги...
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