Пьяная британская пара пробралась в аквапарк в 2 часа ночи, где поломала ноги



Пара была поймана в ловушку в трубе, корчась в агонии в течение двух часов, когда они звали на помощь.



В конце концов, их спасли полицейские. Мисс Викерс, бывшая барменша, сказала: "Мы идиоты – пусть это послужит уроком".



