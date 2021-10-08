В Оренбуржье от отравления суррогатным алкоголем скончались 17 человек

В Оренбургской области произошло одно из самых массовых отравлений контрафактным алкоголем в истории современной России: скончались 17 человек и еще по меньшей мере шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии.





Глава СК Александр Бастрыкин поставил расследование дела под личный контроль. Троих подозреваемых уже задержали. Это 29-летний житель города Орска, 60-летний житель села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя жительница поселка Красночабанский Домбаровского района.





На Вокзальной улице в Орске правоохранители нашли мини-завод, где производился и разливался паленый алкоголь, а также склад, где хранились 1 279 пластиковых и стеклянных бутылок с суррогатом без маркировки. Следственный Комитет возбудил сразу пять уголовных дел.