В Оренбуржье от отравления суррогатным алкоголем скончались 17 человек

Сейчас власти региона пытаются спасти тех, кто приобрел, но не успел выпить паленую водку. В области раздаются листовки и рассылаются смс-оповещения.
В Оренбургской области произошло одно из самых массовых отравлений контрафактным алкоголем в истории современной России: скончались 17 человек и еще по меньшей мере шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Глава СК Александр Бастрыкин поставил расследование дела под личный контроль. Троих подозреваемых уже задержали. Это 29-летний житель города Орска, 60-летний житель села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя жительница поселка Красночабанский Домбаровского района.
На Вокзальной улице в Орске правоохранители нашли мини-завод, где производился и разливался паленый алкоголь, а также склад, где хранились 1 279 пластиковых и стеклянных бутылок с суррогатом без маркировки. Следственный Комитет возбудил сразу пять уголовных дел.
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Известно, что суррогатный алкоголь был изготовлен на основе метилового спирта У тридцати отравившихся местных жителей, чье состояние удалось стабилизировать, было обнаружено многократное превышение смертельной для человека дозы метанола.
Сейчас Минздрав Оренбургской области пытается спасти тех, кто еще не успел выпить суррогатный алкоголь. В городах и селах региона местных жителей информируют о смертельной опасности.
UPD: один из задержанных, 60-летний Ильдар Суюншалинов, рассказал следствию, что приобретал алкоголь у оптовых продавцов-иностранцев на торгово-закупочной базе в Орске.
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