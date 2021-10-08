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В Оренбуржье от отравления суррогатным алкоголем скончались 17 человек

В Оренбуржье от отравления суррогатным алкоголем скончались 17 человек (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2021 13:14
Сообщество : Криминал
Метки: алкоголь   видео   массовое отравление   суррогат   
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Сейчас власти региона пытаются спасти тех, кто приобрел, но не успел выпить паленую водку. В области раздаются листовки и рассылаются смс-оповещения.

В Оренбургской области произошло одно из самых массовых отравлений контрафактным алкоголем в истории современной России: скончались 17 человек и еще по меньшей мере шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии.


Глава СК Александр Бастрыкин поставил расследование дела под личный контроль. Троих подозреваемых уже задержали. Это 29-летний житель города Орска, 60-летний житель села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя жительница поселка Красночабанский Домбаровского района.


На Вокзальной улице в Орске правоохранители нашли мини-завод, где производился и разливался паленый алкоголь, а также склад, где хранились 1 279 пластиковых и стеклянных бутылок с суррогатом без маркировки. Следственный Комитет возбудил сразу пять уголовных дел.

Известно, что суррогатный алкоголь был изготовлен на основе метилового спирта У тридцати отравившихся местных жителей, чье состояние удалось стабилизировать, было обнаружено многократное превышение смертельной для человека дозы метанола.


Сейчас Минздрав Оренбургской области пытается спасти тех, кто еще не успел выпить суррогатный алкоголь. В городах и селах региона местных жителей информируют о смертельной опасности.

UPD: один из задержанных, 60-летний Ильдар Суюншалинов, рассказал следствию, что приобретал алкоголь у оптовых продавцов-иностранцев на торгово-закупочной базе в Орске.


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Метки: алкоголь   видео   массовое отравление   суррогат   
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12k
Евгений 45 минут назад
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4k
Виктор Штурмаревич 10 минут назад
Как надо хотеть нажраться,чтобы не фильтровать самопал от заводской.
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−43
RUSOFOB108LVL 15 минут назад
Отличные новости из парашки, свиновата дахнет как мухи =))
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5k
Pravednik84 Полчаса назад
А не проще ли подумать о причинах того что пьют алкоголь сомнительного происхождения? Кто в этом виноват? Быть может автор текущих нормативов на акцизы? Быть может запретитель ночной продажи алкоголя? Понятно что этих вот "варщиков" в тюрягу (это не обсуждается), но сажать их "вагончиками" в сложной преступной схеме, в этой схеме "паровозиками" должны идти не "варщики", а выше указанные законотворцы.
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4k
Димыч Полчаса назад
И никаких войн, оружия не надо... Самоликвидация.
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10k
Шурум-бурум Полчаса назад
такие же, как на видосах, выпилились
https://youtube.com/shorts/q-aY65M0nHE?feature=sharehttps://youtube.com/shorts/q-aY65M0nHE?feature=share
Ссылка youtu.be
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4k
tamin 37 минут назад
Убийцы. Твари. Вешать таких надо. А ещё лучше их же бурду пить заставить.
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10k
Andrey 37 минут назад
Организаторы и исполнители должны проходить по статье "предумышленное убийство, совершенное группой лиц".
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14k
dimitr 45 минут назад

одобряет
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