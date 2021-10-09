"Смертельный номер": актер погиб во время оперы

В самом начале представления оперы «Садко», когда опускались декорации, одна из них рухнула прямо на актера, не успевшего отойти в сторону.

Занавес сразу же опустили, зрители подумали, что это часть постановки. Через полчаса администрация театра сообщила, что постановка переносится по техническим причинам. Позже выяснилось, что рухнувшая декорация передавила шею актера и он скончался на месте.