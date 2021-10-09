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"Смертельный номер": актер погиб во время оперы

"Смертельный номер": актер погиб во время оперы (3 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2021 22:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: artist   Садко   большой театр   опера   происшествие   трагедия   
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Трагедией закончился вечер в Большом Театре. На актера рухнула декорация и придавила ему шею.
В самом начале представления оперы «Садко», когда опускались декорации, одна из них рухнула прямо на актера, не успевшего отойти в сторону.
Занавес сразу же опустили, зрители подумали, что это часть постановки. Через полчаса администрация театра сообщила, что постановка переносится по техническим причинам. Позже выяснилось, что рухнувшая декорация передавила шею актера и он скончался на месте.
Пострадавшим являлся 37-летний Евгений Кулеш, артист миманса (мимический ансамбль, группа артистов музыкально и пластически одарённых, участвующих в массовых сценах оперных и балетных постановок). Он был выпускником хореографического отделения МГУ Культуры и Искусств. Почти 20 лет Евгений проработал в составе оперной труппы Большого театра.
Ошарашенные зрители поделились деталями случившегося.
"Спектакль прервали словами: "Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!". Сначала мы подумали, что это часть спектакля. Был объявлен антракт, а потом сообщили об отмене спектакля", - сообщил один из зрителей.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативной службы. Пока неизвестно, несчастный случай это или нет.

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Метки: artist   Садко   большой театр   опера   происшествие   трагедия   
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5  комментариев
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373
Albe 44 минуты назад
Я не понимаю, куда смотрели операторы декораций? Типа, нажал на кнопочку и пошел поссать?
Он работает с объектом повышенной опасности, какого хрена никто не контролировал процесс?
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3k
RALEXXX Час назад
Не несчастный это случай, а чья-то халатность.
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46k
doker Час назад
Курение убивает...
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