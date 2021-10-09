"Смертельный номер": актер погиб во время оперы

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Трагедией закончился вечер в Большом Театре. На актера рухнула декорация и придавила ему шею.
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В самом начале представления оперы «Садко», когда опускались декорации, одна из них рухнула прямо на актера, не успевшего отойти в сторону.
Занавес сразу же опустили, зрители подумали, что это часть постановки. Через полчаса администрация театра сообщила, что постановка переносится по техническим причинам. Позже выяснилось, что рухнувшая декорация передавила шею актера и он скончался на месте.
Занавес сразу же опустили, зрители подумали, что это часть постановки. Через полчаса администрация театра сообщила, что постановка переносится по техническим причинам. Позже выяснилось, что рухнувшая декорация передавила шею актера и он скончался на месте.
Пострадавшим являлся 37-летний Евгений Кулеш, артист миманса (мимический ансамбль, группа артистов музыкально и пластически одарённых, участвующих в массовых сценах оперных и балетных постановок). Он был выпускником хореографического отделения МГУ Культуры и Искусств. Почти 20 лет Евгений проработал в составе оперной труппы Большого театра.
Ошарашенные зрители поделились деталями случившегося.
"Спектакль прервали словами: "Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!". Сначала мы подумали, что это часть спектакля. Был объявлен антракт, а потом сообщили об отмене спектакля", - сообщил один из зрителей.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативной службы. Пока неизвестно, несчастный случай это или нет.
"Спектакль прервали словами: "Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!". Сначала мы подумали, что это часть спектакля. Был объявлен антракт, а потом сообщили об отмене спектакля", - сообщил один из зрителей.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативной службы. Пока неизвестно, несчастный случай это или нет.
Источник:
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