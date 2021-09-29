Как можно быстро протрезветь: способы, рекомендации

Как быстро протрезветь за 30 минут

Один из способов быстро протрезветь – это вызвать рвоту, так как в желудке начинается процесс распада этанола, то можно его предотвратить, просто избавившись до полного его распада.

Также один из способов – это больше пить крепкого чая или кофе, так как эти напитки выводят всю жидкость из организма, в том числе и токсичную жидкость.

Также стоит пить больше простой воды, пополняя водный баланс.

Умывание холодной водой или принятие водных процедур будет способствовать быстрому отрезвлению организма после употребления алкоголя. Это поможет скорее человеку прийти в норму и позволит ему пополнить свой организм энергией, голова его освежится.

Для быстрого отрезвления можно сделать себе массаж ушных раковин или же сделать массаж ступней.

Чистка зубов, умывание лица в холодной воде и пережевывание свежей мяты, позволит не только освежить дыхание выпившего, но и освежится его сознание.

Также стоит немного поспать, чтобы организм смог также восстановиться от употребления алкоголя. И тогда, спустя некоторое время, он придет в норму, отрезвеет.

Способы протрезвления

Существует огромное количество способов для отрезвления организма после выпивки. Некоторым людям помогают медикаменты, кто-то пользуется помощью врачей, а кто-то прибегает к домашней народной медицине. Медикаменты дают быстрый результат для отрезвление без особых для того усилий. В вытрезвительных больницах больным делают специальные капельницы, чтобы они скорее пришли к прежней жизни.

Аптечные средства

Прежде всего, перед тем как отрезветь, стоить очистить желудок от остатков алкоголя, вызвав рвоту, или же воспользоваться такими препаратами, как:

Полисорб, смекта, энергосгель, белый уголь — все данные препараты достаточно эффективны. Они выводят из организма все вредные токсины, при этом облегчая работу печени.

Рассмотрим также традиционные шипучки, которые умеют также отрезвлять организм. Зорекс, Алка-зельцер, Лимонтар — данные смеси дают эффект детоксикаторов и сорбентов в одно и то же время.

Самое главное не злоупотреблять таблетками, чтобы не было достаточно сильной нагрузки на ту же печень.