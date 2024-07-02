Легендарная желтая собачка, которая помогала художнику Фаворскому продавать его картины

Жизнь художника сложна, кто бы что ни говорил. Художник, рисующий на заказ, всегда рискует не получить денег за картину, если она не понравится заказчику. А на этапе приема работы заказчик может так вымотать исполнителя бесконечными правками, что его запас психической стойкости опустеет быстрее кармана.
Владимир Андреевич Фаворский прекрасно об этом знал. Но у него был отличный денежный талисман – его, ставшая в последствии легендарной, желтая собачка.
Неизвестно, кто был ее прототипом. Может быть подобная собака когда-то была у художника, а может быть изначально зародилась исключительно в его воображении, однако она с завидной регулярностью появлялась в нижних углах его картин, чем непременно вызывала возмущение у заказчиков.
Очередной заказчик, завидя в углу картины нахальную желтую собачку, непременно начинал возмущаться ее присутствием на картине, и уверять художника, что она портит всю композицию.
Фаворский же, напротив, парировал, что собачка является основой композиции, чуть ли не ее центром, и не спешил сдаваться сразу. Но, изрядно помотав нервы заказчику, все же уступал, и закрашивал собачку.
Зачем он это делал?
Дело в том что жёлтая собачка настолько отвлекала заказчика от других деталей картины, к которым он мог бы придраться, что после ее удаления заказ принимался без придирок. Собачка сосредотачивала на себе все внимание заказчика, принимала на себя всю энергию спора, и когда она исчезала с картины, остальные вероятные огрехи становились настолько несущественной мелочью, что проходили мимо внимания заказчика.
Феномен желтой собаки в последствии перешел в психологию. Жаль, что не осталось ни одной картины, где художнику разрешили бы оставить ту легендарную желтую собачку.
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