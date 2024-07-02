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Легендарная желтая собачка, которая помогала художнику Фаворскому продавать его картины

Легендарная желтая собачка, которая помогала художнику Фаворскому продавать его картины

Автор:
02 июля 2024 09:02
Сообщество : Искусство
Метки: Фаворский   Феномен желтой собаки   Хитрость   искусство   картина   факты   фото   художник   
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Жизнь художника сложна, кто бы что ни говорил. Художник, рисующий на заказ, всегда рискует не получить денег за картину, если она не понравится заказчику. А на этапе приема работы заказчик может так вымотать исполнителя бесконечными правками, что его запас психической стойкости опустеет быстрее кармана.

Владимир Андреевич Фаворский прекрасно об этом знал. Но у него был отличный денежный талисман – его, ставшая в последствии легендарной, желтая собачка.


Неизвестно, кто был ее прототипом. Может быть подобная собака когда-то была у художника, а может быть изначально зародилась исключительно в его воображении, однако она с завидной регулярностью появлялась в нижних углах его картин, чем непременно вызывала возмущение у заказчиков.

Очередной заказчик, завидя в углу картины нахальную желтую собачку, непременно начинал возмущаться ее присутствием на картине, и уверять художника, что она портит всю композицию.

Фаворский же, напротив, парировал, что собачка является основой композиции, чуть ли не ее центром, и не спешил сдаваться сразу. Но, изрядно помотав нервы заказчику, все же уступал, и закрашивал собачку.

Зачем он это делал?

Дело в том что жёлтая собачка настолько отвлекала заказчика от других деталей картины, к которым он мог бы придраться, что после ее удаления заказ принимался без придирок. Собачка сосредотачивала на себе все внимание заказчика, принимала на себя всю энергию спора, и когда она исчезала с картины, остальные вероятные огрехи становились настолько несущественной мелочью, что проходили мимо внимания заказчика.

Феномен желтой собаки в последствии перешел в психологию. Жаль, что не осталось ни одной картины, где художнику разрешили бы оставить ту легендарную желтую собачку.

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Метки: Фаворский   Феномен желтой собаки   Хитрость   искусство   картина   факты   фото   художник   
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Ивлар Час назад
Можно было бы и побольше его работ показать.
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vasilykopkov 4 минуты назад
Леонид Гайдай испльзовал такой же приём. Он в финале "Бриллиантовой руки" вмонтировал ядерный взрыв. Госкомиссия настолько прихренела, что уговаривая его убрать этот взрыв, на всё остальное согласилась без проблем...
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Prostoilogin
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