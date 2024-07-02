Легендарная желтая собачка, которая помогала художнику Фаворскому продавать его картины

Владимир Андреевич Фаворский прекрасно об этом знал. Но у него был отличный денежный талисман – его, ставшая в последствии легендарной, желтая собачка.

Неизвестно, кто был ее прототипом. Может быть подобная собака когда-то была у художника, а может быть изначально зародилась исключительно в его воображении, однако она с завидной регулярностью появлялась в нижних углах его картин, чем непременно вызывала возмущение у заказчиков.