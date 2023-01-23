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А Вы знали, что тюбик для зубной пасты появился благодаря художнику?

А Вы знали, что тюбик для зубной пасты появился благодаря художнику?

Автор:
23 января 2023 11:24
Сообщество : Исторические факты
Метки: зубная поста   интересно   познавательно   факты   фото   художник   
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Каждая, казалось бы, даже банальная вещь имеет свою, неповторимую историю. Ежедневно в быту, мы пользуемся огромным количеством предметов, все они так прочно вошли в нашу жизнь, что если какой-то из них исчезает хоть ненадолго, то чувствуется явный дискомфорт.

Например, представьте себе, что проснувшись утром, Вы не обнаружите на месте зубной щётки или увидите, что зубная паста в тюбике закончилась. Вроде бы такая мелочь, а утром это выглядит как целая трагедия. Ну и естественно, пользуясь этими простыми вещами ежедневно, Вы вряд ли задумывались о том, кто же их создал и когда. Тем не менее, история происхождения той или иной вещи по своему уникальна. Например, знали ли Вы, что такой привычный нам тюбик, был изначально придуман художником?


А дело было так. До начала 20 века зубы чистили зубным порошком. Продавали его расфасованным в небольшие бумажные пакетики. В какой-то момент аптекарь из Нью-Йорка с говорящей фамилией Колгейт решил, что неплохо бы было разводить этот порошок водой, чтобы получалась паста, всё-таки с пастой и работать проще и естественных потерь товара меньше. Паста придумана, а вот использовать её было по прежнему неудобно, не было подходящей для этого тары, пасту продавали в баночках. "Как же неудобно пользоваться этими банками"- подумал дантист по имени Вашингтон Шеффилд, живущий в Нью-Лондоне, которому по работе часто приходилось иметь дело с зубной пастой. "Вещь крайне полезная и нужная, доработать бы ещё упаковку"-с такими мыслями дантист занялся поиском отимальных вариантов.

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И тут до него дошли слухи, что некий художник по имени Джон Рэндом, ещё в 1840-х годах придумал для своих красок интересную тару, он просто помещал краску в оловянные трубочки, из которых потом её легко можно было выдавить. Дантист Шеффилд решил немного усовершенствовать упаковку художника, придав ей привычный уже нам вид.

Вашингтон Шеффилд явно был хорошим дантистом, но вот коммерческая жилка, судя по всему, в нём отсутствовала. Новое изобретение дантист не патентовал, он просто в течении года упаковывал в свои тюбики пасту и продавал. Естественно, такое дело не могло пройти мимо предприимчивого аптекаря мистера Вильяма Колгейта, он не просто перинял практику упаковывать различные крема и мази в удобный тюбик, но запатентовал его и стал полным правообладателем на данный вид упаковки. После некоторых доработок, в 1890 году на прилавках появилась зубная паста в тюбиках, тип которых используется и по сегодняшний день, а выпустила её компания Colgate-Palmolive, думаю и о компании этой многие слышали.

Итак, получается, что идея тюбика была придумана американским художником Рэндом ещё в 1840-х годах, перенята и усовершенствована дантистом Вашингтоном и запатентована аптекарем Колгейтом. А ещё, изобретение тюбика художником Джоном Рэндом дало толчёк в развитии пленэрной живописи и импрессионизма, вот такая оказалась полезная вещь.

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Метки: зубная поста   интересно   познавательно   факты   фото   художник   
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1  комментарий
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26k
Лис 40 минут назад
Зубным порошком в нашей стране население активно пользовалось ещё в конце 60-х - начале 70-х 20 века. И недавно видел в аптеке.
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