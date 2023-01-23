А Вы знали, что тюбик для зубной пасты появился благодаря художнику?

Например, представьте себе, что проснувшись утром, Вы не обнаружите на месте зубной щётки или увидите, что зубная паста в тюбике закончилась. Вроде бы такая мелочь, а утром это выглядит как целая трагедия. Ну и естественно, пользуясь этими простыми вещами ежедневно, Вы вряд ли задумывались о том, кто же их создал и когда. Тем не менее, история происхождения той или иной вещи по своему уникальна. Например, знали ли Вы, что такой привычный нам тюбик, был изначально придуман художником?





А дело было так. До начала 20 века зубы чистили зубным порошком. Продавали его расфасованным в небольшие бумажные пакетики. В какой-то момент аптекарь из Нью-Йорка с говорящей фамилией Колгейт решил, что неплохо бы было разводить этот порошок водой, чтобы получалась паста, всё-таки с пастой и работать проще и естественных потерь товара меньше. Паста придумана, а вот использовать её было по прежнему неудобно, не было подходящей для этого тары, пасту продавали в баночках. "Как же неудобно пользоваться этими банками"- подумал дантист по имени Вашингтон Шеффилд, живущий в Нью-Лондоне, которому по работе часто приходилось иметь дело с зубной пастой. "Вещь крайне полезная и нужная, доработать бы ещё упаковку"-с такими мыслями дантист занялся поиском отимальных вариантов.