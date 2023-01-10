У Моны Лизы есть собственный почтовый ящик и еще 9 невероятных фактов об искусстве

Мунк написал не один «Крик», зачем в Древнем Риме скульптуры делали со съемными головами и другие факты об искусстве.
Кому-то посещение музея или художественной галереи может показаться очень скучным занятием, однако не спешите делать такие выводы. За многими произведениями искусства стоит какая-нибудь уникальная история. Вот наши десять доказательств того, что искусство не может быть скучным.
У Ван Гога есть две «Звездных ночи»
Вторая — «Звездная ночь над Роной».
Никто не знает настоящего имени Бэнкси, хотя это самый известный уличный художник в мире
Леонардо да Винчи был вегетарианцем
А еще он активно выступал за права животных. Мощно для XV века, согласитесь?
В Древнем Риме у скульптур императоров были съемные головы
Это делали намеренно: при необходимости можно было заменить одну голову на другую.
На Олимпийских играх раньше были конкурсы искусств
И речь не о Древней Греции, а о ХХ веке: конкурсы искусств проводили вплоть до 1948 года. На фото — стадион в Амстердаме, за который архитектор получил медаль в 1928 году.
Самым старым картинам, которые сделал человек, 42 тысячи лет
Рисунки древних людей — это тоже произведения искусства.
У «Крика» Э. Мунка есть несколько версий
Кроме того, у Мунка есть еще картины «Отчаяние» и «Меланхолия», на которых изображено то же место
Ван Гог стал известен только после смерти, при жизни он продал лишь одну картину
Ей стала работа «Красные виноградники в Арле».
«Мона Лиза» настолько популярна, что у нее есть даже свой собственный почтовый ящик
Интересно, кто отвечает на письма фанатов?
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