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У Моны Лизы есть собственный почтовый ящик и еще 9 невероятных фактов об искусстве

У Моны Лизы есть собственный почтовый ящик и еще 9 невероятных фактов об искусстве

Автор:
10 января 2023 09:44
Сообщество : Искусство
Метки: интересно   искусство   картина   факты   фото   хужожник   
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Мунк написал не один «Крик», зачем в Древнем Риме скульптуры делали со съемными головами и другие факты об искусстве.

Кому-то посещение музея или художественной галереи может показаться очень скучным занятием, однако не спешите делать такие выводы. За многими произведениями искусства стоит какая-нибудь уникальная история. Вот наши десять доказательств того, что искусство не может быть скучным.


У Ван Гога есть две «Звездных ночи»

Вторая — «Звездная ночь над Роной».

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Никто не знает настоящего имени Бэнкси, хотя это самый известный уличный художник в мире

Леонардо да Винчи был вегетарианцем

А еще он активно выступал за права животных. Мощно для XV века, согласитесь?

В Древнем Риме у скульптур императоров были съемные головы

Это делали намеренно: при необходимости можно было заменить одну голову на другую.

На Олимпийских играх раньше были конкурсы искусств

И речь не о Древней Греции, а о ХХ веке: конкурсы искусств проводили вплоть до 1948 года. На фото — стадион в Амстердаме, за который архитектор получил медаль в 1928 году.

Самым старым картинам, которые сделал человек, 42 тысячи лет

Рисунки древних людей — это тоже произведения искусства.

У «Крика» Э. Мунка есть несколько версий

Кроме того, у Мунка есть еще картины «Отчаяние» и «Меланхолия», на которых изображено то же место

Ван Гог стал известен только после смерти, при жизни он продал лишь одну картину

Ей стала работа «Красные виноградники в Арле».

«Мона Лиза» настолько популярна, что у нее есть даже свой собственный почтовый ящик

Интересно, кто отвечает на письма фанатов?

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Метки: интересно   искусство   картина   факты   фото   хужожник   
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