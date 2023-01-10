У Моны Лизы есть собственный почтовый ящик и еще 9 невероятных фактов об искусстве

Кому-то посещение музея или художественной галереи может показаться очень скучным занятием, однако не спешите делать такие выводы. За многими произведениями искусства стоит какая-нибудь уникальная история. Вот наши десять доказательств того, что искусство не может быть скучным.

У Ван Гога есть две «Звездных ночи»

Вторая — «Звездная ночь над Роной».