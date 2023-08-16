17 картин художников прошлого, от вида которых кровь леденеет в жилах, а по спине начинают бегать мурашки

Ниже вы сможете увидеть странные и жуткие картины, которые были нарисованы художниками прошлого. Будьте готовы к тому, что некоторые из них произведут на вас не самые приятные впечатления. Хотя не исключено, что они могут найти отклик в вашей душе.
Жуткие картины имеют свою собственную привлекательность и значимость. Они напоминают нам о сложности человеческой природы, борьбе с тёмными сторонами жизни и возможных последствиях наших действий. Эти странные, но такие захватывающие работы могут вызывать размышления и способствовать глубокому осмыслению многих философских вопросов. Неудивительно, что художники различных эпох стремились хотя бы иногда погружаться в мир противоречивых и безумных идей. Ведь они вызывают чувства, реакции и дарят порой невероятное вдохновение.
Многим людям подобное искусство может показаться странным. Однако даже в отвратительном есть смысл. Художник — не только творец прекрасного, но и обличитель тёмной стороны жизни, который помогает посмотреть на мир реально.
«Смерть и ростовщик», Франс Франкен Младший
Год написания: неизвестно
Смерть в виде скрипача играет для старого скряги последнюю мелодию в его жизни.
«Циклоп», Одилон Редон
Год написания: 1914
Циклоп Полифем подглядывает за наядой Галатеей, в которую он влюблён. Несмотря на то, что в сюжете нет ничего особенного, картина выглядит пугающе и вызывает чувство тревоги.
За всю свою жизнь Редон написал всего несколько картин на мифологическую тематику. Однако именно они являются вершиной в его творчестве.
«Смерть», Янис Розенталс
Год написания: 1897
«Библиотекарь», Фелисьен Ропс
Год написания: 1878-1881
«Кошка, схватившая птицу», Пабло Пикассо
Год написания: 1939
Пикассо — один из немногих художников, который даже обыкновенную кошку может изобразить пугающе.
«Люцифер», Франческо Скарамуцца
Год написания: неизвестно
На картине изображён падший ангел, который не смог перебороть зло внутри себя и сам превратился в зловещего беса, пожирающего всё на своём пути. Во время написания работы художник вдохновлялся сценами страшного суда, которые так любили живописцы средневековья и эпохи Возрождения.
«Великий Красный Дракон и Жена, облачённая в Солнце», Уильям Блейк
Год написания: 1810
«Колосс», Франсиско Гойя, Асенсио Хулия
Год написания: 1812
Картина «Колосс» вызывает ощущения ужаса и паники от неизбежности огромной мощи, которую гигант может обрушить в любой момент.
«Ад», Ганс Мемлинг
Год написания: 1485
Картина Ганса Мемлинга является одним из самых страшных художественных творений своего времени. Особого ужаса добавляет подпись, которую держит над собой демон: «В аду искупления нет».
«Натюрморт из масок», Эмиль Нольде
Год написания: 1911
Без названия, Здзислав Бексиньский
Год написания: 1894
«Иона и кит», Питер Ластман
Год написания: 1621
«Ужас», Альфред Кубин
Год написания: 1902
«Смеющиеся женщины», Франсиско Гойя
Год написания: 1823
«Тревога», Эдвард Мунк
Год написания: 1894
Картина «Тревога» — это высшая точка беспокойства, которая передаётся за счёт контрастных цветов, таинственных переливов воды и концентрически расширяющихся линий, охватывающих и небо, и землю.
«Преждевременное погребение», Антуан Жозеф Вирц
Год написания: 1854
Глядя на эту картину, сложно не проникнуться чувством животного страха, который попытался передать художник.
«Автопортрет со Смертью, играющей на скрипке», Арнольд Бёклин
Год написания: 1872
Источник:
- Как рентген помог раскрыть страшную подноготную картины Г. Курбе
- «Бюст женщины» Пикассо был продан с аукциона за 300 миллионов рублей
- У Моны Лизы есть собственный почтовый ящик и еще 9 невероятных фактов об искусстве
- Как выглядели 15 знаменитых художников на своих автопортретах и в реальной жизни
- Безумная Грета спускается в Ад
Вот одна из них.