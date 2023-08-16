17 картин художников прошлого, от вида которых кровь леденеет в жилах, а по спине начинают бегать мурашки

Жуткие картины имеют свою собственную привлекательность и значимость. Они напоминают нам о сложности человеческой природы, борьбе с тёмными сторонами жизни и возможных последствиях наших действий. Эти странные, но такие захватывающие работы могут вызывать размышления и способствовать глубокому осмыслению многих философских вопросов. Неудивительно, что художники различных эпох стремились хотя бы иногда погружаться в мир противоречивых и безумных идей. Ведь они вызывают чувства, реакции и дарят порой невероятное вдохновение.

Многим людям подобное искусство может показаться странным. Однако даже в отвратительном есть смысл. Художник — не только творец прекрасного, но и обличитель тёмной стороны жизни, который помогает посмотреть на мир реально.

«Смерть и ростовщик», Франс Франкен Младший