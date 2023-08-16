FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2842 поста • 476 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство
17 картин художников прошлого, от вида которых кровь леденеет в жилах, а по спине начинают бегать мурашки

17 картин художников прошлого, от вида которых кровь леденеет в жилах, а по спине начинают бегать мурашки

Автор:
16 августа 2023 10:48
Сообщество : Искусство
Метки: жуть   интересно   искусство   картина   мурашки   фото   художник   
1399
18

Ниже вы сможете увидеть странные и жуткие картины, которые были нарисованы художниками прошлого. Будьте готовы к тому, что некоторые из них произведут на вас не самые приятные впечатления. Хотя не исключено, что они могут найти отклик в вашей душе.

Жуткие картины имеют свою собственную привлекательность и значимость. Они напоминают нам о сложности человеческой природы, борьбе с тёмными сторонами жизни и возможных последствиях наших действий. Эти странные, но такие захватывающие работы могут вызывать размышления и способствовать глубокому осмыслению многих философских вопросов. Неудивительно, что художники различных эпох стремились хотя бы иногда погружаться в мир противоречивых и безумных идей. Ведь они вызывают чувства, реакции и дарят порой невероятное вдохновение.

Многим людям подобное искусство может показаться странным. Однако даже в отвратительном есть смысл. Художник — не только творец прекрасного, но и обличитель тёмной стороны жизни, который помогает посмотреть на мир реально.

«Смерть и ростовщик», Франс Франкен Младший

×
×

Год написания: неизвестно

Смерть в виде скрипача играет для старого скряги последнюю мелодию в его жизни.


«Циклоп», Одилон Редон

Год написания: 1914

Циклоп Полифем подглядывает за наядой Галатеей, в которую он влюблён. Несмотря на то, что в сюжете нет ничего особенного, картина выглядит пугающе и вызывает чувство тревоги.

За всю свою жизнь Редон написал всего несколько картин на мифологическую тематику. Однако именно они являются вершиной в его творчестве.


«Смерть», Янис Розенталс

Год написания: 1897


«Библиотекарь», Фелисьен Ропс

Год написания: 1878-1881


«Кошка, схватившая птицу», Пабло Пикассо

Год написания: 1939

Пикассо — один из немногих художников, который даже обыкновенную кошку может изобразить пугающе.


«Люцифер», Франческо Скарамуцца

Год написания: неизвестно

На картине изображён падший ангел, который не смог перебороть зло внутри себя и сам превратился в зловещего беса, пожирающего всё на своём пути. Во время написания работы художник вдохновлялся сценами страшного суда, которые так любили живописцы средневековья и эпохи Возрождения.


«Великий Красный Дракон и Жена, облачённая в Солнце», Уильям Блейк

Год написания: 1810


«Колосс», Франсиско Гойя, Асенсио Хулия

Год написания: 1812

Картина «Колосс» вызывает ощущения ужаса и паники от неизбежности огромной мощи, которую гигант может обрушить в любой момент.


«Ад», Ганс Мемлинг

Год написания: 1485

Картина Ганса Мемлинга является одним из самых страшных художественных творений своего времени. Особого ужаса добавляет подпись, которую держит над собой демон: «В аду искупления нет».


«Натюрморт из масок», Эмиль Нольде

Год написания: 1911


Без названия, Здзислав Бексиньский

Год написания: 1894


«Иона и кит», Питер Ластман

Год написания: 1621


«Ужас», Альфред Кубин

Год написания: 1902


«Смеющиеся женщины», Франсиско Гойя

Год написания: 1823


«Тревога», Эдвард Мунк

Год написания: 1894

Картина «Тревога» — это высшая точка беспокойства, которая передаётся за счёт контрастных цветов, таинственных переливов воды и концентрически расширяющихся линий, охватывающих и небо, и землю.


«Преждевременное погребение», Антуан Жозеф Вирц

Год написания: 1854

Глядя на эту картину, сложно не проникнуться чувством животного страха, который попытался передать художник.


«Автопортрет со Смертью, играющей на скрипке», Арнольд Бёклин

Год написания: 1872

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: жуть   интересно   искусство   картина   мурашки   фото   художник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Serg2001 2 часа назад
Думаю сейчас Франс Франкен Младший написал бы картину "Смерть и блогер"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Александр 15 минут назад
Лори Липтон, её картины реально вызывают мурашки.
Вот одна из них.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Александр 22 минуты назад
У Мунка самая знаменитая картина "Крик"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Оксид Бетона Час назад
Теодор Киттельсен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

494754



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что стало с экипажем пассажирского самолёта, посадившим лайнер на кукурузном поле в Подмосковье
Что стало с экипажем пассажирского самолёта, посадившим лайнер на кукурузном поле в...
18-летняя россиянка приехала сдавать экзамен на права в ГИБДД за рулём автомобиля
18-летняя россиянка приехала сдавать экзамен на права в ГИБДД за рулём автомобиля
Набирающие популярность в сообществах
Проституты из английской королевской семьи
Проституты из английской королевской семьи
Петербуржец ударил ножом продавца из-за отказа сделать скидку на арбуз
Петербуржец ударил ножом продавца из-за отказа сделать скидку на арбуз
Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти
Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересно#подборка#Прикол#авто аварии#факты#Москва#позитив#собака
#автомобили#люди#животные#в мире#аварии#история#забавно#истории#СССР#природа
#автомир#интересное#Юмор#Автовсячина#ДТП#новости#мир#Китай#ЧП#Россия
На все случаи: российские нейросети, которые сильно облегчают жизнь На все случаи: российские нейросети, которые сильно облегчают жизнь Как выглядели 15 знаменитых художников на своих автопортретах и в реальной жизни Как выглядели 15 знаменитых художников на своих автопортретах и в реальной жизни «Бюст женщины» Пикассо был продан с аукциона за 300 миллионов рублей «Бюст женщины» Пикассо был продан с аукциона за 300 миллионов рублей 17 жутких картин известных художников прошлого 17 жутких картин известных художников прошлого Как рентген помог раскрыть страшную подноготную картины Г. Курбе Как рентген помог раскрыть страшную подноготную картины Г. Курбе 12 котов на картинах знаменитых художников, которые изобразили питомцев в своём неповторимом стиле 12 котов на картинах знаменитых художников, которые изобразили питомцев в своём неповторимом стиле

На что жалуетесь?

Вернуться