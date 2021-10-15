5 причин, почему директора магазинов избегают брать на работу "поколение ТикТока"

Эти ребята не только обожают жалеть себя, выискивать какие-то поводы и обижаться, но и, как говориться, "качать права". Хорошо быть подкованным и не давать себя в обиду, но в этом должна быть мера, чтоб не перегнуть палку и не начать создавать проблемы всем окружающим.

Если ты уверен, что не должен по закону поднимать коробку тяжелее 10 кг, или без страховки подниматься выше 1,5 метра от земли, то это придется сделать кому-то другому. Никто не захочет иметь такого "правоведа" в коллективе.

У одного товарищи сотрудник насмотрелся какого-то юриста из социальных сетей и начал заниматься откровенным саботажем на рабочем месте. Собственно, с этого и завязался наш разговор про "поколение Тик Тока".

Молодому сотруднику там доходчиво объяснили, что надо бороться с корпорациями и олигархами. Для этого он должен не стесняться и использовать все свои гражданские права. Он и не стесняется, только своей неистовой борьбой проблем создает всё больше директору, который взял его на работу, коллегам и покупателям.



PS



Это не старческое брюзжание про то, что "вот раньше было лучше" и не история про конфликт отцов и детей. Это про совершенно новое поколение (первое в своем роде), которое родилось и сформировалось под влиянием социальных сетей. Они реально другие.

Их герои и ролевые модели сильно отличаются от наших и порой даже при небольшой разнице в возрасте становится совершенно невозможно понять мотивацию и объяснить их поступки. Что с этим делать — я не знаю.

автор- Jus