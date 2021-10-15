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5 причин, почему директора магазинов избегают брать на работу "поколение ТикТока"

5 причин, почему директора магазинов избегают брать на работу "поколение ТикТока" (6 фото)

Автор:
15 октября 2021 18:14
Метки: поколение   работа   страна   
870
6
В сетевых магазинах уже не первый год жесткий дефицит кадров. Некого брать. Самый желанный пол и возраст кандидата — мужчина от 25 до 40 лет, но они не идут. Устраиваться приходят или слишком молодые или люди в возрасте.
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3k
Убийца Прохиндеев 2 часа назад
Ну прямо удивительно, что не идут! А то что магазинные упыри издеваются над работниками, когда из патологической жадности берут их намного меньше штата, заставляют работать за 5-х, по 12 часов, а платят ерунду - это только ленивый не знает.
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620
Ольга 53 секунды назад
Если бы только по 12 часов еще ничего. А по 16 часов не хотите? Тут не спасает даже режим 2/2.
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1k
Hallo FreeSpace 5 минут назад
Ребят, поколению Тик-Тока не так долго осталось до президентских кресел , так что расслабьтесь и начинайте привыкать к новому миру )))
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21k
Андрей Иванов 6 минут назад
Как только продавцы начнут получать от 100000 и выше, то сразу и престиж появится и кандидатов туча.
А за копейки и быть за всё крайним - Буратино, ищи дурака!
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1k
Robert 21 минуту назад
Т.е. все претензии к новому поколению в том, что они ценят свои интересы больше, чем интересы начальника или компании и еще, сволочи, не хотят работать за жрат и не любят еще и страдать при этом?

Еще и имеют наглость пытаться найти что-то, что позволит работать в удовольствие и за нормальные деньги? И никак их в эти крысиные бега не запихнуть? Вот ведь суки какие!!!!
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207
Гепатит С Полчаса назад
Работодатель писал. Ты, ска, плати нормально и люди потянутся. А то пришел кассиром к такому Мистеру Тистеру, а он хочет, чтоб еще туалет ему мыли и задницу вытирали за те же гроши. Как работал таксистом, так и буду в свои 42. И, кстати аккаунт в тиктоке у меня есть. А ты иди нанимай чебуреков, пусть они тебе обувь чистят.
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20k
Matrosskin 56 минут назад
Хорошая попытка администрация какой-то сети но нет. Я это вижу по аптечным сетям (хотя казалось бы - там люди минимум со средним специальным, или вышка. Но - тоже легко меняют работу)., понятно что в торговых ещё нагляднее. По пунктам:
1. Нет. Дело не в том что увидят знакомые, а в отношении к сотрудникам как к рабам. Раньше работало, счас нет, потому что дефицит неквалифицированных кадров и всегда можно развернутся и найти не хуже по условиям, но лучше по отношению. Или что-то другое. Командуйте муххамедами и зульфиями с липовой пропиской и санкнижкой, им есть чего боятся (пока).
Работать 20 лет кассиром - нормально. Работать 20 лет за гроши и ещё за уборщицу мыть полы и не пытаться это изменить пока есть возможность - не нормально.
2. Да. Поэтому никто не будет слушать обещания "вот 10 лет отработаешь и будешь старшей в отделе ( с тем же окладом и большим геморроем)". Под лежачий камень вода не течёт. Зарплата сама по себе расти не будет. Чего высиживать за кассой ?
Деньги очень даже мотивация. Но - когда они в виде бонусов за достижение вменяемых и понятных KPI с ясными шкалами оценки. А вот штрафы за всё и вся или игры "пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что, а я потом это оценю как-нибудь и может дам бонус" - прямая демотивация. И все уже ныне осознают, а уж "младое поколение" так точно, что зарплата - это то что чётко прописано, вот на эту сумму и работают. Написано - "оклад 12 000" - вот на него и наработают, а загадочное "+ бонус/премия" - да, не мотивируют. В советские времена рабочий человек был готов на определённые "трудности и лишения" ради своего предприятия. В ответ получал путёвки, жильё, дефицит.
3. Да. Потому что ценность компании для сотрудника - 0 целых 0 десятых. Компании не делают ни одного шага чтоб удерживать сотрудника от перехода, а часто наоборот - "вас тут таких много". Так чего она ожидает ?
4. Нет, это не безответственность Это нормальные рыночные отношения. Компания платит сотруднику за 8 часовой рабочий день и выполнения набора обязанностей. Он работает 8 часов. Какие вопросы ? Вы оплачивая 1 кг обычной говядины возмущаетесь, что не получили 1.5 кг мраморной ? Нет ? А чё так ? С уборщицей очень хороший пример. У начальства 3 варианта решения. 1. Держать вторую уборщицу. 2. Поделить её ставку и зарплату между работниками с их согласия. 3. Заставлять делать сотрудников то, что к их обязанностям не относится. Да, третий вариант перестаёт прокатывать, за всё нужно платить, представляете ?
4. Ну если остальные сотрудники "терпилы" - это их выбор. Пусть лазят без страховки и тягают веса - это их выбор. Не понятно, чего тогда жалуются, что навернулись с этих 1.5 метров с мешком, а их не только не похвалили, а ещё и штрафанули за нарушение ТБ, и начальство волками смотрит, т.к. их все контролирующие организации натянули по самое не балуйся.
Всё. Ушло время. Новые работники просто не верят работодателю в даже в среднесрочной перспективе, я про дальнюю и не говорю. И не хотят сидеть, чего-то ждать и кормится завтраками.
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319
Алексей Час назад
Платите нормальные деньги - будет и престиж, а то платят чёрт знает что, а потом удивляются, что работать идут только приезжие, коих из-за ковида стало меньше вероятно. Вообще очевидно, что доходность всех этих магазинов завышенная, маржу закладывают заоблачную, что конкуренции среди них мало, поэтому они и выкручивают руки и работникам, и покупателям. Одним мало платят, другим всё время повышают цены.
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47k
doker Час назад
Самая низкооплачиваемая и низкоквалифицированная работа в РФ - дворник.

Но профессия очень нужная и необходимая.

Шведские студенты, в своей стране, с удовольствием за неё берутся, а это молодёжь, поколение "тик-ток". Почему? Зарплата от 2000. Не рублей.

И я не осуждаю молодое поколение, которое ценит себя, в отличии от нас, выросших в СССР.
Может и рынок труда изменится, повернётся лицом к работнику.
Но, блин, мы в окружении "таджикистанов, узбекистанов да киргизий".
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47
eutace Час назад
"Для этого он должен не стесняться и использовать все свои гражданские права. Он и не стесняется, только своей неистовой борьбой проблем создает всё больше директору, который взял его на работу, коллегам и покупателям."
---------------
может всё таки это не причина терпеть нарушения закона?
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4k
Тамара 2 часа назад
Работа продавца никогда не была престижной (цы)

Судя по этой цитате автор тоже из поколения тик-тока.
Советую расспросить бабушку - насколько престижной была профессия продавца в СССР.
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7k
Мистер Фикс 2 часа назад
Ну это в столице. В регионах, уверяю, ситуация совсем другая
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45k
zloykoyot 2 часа назад
Хм. А в какой интересно сети магазинов хотят посадить на кассу мужчину 40 лет?
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2k
Дмитрий ! 2 часа назад
1. Да, пусть нанимают ещё одну уборщицу. Знаю какие наценки и прибыли у сетей. Если директор молчит, то путь сам делает, хотя, какие там директора, одно название. 2. Платите нормальные зарплаты, тогда пойдут те, кого хотите видеть на рабочем месте. 3. Да, молодежь всё делает через задницу, и не боятся увольнения, тк сейчас родители прокормят. 4. Ненавижу, когда со мной не здороваются, и не важно кто и когда. Это элементарная вежливость. Пакет сам спрошу, если надо.
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212k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
Пук.......
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22k
Юрьевич 2 часа назад
Если платить зарплату 25-30 т.р., то да, будут безответственно относиться и легко увольняться. И работа та ещё, постоянно в напряжении. Да и с людьми тяжело работать, все разные, кто-то специально поскандалить от скуки приходит.
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399
Fisher1979 Юрьевич 2 часа назад
Правильно, вот сейчас к сожалению уже никому не нужна бумажка о том что ты учился, моя мама провела 45 лет в плоть до завмага.
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