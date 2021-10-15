5 причин, почему директора магазинов избегают брать на работу "поколение ТикТока"

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В сетевых магазинах уже не первый год жесткий дефицит кадров. Некого брать. Самый желанный пол и возраст кандидата — мужчина от 25 до 40 лет, но они не идут. Устраиваться приходят или слишком молодые или люди в возрасте.
Интересно, что многие директора предпочитают брать соискателей постарше и с недоверием относятся к молодёжи. На кухне общались с несколькими сотрудниками разных торговых сетей, в чем они видят главные трудности работы с этим "талантливым поколением из Тик Тока"?
1. Престиж и статус
Работа продавца никогда не была престижной, но многие молодые люди относятся к ней прямо как к чему-то зазорному и постыдному. Откровенно стесняются и говорят: "Я не буду сидеть на кассе, в этот магазин ходят мои знакомые, не хочу чтоб они меня тут увидели".
У многих из них всё общение проходит в социальных сетях и очень слабо развиты навыки коммуникаций в реальной жизни. У поколения Тик Тока нет особого желания контактировать с людьми: "Покупатели какие-то злые и нервные все. Каждый день у меня из-за них сплошной стресс. Буду работать только на складе".
Нет ничего страшного, чтоб в 20 лет трудиться кассиром в Пятерочке, но они так не считают. Как-то совсем упустил момент, когда вдруг молодым людям стало непрестижно иметь обычную работу? И на какую должность сейчас положено претендовать в этом возрасте?
У многих из них всё общение проходит в социальных сетях и очень слабо развиты навыки коммуникаций в реальной жизни. У поколения Тик Тока нет особого желания контактировать с людьми: "Покупатели какие-то злые и нервные все. Каждый день у меня из-за них сплошной стресс. Буду работать только на складе".
Нет ничего страшного, чтоб в 20 лет трудиться кассиром в Пятерочке, но они так не считают. Как-то совсем упустил момент, когда вдруг молодым людям стало непрестижно иметь обычную работу? И на какую должность сейчас положено претендовать в этом возрасте?
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2. Дети соцсетей
У каждого из них перед глазами постоянно мелькают сверстники-миллионеры, которые не особо отличаются "умом и сообразительностью", но за свои симпатичные мордашки и кривляния на камеру получают просто фантастические деньги.
Старшее поколение росло без таких примеров. А если даже и были какие-то богатые звезды, то обычному человеку не так часто был виден весь этот материальный успех. Никто ежедневно в сторис не кичился пачками денег и дорогими машинами.
С трудом представляю, какой же силы оказывается социальное давление на эти юные умы, когда им из всех щелей демонстрируют исключительно успех, без ошибок и тяжелого пути к нему. Естественно, под таким углом они хотят не постепенно зарабатывать и строить карьеру, а получить всё и сразу, как это делают те веселые ребят из Тик Тока.
Старшее поколение росло без таких примеров. А если даже и были какие-то богатые звезды, то обычному человеку не так часто был виден весь этот материальный успех. Никто ежедневно в сторис не кичился пачками денег и дорогими машинами.
С трудом представляю, какой же силы оказывается социальное давление на эти юные умы, когда им из всех щелей демонстрируют исключительно успех, без ошибок и тяжелого пути к нему. Естественно, под таким углом они хотят не постепенно зарабатывать и строить карьеру, а получить всё и сразу, как это делают те веселые ребят из Тик Тока.
3. Легко прощаются с работой
Молодые люди долго не задерживаются. Они уходят из компании намного чаще, чем люди в возрасте. Более того, уволиться они могут совершенно непредсказуемо. Сегодня у него все отлично, прекрасное отношение с коллегами, работает с улыбкой и энтузиазмом, а завтра переезжать в другой город и сообщает об этом по смс.
Со стороны работодателя контроля над ними практически нет. Без семьи, без обязанностей, без амбиций и желания какого-то карьерного роста. Может выйти на работу, а может не поднимать трубку. Увольнение их вообще не пугает.
Деньги почти не мотивируют. Многие директора отмечают, что этим ребятам намного важнее какие-то нематериальные стимулы — возможность самому менять график, чтоб были друзья в коллективе или крутой имидж компании. Например, в "Азбуке Вкуса" на той же должности платят меньше, чем в другой сети, но это же "Азбука Вкуса".
Со стороны работодателя контроля над ними практически нет. Без семьи, без обязанностей, без амбиций и желания какого-то карьерного роста. Может выйти на работу, а может не поднимать трубку. Увольнение их вообще не пугает.
Деньги почти не мотивируют. Многие директора отмечают, что этим ребятам намного важнее какие-то нематериальные стимулы — возможность самому менять график, чтоб были друзья в коллективе или крутой имидж компании. Например, в "Азбуке Вкуса" на той же должности платят меньше, чем в другой сети, но это же "Азбука Вкуса".
4. Безответственность
У старшего поколения есть какой-то интерес сделать работу добросовестно, чтоб за неё потом не пришлось краснеть. Эти же могут (порой даже лучше любого коллеги), но просто не делают. Например, старшие тяжелее осваивают технику, но юные сотрудники иногда просто не хотят потратить 10 минут на это. "Не умею, разбираться не хочу".
На собеседованиях людей пенсионного возраста вообще трудно напугать списком обязанностей, а молодые и полные сил легко могут скривиться при упоминание уборки пола. Мол, для этого у вас есть уборщица. А если уборщица работает с 8 до 18, а после её ухода в зале просыпали сахар? То на вечер надо нанять еще одну.
На собеседованиях людей пенсионного возраста вообще трудно напугать списком обязанностей, а молодые и полные сил легко могут скривиться при упоминание уборки пола. Мол, для этого у вас есть уборщица. А если уборщица работает с 8 до 18, а после её ухода в зале просыпали сахар? То на вечер надо нанять еще одну.
5. Образ "снежинки"
Эти ребята не только обожают жалеть себя, выискивать какие-то поводы и обижаться, но и, как говориться, "качать права". Хорошо быть подкованным и не давать себя в обиду, но в этом должна быть мера, чтоб не перегнуть палку и не начать создавать проблемы всем окружающим.
Если ты уверен, что не должен по закону поднимать коробку тяжелее 10 кг, или без страховки подниматься выше 1,5 метра от земли, то это придется сделать кому-то другому. Никто не захочет иметь такого "правоведа" в коллективе.
У одного товарищи сотрудник насмотрелся какого-то юриста из социальных сетей и начал заниматься откровенным саботажем на рабочем месте. Собственно, с этого и завязался наш разговор про "поколение Тик Тока".
Молодому сотруднику там доходчиво объяснили, что надо бороться с корпорациями и олигархами. Для этого он должен не стесняться и использовать все свои гражданские права. Он и не стесняется, только своей неистовой борьбой проблем создает всё больше директору, который взял его на работу, коллегам и покупателям.
PS
Это не старческое брюзжание про то, что "вот раньше было лучше" и не история про конфликт отцов и детей. Это про совершенно новое поколение (первое в своем роде), которое родилось и сформировалось под влиянием социальных сетей. Они реально другие.
Их герои и ролевые модели сильно отличаются от наших и порой даже при небольшой разнице в возрасте становится совершенно невозможно понять мотивацию и объяснить их поступки. Что с этим делать — я не знаю.
автор- Jus
Если ты уверен, что не должен по закону поднимать коробку тяжелее 10 кг, или без страховки подниматься выше 1,5 метра от земли, то это придется сделать кому-то другому. Никто не захочет иметь такого "правоведа" в коллективе.
У одного товарищи сотрудник насмотрелся какого-то юриста из социальных сетей и начал заниматься откровенным саботажем на рабочем месте. Собственно, с этого и завязался наш разговор про "поколение Тик Тока".
Молодому сотруднику там доходчиво объяснили, что надо бороться с корпорациями и олигархами. Для этого он должен не стесняться и использовать все свои гражданские права. Он и не стесняется, только своей неистовой борьбой проблем создает всё больше директору, который взял его на работу, коллегам и покупателям.
PS
Это не старческое брюзжание про то, что "вот раньше было лучше" и не история про конфликт отцов и детей. Это про совершенно новое поколение (первое в своем роде), которое родилось и сформировалось под влиянием социальных сетей. Они реально другие.
Их герои и ролевые модели сильно отличаются от наших и порой даже при небольшой разнице в возрасте становится совершенно невозможно понять мотивацию и объяснить их поступки. Что с этим делать — я не знаю.
автор- Jus
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А за копейки и быть за всё крайним - Буратино, ищи дурака!
Еще и имеют наглость пытаться найти что-то, что позволит работать в удовольствие и за нормальные деньги? И никак их в эти крысиные бега не запихнуть? Вот ведь суки какие!!!!
1. Нет. Дело не в том что увидят знакомые, а в отношении к сотрудникам как к рабам. Раньше работало, счас нет, потому что дефицит неквалифицированных кадров и всегда можно развернутся и найти не хуже по условиям, но лучше по отношению. Или что-то другое. Командуйте муххамедами и зульфиями с липовой пропиской и санкнижкой, им есть чего боятся (пока).
Работать 20 лет кассиром - нормально. Работать 20 лет за гроши и ещё за уборщицу мыть полы и не пытаться это изменить пока есть возможность - не нормально.
2. Да. Поэтому никто не будет слушать обещания "вот 10 лет отработаешь и будешь старшей в отделе ( с тем же окладом и большим геморроем)". Под лежачий камень вода не течёт. Зарплата сама по себе расти не будет. Чего высиживать за кассой ?
Деньги очень даже мотивация. Но - когда они в виде бонусов за достижение вменяемых и понятных KPI с ясными шкалами оценки. А вот штрафы за всё и вся или игры "пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что, а я потом это оценю как-нибудь и может дам бонус" - прямая демотивация. И все уже ныне осознают, а уж "младое поколение" так точно, что зарплата - это то что чётко прописано, вот на эту сумму и работают. Написано - "оклад 12 000" - вот на него и наработают, а загадочное "+ бонус/премия" - да, не мотивируют. В советские времена рабочий человек был готов на определённые "трудности и лишения" ради своего предприятия. В ответ получал путёвки, жильё, дефицит.
3. Да. Потому что ценность компании для сотрудника - 0 целых 0 десятых. Компании не делают ни одного шага чтоб удерживать сотрудника от перехода, а часто наоборот - "вас тут таких много". Так чего она ожидает ?
4. Нет, это не безответственность Это нормальные рыночные отношения. Компания платит сотруднику за 8 часовой рабочий день и выполнения набора обязанностей. Он работает 8 часов. Какие вопросы ? Вы оплачивая 1 кг обычной говядины возмущаетесь, что не получили 1.5 кг мраморной ? Нет ? А чё так ? С уборщицей очень хороший пример. У начальства 3 варианта решения. 1. Держать вторую уборщицу. 2. Поделить её ставку и зарплату между работниками с их согласия. 3. Заставлять делать сотрудников то, что к их обязанностям не относится. Да, третий вариант перестаёт прокатывать, за всё нужно платить, представляете ?
4. Ну если остальные сотрудники "терпилы" - это их выбор. Пусть лазят без страховки и тягают веса - это их выбор. Не понятно, чего тогда жалуются, что навернулись с этих 1.5 метров с мешком, а их не только не похвалили, а ещё и штрафанули за нарушение ТБ, и начальство волками смотрит, т.к. их все контролирующие организации натянули по самое не балуйся.
Всё. Ушло время. Новые работники просто не верят работодателю в даже в среднесрочной перспективе, я про дальнюю и не говорю. И не хотят сидеть, чего-то ждать и кормится завтраками.
Но профессия очень нужная и необходимая.
Шведские студенты, в своей стране, с удовольствием за неё берутся, а это молодёжь, поколение "тик-ток". Почему? Зарплата от 2000. Не рублей.
И я не осуждаю молодое поколение, которое ценит себя, в отличии от нас, выросших в СССР.
Может и рынок труда изменится, повернётся лицом к работнику.
Но, блин, мы в окружении "таджикистанов, узбекистанов да киргизий".
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может всё таки это не причина терпеть нарушения закона?
Судя по этой цитате автор тоже из поколения тик-тока.
Советую расспросить бабушку - насколько престижной была профессия продавца в СССР.