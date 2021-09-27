25 безумных историй про очень быстрые увольнения

6. «Много лет назад мы наняли повара с приличным опытом. Когда он вышел, у нас был день стейков. Первый же получился недожаренный. Вторая попытка – снова недожаренный, третья – тоже. В четвертый раз стейк еще мычал, когда его сняли с гриля. Менеджер велел дать новенькому другую задачу. Поступил первый заказ: гарнир из спаржи. Он положил спаржу на раскаленную сковороду и налил столько масла, как будто это была фритюрница. Включил плиту. Масло выплеснулось на огонь и вспыхнуло. Он схватил стакан с водой, и, если бы главный повар вовремя его не перехватил, точно бы устроил пожар. Его тут же уволили. Он проработал три часа».