25 безумных историй про очень быстрые увольнения

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У каждого из нас есть необычные истории, связанные с работой, и порой они настолько дикие, что достойны войти в зал вечной славы интернета. Например, вот истории людей, которые своими глазами наблюдали за спидраном новых коллег под лозунгом «потерять работу как можно быстрее».
1. «Новенький переспал с дочерьми начальницы – да, дочерьми во множественном числе – в первый же день работы. Неожиданный поворот: он женился на одной из них, и бывшая начальница теперь его теща».
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2. «Начальник нанял веганшу работать в кафе, где мы подаем кофе и завтраки. Само собой, в меню много яиц, сыра, мяса и молока. Она отказалась трогать все, что содержит продукты животного происхождения, и проработала у нас 15 минут».
3. «Наняли человека в IT, в первый же день мне звонят подчиненные. Новенький рассылал сотрудницам сообщения на их личные телефоны. Муж одной сотрудницы позвонил мне и сказал, что камера на ее телефоне работает без перерыва и ее не выключить. Он установил программы для удаленного включения камер сотрудниц. В первый же день».
4. «В первый же день работы в корпоративном детском саду одна новенькая отшлепала ребенка».
5. «Я работал в ресторане быстрого питания. Пришел новенький и в первый же день написал в соцсетях, где конкретно он работает, и позвал всех знакомых поесть на халяву. Потом начал нарочно собирать неправильные заказы, чтобы потом раздать их друзьям бесплатно. Менеджер вызвал полицию, и парня арестовали».
6. «Много лет назад мы наняли повара с приличным опытом. Когда он вышел, у нас был день стейков. Первый же получился недожаренный. Вторая попытка – снова недожаренный, третья – тоже. В четвертый раз стейк еще мычал, когда его сняли с гриля. Менеджер велел дать новенькому другую задачу. Поступил первый заказ: гарнир из спаржи. Он положил спаржу на раскаленную сковороду и налил столько масла, как будто это была фритюрница. Включил плиту. Масло выплеснулось на огонь и вспыхнуло. Он схватил стакан с водой, и, если бы главный повар вовремя его не перехватил, точно бы устроил пожар. Его тут же уволили. Он проработал три часа».
7. «Парень устроился к нам работать в понедельник и сразу же должен был поехать на конференцию в другой город. Я встретил его в аэропорту, отдал ему его ноутбук и пропуск, мы сели в самолет. Короче говоря, он ударил члена экипажа, потому что та отказалась пересадить его в бизнес-класс. Когда мы приземлились, я позвонил HR и уволил его прямо в зоне выдачи багажа».
8. «Я обучал новых сотрудников на складе. У нас было помещение, где ездили роботы, нагруженные товарами. Туда допускались только специалисты, остальным воспрещалось ступать туда, иначе – мгновенное увольнение. Это несколько раз проговаривалось во время обучения. Во время экскурсии новенький спросил менеджера про это правило, тот повторил: один шаг, и ты уволен. Тот парень говорит: «То есть, вот так не делать?» и ставит одну ногу «за черту». Его тут же уволили».
9. «Новенькая пришла в свой первый день работы пораньше, чтобы позавтракать. Дело было в ресторане быстрого питания, она пришла с сэндвичем компании-конкурента и начала есть его в зале, будучи одетой в форму нашего ресторана. Начальник вежливо попросил ее доесть в помещении для сотрудников, чтобы клиенты не увидели. Она начала истерить, так что начальник велел ей уходить и не возвращаться».
10. «После тщательной проверки мы наняли нового инспектора по контролю качества. Дело было на фабрике по производству алюминиевых профилей – то есть, там было множество раскаленных, острых и тяжелых предметов, которые могут размозжить кому-нибудь руки или вообще раскромсать человека целиком. Когда он пришел в первый день, от него разило пивом. Он заявил, что решил отметить с друзьями новую работу перед выходом. Он отказался дышать в алкотестер, и уже спустя 90 минут его уволили».
11. «В первый день работы новенькая написала менеджеру письмо о том, как она благодарна за возможность, как рада работать в этой компании и т.д. В то же время она написала письмо подруге о том, что устроилась на теплое местечко и собирается развести компанию на кучу бесплатных тренингов и свалить через пару месяцев. Мало того, что она писала с корпоративной почты, она еще и адресатов перепутала. Она проработала у нас всего два с половиной часа».
12. «Новенький работал вторую неделю, когда заявился пьяный, схватил пожарный топор и разнес помещение. Его моментально уволили, и вскоре он предстал перед судом».
13. «Я работал на морском курорте. Одной из горничных удалось пристроить сына в отель: собирать грязное белье после того, как горничные перестилали постели. Спустя три дня она заметила на нем новые дорогие кроссовки и золотую цепочку. Он объяснил это тем, что у него теперь есть работа, хотя на тот момент ему еще ни разу не заплатили. В то же время несколько гостей пожаловались, что у них пропали деньги. Приехала полиция, допросила людей, и в итоге парня уволили и посадили – спустя всего четыре дня работы».
14. «Новенький въехал на погрузчике в пожарный гидрант прямо на глазах у службы безопасности. Вызвали его начальника, и парень тут же сказал ему, что не сможет сдать мочу для анализа на содержание алкоголя/наркотиков, потому что уже потратил единственную баночку «чистой мочи» в тот день, когда его наняли. Все начали ржать и ржали всю дорогу, пока охрана его выводила».
15. «В начале 90-х я работал коллектором. Пришел новенький, прошел двухдневное обучение и начал работать. Примерно через час он просто встал и ушел, даже не сказав «я увольняюсь». Менеджерам потребовалось несколько часов, чтобы понять, что этот парень устроился под вымышленным именем и стер из базы информацию о своих долгах».
16. «15 лет назад я работал на лесозаготовительной бригаде. Они наняли парня, который «рос на ферме и привык к тяжелому труду»… Его уволили к полудню первого дня, потому что он буквально выглядел так, будто вот-вот потеряет сознание и умрет после пары часов легкого труда».
17. «Начальство сделало новенькому выговор в первый день работы, потому что на обеде он увязался в ресторан за коллегами женского пола, сел за соседний столик и всю трапезу пялился на них. Пару дней спустя его уволили за то, что он без спроса воспользовался чужим компьютером. Не знаю, что он там делал, но явно что-то, что не стал бы делать за собственным».
18. «Несколько лет назад к нам в городской бассейн пришел новый спасатель. Он опоздал на смену на полчаса, сел на стул и все это время просидел, отвернувшись от бассейна. Мы все были в замешательстве. Оказалось, он был голодный и наслаждался запахом еды от стойки с закусками. Буквально так он объяснился перед начальством. Его уволили спустя 15 минут после его выхода на смену. Легендарная тупость».
19. «Я работал в небольшом продуктовом магазине, и однажды к нам пришел новый мясник. Он пришел и попросил начальника заплатить за его такси, потому что у него не было денег до зарплаты. Он проработал несколько часов, потом ушел на обед и не вернулся. Мы узнали, почему, когда стали закрывать кассу и обнаружили недостачу. Мы проверили камеры и увидели, как он засовывает деньги в свои сапоги. Самое смешное: он отправился играть в покер, и именно за этим его застала полиция спустя несколько часов. Деньги были при нем».
20. «Я проработал на стройках восемь лет. Люди часто уходили, но никто не бросал работу так быстро, как этот паренек. Он был тощий как щепка и все время зависал в телефоне. Ему поручили отвезти тачку с землей к общей куче, он вздохнул и взялся за работу. Он откатил ее метров на пять и снова уткнулся в телефон. Начальник спросил, что он делает, и парень ответил, что это «слишком сложно» и он пишет девушке, чтобы та за ним заехала. Он продержался на этой работе минут пять».
21. «В первый же день работы новая официантка ушла с банкой чаевых, которая стояла на баре. Никто даже не заметил, потому что все были заняты. Ее арестовали, но деньги мы так и не получили».
22. «Одна девушка никак не отлипала от телефона во время инструктажа, хотя ее просили убрать его. Она пробыла на новой работе час, прежде чем ее вывели из здания».
23. «Друг брата устроился в автосалон в нашем городе. Через пару дней работы там ему каким-то чудом разрешили устроить «тест-драйв» новенькой модели. Мы с братом жили за городом, и этот друг решил доехать до нашего участка. Он умудрился застрять в глубокой грязи на полпути до вершины крупного холма. Эвакуатору потребовалось три часа, чтобы добраться туда, и более часа, чтобы вытащить машину. Все это время ему звонили из автосалона и спрашивали, что случилось. В тот же день его уволили».
24. «Я работал в ресторане быстрого питания. Однажды во время смены сотрудник, который обучал новенького, отошел, и тот попытался сам совладать с грилем. Пришел менеджер и начал орать на него, чтобы он работал быстрее, и парень швырнул в него куском сыра. Само собой, больше я этого парня не видел».
25. «Девушку, которая раньше была администратором, только-только перевели в бухгалтерию. На корпоративе она сильно напилась и начала хватать коллег-мужчин за промежность. Сотрудник HR-отдела решил проводить ее домой на такси, так как они жили рядом. Ее вырвало на него прямо в машине. Он довел ее до дома ее родителей и сказал, что на работу она может не возвращаться. Кажется, она проработала на новой должности всего два дня».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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