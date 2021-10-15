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Взгляд в прошлое: фотографии Китая в XIX веке

Взгляд в прошлое: фотографии Китая в XIX веке (21 фото)

Автор:
15 октября 2021 09:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китай   джон томсон   интересно   китацы   фотограф   фотографии   фотоистория   фотомир   
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Джон Томсон (1837-1921), фотограф из Эдинбурга, впервые побывал в Китае в конце 1860-х годов. С 1870 по 1871 год Томсон много путешествовал по Китаю, фотографируя людей и документируя их жизнь, костюмы, повседневные привычки и традиции. Томсон опасался, что большая часть культуры Китая будет утрачена с расширением британской империи и открытием торговых путей, и торопился сохранить для истории своеобразие страны.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   джон томсон   интересно   китацы   фотограф   фотографии   фотоистория   фотомир   
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