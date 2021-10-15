Взгляд в прошлое: фотографии Китая в XIX веке

Джон Томсон (1837-1921), фотограф из Эдинбурга, впервые побывал в Китае в конце 1860-х годов. С 1870 по 1871 год Томсон много путешествовал по Китаю, фотографируя людей и документируя их жизнь, костюмы, повседневные привычки и традиции. Томсон опасался, что большая часть культуры Китая будет утрачена с расширением британской империи и открытием торговых путей, и торопился сохранить для истории своеобразие страны.

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Маньчжурская женщина в свадебном платье 0 Источник:

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Маньчжурская женская прическа 0 Источник:

Мандарин и его сын 0 Источник:

Дом мандарина 0 Источник:

Старая китаянка со сложной повседневной прической 0 Источник:

Пекинский мастер педикюра 0 Источник:

Художник за работой 0 Источник:

Маньчжурке делают прическу 0 Источник:

Маньчжурка и ее горничная 0 Источник:

Трое мужчин: двое старших - с бородами, более молодой - с усами 0 Источник:

Кантонская лодочница 0 Источник:

Торговец фруктами 0 Источник:

Уличный продавец ваз 0 Источник:

Старая монголка и ее мул 0 Источник:

Ночной сторож в Пекине 0 Источник:

Маньчжурки покупают цветы для причесок 0 Источник:

Принц Гун (на фото ему около сорока лет), шестой сын императора Тао Квана, правившего с 1820 по 1850 год 0 Источник:

Скульптуры верблюдов на дороге к гробницам эпохи Мин 0 Источник:

Пагода на острове 0 Источник: