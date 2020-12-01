Удивительные фотографии ушедшей эпохи

Эти снимки сделаны много лет назад, и каждый из них представляет нам уникальные моменты ушедших времен. Даже тем, кто жил тогда, редко удавалось увидеть подобное!
Демонстрация асбестовых костюмов для пожаротушения, произведенных в Великобритании, 14 октября 1940 г.
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Автобус бэнда Джека Корнера из голливудского фильма "Украденная гармония" 1935 года. Автобус был сконструирован специально для съемок в единственном экземпляре.
Предвыборный плакат Муссолини на римском палаццо Браски, где располагалась штаб-квартира фашистской партии. Апрель 1934 г.
Первая леди США Элеонора Рузвельт здоровается маорийским способом с женщиной из племени маори, 1940г.
Студенты лётной школы Шейл в Чикаго, Иллинойс, осваивают первые в своей жизни полетные тренажеры. Июль 1945г.
Наводнение в Иллинойсе: во время паводка река Иллинойс прорвала дамбу в районе города Бердстон. Апрель 1922г.
Дайвер, проводивший подводную съемку затонувшей британской субмарины "Тетис", демонстрирует, как делал снимки под водой изнутри шлема, цепляя кнопку спуска зубами.
Последний кэб. 72-летний Джон Оттерман, кэбмен с 40-летним стажем в последний раз едет по Нью-Йорку, окончательно переходящему на такси. Апрель 1922г.
Гонщик Роланд Фри бьет мировой рекорд скорости на мотоцикле на соляном озере Бонвилль в Юте, 1939г.
Чистка фигуры доисторического животного в лондонском Гайд-парке перед началом выставки, февраль 1927г.
Скульптура робота - символ будущего технического развития и процветания. Магнитогорск, 1931г.
"Голосуйте за коммунистов!" Агитационный автомобиль итальянской компартии, 12 апреля 1958г.
Гимнастка Мэрил Рич совершает трюки над Манхэттеном в поддержку общественной организации "Америка - Корее", 27 августа 1951г.
Симулятор лунного орбитального комплекса в Лэнгли, который использовался для изучения сложностей, связанных с посадкой на Луну. 5 декабря 1961г.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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