Капитан Кирк из «Звездного пути» слетал в космос на корабле компании Джеффа Безоса

Звезда «Звездного пути» Уильям Шетнер наконец-то стал настоящим космическим путешественником: актер слетал в космос на корабле компании Джеффа Безоса. Теперь 90-летнему Шетнеру принадлежит титул самого пожилого человека, побывавшего в космосе.
«Это было невероятно», – сказал 90-летний канадский актер, известный «треккерам», легиону фанатов научно-фантастической вселенной, как отважный капитан Джеймс Т. Кирк, которого он впервые сыграл более полувека назад.
Полет за пределы земной атмосферы и обратно занял 11 минул. Компанию Шетнеру составили вице-президент компании Blue Origin Одри Пауэрс, соучредитель Planet Labs Крис Бошуайзен и Глен де Врайс из Medidata Solutions. Ракета New Shepard стартовала с базы компании в Техасе в среду около 9:49 утра (17:49 по московскому времени) после двух непродолжительных задержек и в конечном итоге поднялась на высоту 106 километров над уровнем моря. Основатель компании Джефф Безос лично поприветствовал членов экипажа, когда они вышли из капсулы, приземлившейся на парашюте в пустыне.
Как и почти 600 космонавтов, побывавших в космосе до него, Шетнер восхитился ощущением невесомости и потрясающим видом на наш мир из космоса.
«Вы подарили мне самый важный опыт, который я только могу себе представить. Я переполнен эмоциями по поводу того, что только что произошло», – сказал растроганный актер. «То, что вы видите внизу – это Мать-Земля, и она нуждается в защите», – добавил он позже.
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Эта миссия была повторением первого полета New Shepard с пассажирами на борту, который прошел в июле и стал настоящим прорывом для зарождающегося сектора космического туризма. Тогда на борту был сам Безос, но в этот раз все внимание было приковано к Шетнеру, который теперь считается самым пожилым астронавтом в истории.
Именно межгалактические полеты USS Энтерпрайз под руководством персонажа Шатнера капитана Кирк, заставили американцев обратить внимание на звезды, поскольку на тот момент космическая программа США только зарождалась.
«В глазах представителей разных поколений в США и во всем мире Капитан Кирк, возможно, как никто другой олицетворяет "последний рубеж"», – сказал AFP сценарист и историк «Звездного пути» Марк Кушман.
По словам Кушмана, сериал долгое время сотрудничал с NASA: ученым присылали на проверку ранние версии сценария, чтобы убедиться в достоверности материала. «Эти ученые и почти все в этих космических агентствах были заядлыми поклонниками «Звездного пути», и хорошо понимали, что популярность сериала способствовала растущему интересу и финансированию космической программы», – сказал он.
Джефф Безос также является большим поклонником сериала: основатель Amazon опубликовал в Instagram свой рисунок по «Звездному пути», который нарисовал в девять лет. Также Безос упоминал, что голосовой помощник Amazon Алекса вдохновил говорящий компьютер на борту «Энтерпрайз», а сам бизнесмен в 2016 году появился в сериале «Стартрек: Бесконечность» в роли инопланетянина.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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New Shepard многоразовый космический корабль для суборбитальных полётов, разработанный американской компанией Blue Origin.
Поэтому в космосе 90-летний Шетнер, к сожалению, не был.
Для того чтобы подняться на 100км вверх при 100% КПД на 1кг полезной нагрузки нужна энергия порядка 1МДж, Для того чтобы разогнаться до 8км/с нужна энергия 32Мдж.