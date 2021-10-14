Капитан Кирк из «Звездного пути» слетал в космос на корабле компании Джеффа Безоса

Полет за пределы земной атмосферы и обратно занял 11 минул. Компанию Шетнеру составили вице-президент компании Blue Origin Одри Пауэрс, соучредитель Planet Labs Крис Бошуайзен и Глен де Врайс из Medidata Solutions. Ракета New Shepard стартовала с базы компании в Техасе в среду около 9:49 утра (17:49 по московскому времени) после двух непродолжительных задержек и в конечном итоге поднялась на высоту 106 километров над уровнем моря. Основатель компании Джефф Безос лично поприветствовал членов экипажа, когда они вышли из капсулы, приземлившейся на парашюте в пустыне.

Как и почти 600 космонавтов, побывавших в космосе до него, Шетнер восхитился ощущением невесомости и потрясающим видом на наш мир из космоса.

«Вы подарили мне самый важный опыт, который я только могу себе представить. Я переполнен эмоциями по поводу того, что только что произошло», – сказал растроганный актер. «То, что вы видите внизу – это Мать-Земля, и она нуждается в защите», – добавил он позже.