Капитан Кирк из "Звездного пути" решил слетать в космос по-настоящему

Шатнер недавно прокомментировал полет Безоса в космос и перспективы космического туризма. "Я знаю, что есть аргументы в пользу популяризации космических путешествий, и я разговаривал со многими космическими путешественниками, которые рады были бы попасть на Марс, - сказал он NBC. - Но это нелепо. Чтобы добраться туда, нужно полтора года. Это вам не в круизное путешествие отправиться. Нет, чувак. Ты будешь в невесомости, и здесь жарче, чем в аду, и воздух гнилостный. Помогите, я умираю, но умираю медленно! Какая ужасная судьба".



Он также отметил опасность космических путешествий: "Если у вас просто спустило колесо в космосе, это означает, что вы умрете. Мне кажется, здесь у тебя больше шансов умереть, чем на Голливудской автостраде. Но, с другой стороны, в моем возрасте вы помните о том, что можете отбросить коньки в любой момент. "О, у меня слегка закружилась голова. Я умираю?" Это интересный вопрос".