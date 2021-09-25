FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7507 постов • 1242 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Капитан Кирк из "Звездного пути" решил слетать в космос по-настоящему

Капитан Кирк из "Звездного пути" решил слетать в космос по-настоящему (5 фото)

Автор:
25 сентября 2021 16:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Blue Origin   ynews   Джефф Безос   Звёздный Путь   капитан кирк   космический полет   космический туризм   уильям шетнер   
201
5
90-летний актер Уильям Шетнер, сыгравший капитана звездолёта Кирка в научно-фантастическом сериале "Звездный путь", станет самым старым человеком, когда-либо побывавшим в космосе. Он собирается отправиться в 15-минутный полет на борту ракеты New Shepard компании Blue Origin Джеффа Безоса. Событие запланировано на октябрь.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Blue Origin   ynews   Джефф Безос   Звёздный Путь   капитан кирк   космический полет   космический туризм   уильям шетнер   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
443
BHU1004 3 часа назад
Вопрос - вернется ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Cкладно звонишь. 2 часа назад
У Американцев новые ракеты непривычные на вид.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
xexeylhf 2 часа назад
Он, что решил вот так пафосно помереть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
“Ты совсем тупая? Ты никуда не поедешь!”: чем закончилась семейная разборка в такси “Ты совсем тупая? Ты никуда не поедешь!”: чем закончилась семейная разборка в такси Студенты сделали самолет из стула Студенты сделали самолет из стула Джеффу Безосу до открытия космического бизнеса осталось одно испытание Джеффу Безосу до открытия космического бизнеса осталось одно испытание У одной из баз ВВС США замечен неизвестный летательный аппарат У одной из баз ВВС США замечен неизвестный летательный аппарат Джефф Безос и Юрий Милнер финансируют стартап по продлению молодости Джефф Безос и Юрий Милнер финансируют стартап по продлению молодости Сивков: менее чем за месяц Российская армия пройдёт Украину до границ Приднестровья: видео Сивков: менее чем за месяц Российская армия пройдёт Украину до границ Приднестровья: видео
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

568233



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Звезды с идеальной репутацией
1
180
Звезды с идеальной репутацией
"Здесь тебе не мечеть!": девушка вызвала охрану, увидев, как мусульманин совершает намаз в ТЦ
3
303
"Здесь тебе не мечеть!": девушка вызвала охрану, увидев, как мусульманин совершает...
Пермь. Из тихого мальчика - в убийцу. Когда проморгали?
Пермь. Из тихого мальчика - в убийцу. Когда проморгали?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А дома Натаху ждала целая гора неглаженного!
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#интересно#кино#Разное#животные#интересное#дети#позитив#творчество
#прикол#люди#картинки#приколы#Россия#факты#gif#дтп#смешно#прикольные
#подборка#история#ynews#автомир#автомобили#фотографии#аварии#искусство#СССР#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться