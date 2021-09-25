Капитан Кирк из "Звездного пути" решил слетать в космос по-настоящему

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90-летний актер Уильям Шетнер, сыгравший капитана звездолёта Кирка в научно-фантастическом сериале "Звездный путь", станет самым старым человеком, когда-либо побывавшим в космосе. Он собирается отправиться в 15-минутный полет на борту ракеты New Shepard компании Blue Origin Джеффа Безоса. Событие запланировано на октябрь.
Первый состоялся в июле, когда в космос на несколько минут слетали Джефф Безоас и еще три человека - Марк Безос, Оливер Дэмен и Уолли Фанк.
18-летний Дэмен (место на корабле для него купил отец за 20 миллионов долларов) стал самым молодым человеком, когда-либо побывавшим в космосе, 82-летняя Уолли Фанк - самым пожилым.
18-летний Дэмен (место на корабле для него купил отец за 20 миллионов долларов) стал самым молодым человеком, когда-либо побывавшим в космосе, 82-летняя Уолли Фанк - самым пожилым.
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Но если у Уильяма Шетнера все получится так, как запланировано, он побьет этот рекорд. Ведь он смело отправится туда, где еще не был ни один 90-летний мужчина.
Шатнер недавно прокомментировал полет Безоса в космос и перспективы космического туризма. "Я знаю, что есть аргументы в пользу популяризации космических путешествий, и я разговаривал со многими космическими путешественниками, которые рады были бы попасть на Марс, - сказал он NBC. - Но это нелепо. Чтобы добраться туда, нужно полтора года. Это вам не в круизное путешествие отправиться. Нет, чувак. Ты будешь в невесомости, и здесь жарче, чем в аду, и воздух гнилостный. Помогите, я умираю, но умираю медленно! Какая ужасная судьба".
Он также отметил опасность космических путешествий: "Если у вас просто спустило колесо в космосе, это означает, что вы умрете. Мне кажется, здесь у тебя больше шансов умереть, чем на Голливудской автостраде. Но, с другой стороны, в моем возрасте вы помните о том, что можете отбросить коньки в любой момент. "О, у меня слегка закружилась голова. Я умираю?" Это интересный вопрос".
Он также отметил опасность космических путешествий: "Если у вас просто спустило колесо в космосе, это означает, что вы умрете. Мне кажется, здесь у тебя больше шансов умереть, чем на Голливудской автостраде. Но, с другой стороны, в моем возрасте вы помните о том, что можете отбросить коньки в любой момент. "О, у меня слегка закружилась голова. Я умираю?" Это интересный вопрос".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Blue Origin ynews Джефф Безос Звёздный Путь капитан кирк космический полет космический туризм уильям шетнер
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