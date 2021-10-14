Чувствительным вход воспрещен: 25 обычных растений, которые выглядят мерзко

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Какое-то оно все хищное, злое, завораживающее, гипнотизирующее, в дырочку, волосатое. Бррррр.. А ведь просто природа придумала их, а потом придумала нашу фантазию и теперь, соединяя это все воедино, ощущаешь какое-то странное чувство мерзости. Разве нет?
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