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Чувствительным вход воспрещен: 25 обычных растений, которые выглядят мерзко

Чувствительным вход воспрещен: 25 обычных растений, которые выглядят мерзко (25 фото)

Автор:
14 октября 2021 12:50
Сообщество : Факты
Метки: мерзкое   неприятное   природа   растения   трипофобия   факты   фотомир   
841
25

Какое-то оно все хищное, злое, завораживающее, гипнотизирующее, в дырочку, волосатое. Бррррр.. А ведь просто природа придумала их, а потом придумала нашу фантазию и теперь, соединяя это все воедино, ощущаешь какое-то странное чувство мерзости. Разве нет?

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Метки: мерзкое   неприятное   природа   растения   трипофобия   факты   фотомир   
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8  комментариев
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1k
Irenne Mustafina Час назад
Очень даже офигенно выглядят
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7k
JeanLuk 42 минуты назад
Комментарий к фото
Лилия какая-то
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7k
JeanLuk 42 минуты назад
Комментарий к фото
Чилим, съедобная штука
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75
Алексей Маз 44 минуты назад
Жаль, что автор не знает даже названия (не говоря уже о кратком описании) этих растений
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64k
Viktor 48 минут назад
Ничего мерзкого я не заметил, это природа!
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12k
Nikita 54 минуты назад
«Пальцы мертвеца»

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12k
uutb Час назад
рука дьявола гриб
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