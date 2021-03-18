1. Растение чувствует некие летучие вещества от других растений. Но эта версия опровергается тем, что бокила растет в густых субтропиках и копирует лишь тех, на ком растет, а не тех. у кого эфирные масла сильнее 2. Растение каким-то образом получает генетическую информацию от хозяина. Но эта версия разбивается на экспериментах - бокила может копировать даже искусственные растения