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Наверняка вы знаете такую штуку, как мимикрия, которая весьма распространена среди животного и растительного мира нашей планеты. Но есть среди них один вид, который до сих пор ставит ученых в тупик - как оно стало настолько умным, хитрым и приспособленным.
Выглядит как обычная виноградная лоза. Но это не так. Это, пожалуй, самое загадочное, талантливое и удивительное растение в мире
Ее листья - коренастые и округлые, но как только растение взбирается на "хозяина" листья приобретают похожесть с его листьями
На всех деревьях и кустах, на которые забралась бокила, она мастерски имитирует листья хозяина
Это самое удивительное создание на планете - ведь те, кто "играет" в мимикрию, могут копировать лишь одного хозяина, тогда как бокила управляется со всеми
Зафиксировать специфические характеристики каждого из листочков бокилы (например, зубчатость) оказалось весьма непросто: растение ловко «создавало впечатление наличия зубчиков», как бы рисуя их по краю листочка.
Самое поразительное в этой лозе то, что если она заберется одной лианой, но разными ветками на разных хозяев, то на разных ветках одного и того же растения будут разные листья
Иными словами - произрастая поблизости от двух или трех растений разных видов, бокила способна изменить собственные листья на разных ветках так, чтобы они походили на листья того растения, которое ближе к конкретной ветке
Ученые выдвигают множество гипотез
1. Растение чувствует некие летучие вещества от других растений. Но эта версия опровергается тем, что бокила растет в густых субтропиках и копирует лишь тех, на ком растет, а не тех. у кого эфирные масла сильнее 2. Растение каким-то образом получает генетическую информацию от хозяина. Но эта версия разбивается на экспериментах - бокила может копировать даже искусственные растения
Растение даже имитирует искусственные листья
Источник:
Остается третья, самая невероятная версия - растение "видит" листья хозяина и делает свои похожими на него
Кстати, эту способность "видеть" благодаря клеткам эпидермиса, которые имеют выпуклую форму и могут передавать, как линзы, изображения на нижние клеточные слои заметили еще в 1905 году, когда знаменитый ботаник Готлиб Хаберландт выдвинул подобную версию. Н версию подняли на смех и забыли о ней, как о глупой и слишком фантастичной
Авторский пост
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