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Загадка монстра Флоры: самое умное, хитрое и глазастое растение на Земле

Загадка монстра Флоры: самое умное, хитрое и глазастое растение на Земле (13 фото + 1 видео + 2 гиф)

Автор:
18 марта 2021 11:20
Сообщество : Факты
Метки: Бокила   версии   зрение   мимикрия   природа   растения   удивительное   факты   
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Наверняка вы знаете такую штуку, как мимикрия, которая весьма распространена среди животного и растительного мира нашей планеты. Но есть среди них один вид, который до сих пор ставит ученых в тупик - как оно стало настолько умным, хитрым и приспособленным.

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Метки: Бокила   версии   зрение   мимикрия   природа   растения   удивительное   факты   
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Сибиряк Полчаса назад
Них#я не понятно но очень интересно
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