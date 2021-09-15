Фракталы, спирали и идеальные линии природы: 25 фото удивительной геометрии

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Красота мира - нечто невероятное. И жаль, когда мы просто проходим мимо, не замечая того, что сотворено природой - идеальное, совершенное, абсолютно прекрасное.
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