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Фракталы, спирали и идеальные линии природы: 25 фото удивительной геометрии

Фракталы, спирали и идеальные линии природы: 25 фото удивительной геометрии (25 фото)

Автор:
15 сентября 2021 15:25
Сообщество : Факты
Метки: геометрия   идеально   красота   линии   природа   растения   факты   фракталы   
789
25

Красота мира - нечто невероятное. И жаль, когда мы просто проходим мимо, не замечая того, что сотворено природой - идеальное, совершенное, абсолютно прекрасное.

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Метки: геометрия   идеально   красота   линии   природа   растения   факты   фракталы   
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Сибирячка Час назад
Молодые всходы маральего корня. Жаль нет у меня фотографии этого растения.
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