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Весь мир в одном семечке: 20 невероятных фото под микроскопом семян растущих рядом

Весь мир в одном семечке: 20 невероятных фото под микроскопом семян растущих рядом (23 фото)

Автор:
24 марта 2021 10:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересное   микроскоп   природа   растения   семена   фотомир   
408
23

Вроде бы давно привычные глазу растения, которые вы видите довольно часто. могут открыться с совершенно иной стороны, если посмотреть на них, а точнее на их семена, под микроскопом. Правда же круто?

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Метки: интересное   микроскоп   природа   растения   семена   фотомир   
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