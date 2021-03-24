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Вроде бы давно привычные глазу растения, которые вы видите довольно часто. могут открыться с совершенно иной стороны, если посмотреть на них, а точнее на их семена, под микроскопом. Правда же круто?
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Прицепник плоскоплодный - то вот та ерунда, которая цепляется на одежду, стоит только пройти по траве
Целое собрание семян
Первый ряд: Мак, Красный перец, Клубника, Яблоня, Ежевика, Рис, Тмин. Второй ряд: Горчица, Баклажан, Физалис, Виноград, Малина, Красный рис, Пачули. Третий ряд: Инжир, Дереза обыкновенная, Свекла, Голубика, Золотой киви, Шиповник, Базилик. Четвертый ряд: Розовый перец, Томат, Редька, Морковь, Маттиола, Укроп, Кориандр. Пятый ряд: Черный перец, Капуста белокочанная, Киви, Облепиха, Петрушка, Одуванчик, Пастушья сумка. Шестой ряд: Цветная капуста, Редис, Мелисса, Гренадилла, Маракуйя, Бархатцы прямостоячие, Пекинская капуста. Седьмой ряд: Папайя, Дайкон,Зира, Девичий виноград, Циния изящная, Арония черноплодная, Барбарис.
Авторский пост
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