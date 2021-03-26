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Растет у вас в горшочке кактус, или алое, а может даже агава где-то на участке затесалась, цветочки там всякие. И вы думаете - какие милые растения, но скорее всего, совершенно не догадываетесь какими они могут быть в дикой природе...
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В горшке и на грядке
Те, кто живет в южных регионах нашей страны, наверняка знают юкку - ее высаживают повсеместно и цвете она таким длинным цветоносом со множеством белых колокольчиков
Рафлезия (Rafflesia arnoldii)
Диаметр цветка — от 60 см до одного метра, его масса может превышать 10 кг.
И бонус - кустик сами знаете чего
Авторский пост
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