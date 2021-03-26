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Истинные размеры растительного мира: 20&nbsp;примеров, о которых вы не догадывались

Истинные размеры растительного мира: 20 примеров, о которых вы не догадывались (25 фото)

Автор:
26 марта 2021 10:00
Сообщество : Факты
Метки: Размеры   гиганты   дикая природа   привычные   природа   растения   факты   
1199
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Растет у вас в горшочке кактус, или алое, а может даже агава где-то на участке затесалась, цветочки там всякие. И вы думаете - какие милые растения, но скорее всего, совершенно не догадываетесь какими они могут быть в дикой природе...

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Метки: Размеры   гиганты   дикая природа   привычные   природа   растения   факты   
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4  комментария
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58k
Опиум для народа Час назад
Что-то я сомневаюсь что какой-то идиот буде держать дома рафлезию. Да и начала сравнение горшочных-природных,а закончила баобабом. Много у кого баобаб в огороде или горшке растёт?)
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12k
Yasen_Perec Опиум для народа 57 минут назад
Весь пост ради последней картинки.
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1k
Кер Реев 13 минут назад
Комментарий к фото
Соцветия похожи на гигантскую спаржу...
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4k
ZmeyUA 40 минут назад
Мимоза вообще-то
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