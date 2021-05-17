Социальная реклама вакцинации возмутила жителей Ставрополя

Власти города от такого спорного плаката открещиваются, администрация Ставрополя говорит, что "это точно не мэрия", а в региональном правительстве утверждают, что не знают, кто придумал такой слоган.

Но глава управления по информационной политике аппарата краевого правительства заявила, что убирать такой сомнительный призыв к вакцинации никто не собирается.

"Никаких решений на этот счет нет. Социальная реклама идет - ну и окей" - процитировали ее местное издание.