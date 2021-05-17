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Социальная реклама вакцинации возмутила жителей Ставрополя

Социальная реклама вакцинации возмутила жителей Ставрополя (2 фото)

Автор:
17 мая 2021 19:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Вакцинация   Россия   бред   жить в россии   коронавирус   реклама   
2043
2
Те, кто организовали рекламу решили использовать плакаты с цитатами классиков русской литературой, слегка искаженными в соответствии с тематикой.

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Метки: Вакцинация   Россия   бред   жить в россии   коронавирус   реклама   
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Реклама - особый жанр: чем тупее, тем лучше запомнится. Автор этой - сделал мощную карьерную заявку)))
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2k
Ivan 5 минут назад
Ну для меня не новость, что власти нас за тварей держат. Правда, мы не отстаем и держим их за дерьмо и если их вешать будут, выйду из толпы только табуретку выбить. Но, вот плакаты повесить не дают ответные. Обидно.
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3k
dikijnub Полчаса назад
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3k
Горожанин Час назад
Креативщики явно не читали роман Достоевского "Преступление и наказание". Ведь, судя по рекламе, те, кто сделал прививку и заимел антитела - это маньяки-убийцы, а кто не сделал прививку, оставшись "тварью дрожащей", те остались нормальными людьми.

Классическая антиреклама прививочной кампании. В общем, идиоты...
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1k
Роман Час назад
Зато долбодятлам и антипрививочникам есть повод повозмущаться....
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3k
AlekseiTFS Час назад
Если зайти на сайт Первого канала, то там вся ковидная реклама размещена в рубрике ШОУ. https://www.1tv.ru/shows/vakcinaciya-ot-covid-19https://www.1tv.ru/shows/vakcinaciya-ot-covid-19
Так что ничему не удивлён.
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14k
vikklu 2 часа назад
А что, прикольно! Не в обиду Михаилу Фёдоровичу. На КВНе зал бы оценил.
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