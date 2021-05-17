Социальная реклама вакцинации возмутила жителей Ставрополя

2043
2
Те, кто организовали рекламу решили использовать плакаты с цитатами классиков русской литературой, слегка искаженными в соответствии с тематикой.
Жители города сильно оскорбились, увидев на одном из плакатов портрет Достоевского с подписью "Тварь я дрожащая или антитела имею?"
Те, кто по разным причинам еще не прошли вакцинацию возмутились тому, что их на городском уровне признали "тварями". Авторам сего креатива предъявили претензии и за непонимание первоисточника - романа "Преступление и наказание".
Те, кто по разным причинам еще не прошли вакцинацию возмутились тому, что их на городском уровне признали "тварями". Авторам сего креатива предъявили претензии и за непонимание первоисточника - романа "Преступление и наказание".
Власти города от такого спорного плаката открещиваются, администрация Ставрополя говорит, что "это точно не мэрия", а в региональном правительстве утверждают, что не знают, кто придумал такой слоган.
Но глава управления по информационной политике аппарата краевого правительства заявила, что убирать такой сомнительный призыв к вакцинации никто не собирается.
"Никаких решений на этот счет нет. Социальная реклама идет - ну и окей" - процитировали ее местное издание.
Но глава управления по информационной политике аппарата краевого правительства заявила, что убирать такой сомнительный призыв к вакцинации никто не собирается.
"Никаких решений на этот счет нет. Социальная реклама идет - ну и окей" - процитировали ее местное издание.
Источник:
Ссылки по теме:
- Россияне сошли с ума? Нет? Тогда почему стало так много странных новостей?
- Российская вакцина от коронавируса прошла клинические испытания
- Две хорошие новости и три плохих. Новые законы июня 2020
- "В маршрутке без маски - заплати штраф": реакция соцсетей на рейды полиции
- Реакция соцсетей на объявленную в России неделю выходных
35
Понравилось35
Новости партнёров
Классическая антиреклама прививочной кампании. В общем, идиоты...
Это в каком месте Раскольников - маньяк-убийца?
Так что ничему не удивлён.