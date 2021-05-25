Первый российский регион ввел обязательную вакцинацию от COVID-19

Те, кто без веских оснований откажется делать вакцину, будут не допущены к работе.

Данное постановление было выпущено главным санитарным врачом республики Маргаритой Игнатьевой. Как сказано в постановлении в первую очередь прививаться будут работники образовательной сферы, которых привлекают к работе на детском летнем отдыхе. Также должны будут пройти вакцинацию те, кто работает на проведении массовых мероприятий республиканского масштаба.