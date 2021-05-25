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Первый российский регион ввел обязательную вакцинацию от COVID-19

Первый российский регион ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 (6 фото)

Автор:
25 мая 2021 17:26
Сообщество : Жить в России
Метки: COVID-19   Вакцинация   Россия   жить в россии   коронавирус   новости   
1784
6
Якутские власти распорядились об обязательной вакцинации из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Те работодатели, которые не организуют данную процедуру будут оштрафованы на 200 тысяч рублей.
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Метки: COVID-19   Вакцинация   Россия   жить в россии   коронавирус   новости   
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26k
Антон 3 часа назад
"Те, кто без веских оснований откажется делать вакцину, будут не допущены к работе."

Прежде всего, гражданам надо запомнить, что заставить пройти вакцинацию от ковида работодатель не вправе. Руководитель может предложить персоналу привиться всем коллективом. Для этих целей на предприятие может быть вызвана мобильная бригада. Однако принудить к этому действию директор не имеет права.

Прививку ставят только те работники, кто согласен с этим действием. Лица, не желающие прививаться от коронавируса, пишут отказ в виде заявления об этом сказано в п. 3 ст. 5 Закона 157-ФЗ.

Письменного заявления, где указано нежелание проходить вакцинацию, достаточно для отказа. Руководитель обязан учесть пожелания сотрудников и организовать процедуру только для желающих.

п. 1 ст. 5 Закона 157-ФЗ от 17.09.1998 четко указано право отказаться на законных основаниях;
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11k
ss 16 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Борис Карабанов Полчаса назад
Отменят конечно, но формулировка показательна "обязать работодателя". Збс! Государство за полгода ни хрена не справилось с вакцинацией, а теперь "обязать работодателя". Беспроигрышный вариант. Вакцинируются - хорошо, регион отчитаться, а не вакцинируются - штрафов настрижет.
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51k
3k
AlekseiTFS 46 минут назад
Так вирус то страшнейший был. На старте продаж говаривали, что Один --заражает 3-5 = по сути за год на планете всё живое должно было переболеть по несколько раз. Это проста математика.
Может пора тетсты на антитела всем делать,а не продолжать липотестам на ковид народ терзать. Хотя тут была статься,что сынуля Голиковой на госзакупки по вакцинам подсел = нужно бабосики делать.
И таки да .Так всеми ненавистный ВОЗ приравнял иммунитет переболевших ,к иммунитету привитых https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341241/WHO-2019-nCoV-Sci-Brief-Natural-immunity-2021.1-eng.pdf?sequence=3&isAllowed=yhttps://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341241/WHO-2019-nCoV-Sci-Brief-Natural-immunity-2021.1-eng.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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4k
Свирепый Бамбр Час назад
Хули ты так буксуешь? Уже отменили "обязательную" и извинились!
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3k
Пополь Вух 2 часа назад
Конкретно про обязательную вакцинацию в Якутии с 03:00

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29k
Азат Баширов 2 часа назад
Индия захотела удалить все упоминания об индийском штамме фейко-вируса

Соответствующее письмо направило министерство электроники и информационных технологий Индии, сообщили РИА Новости источники в правительстве. Власти Индии обратились ко всем платформам социальных сетей с просьбой немедленно удалить весь контент, связанный с индийским штаммом COVID-19.

Также они призвали удалить все, что подразумевает существование этого штамма. В тексте письма уточняется, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально не называла так ни один из вариантов коронавируса.

20 мая стало известно, что в России были выявлены случаи заражения индийским штаммом коронавируса. Это подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее в мае руководитель подразделения по новым болезням и зоонозу в ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что организация повысила степень опасности трижды мутировавшего штамма коронавируса из Индии.

Эксперты признали, что он стал вызывать беспокойство на глобальном уровне. Это означает, что индийский штамм оказался подобен вирусам, которые признаны наиболее заразными, смертоносными или устойчивыми к вакцинам и лечению. Причина этого заключается в том, что мутировавшая инфекция распространяется значительно быстрее исходного штамма SARS-CoV-2.
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779
Елена Захарова 2 часа назад
Ох.. ели в конец! Нет слов, один мат!
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7k
Алеksей 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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18k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
А кто будет нести ответственность за возможные осложнения? Кто может дать гарантию что у вакцины 100% нет противопоказаний? Меня пугает как делают эту прививку всем мимокрокодилам в торговых центрах, как будто это просто аскорбинку съесть.
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122
Akabushkin Petr Ватаку Накомоде Час назад
Вероятно, как водится, работодатель)
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
Не нужно заставлять людей прививаться.
Нужно просто не допускать заразных на работу.
Для этого нужно делать экспресс-тесты всем непривитым (за их счет) на заводской проходной или перед входом в учреждение.
У китайцев есть быстрые и точные анальные тесты на коронавирус.

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5k
Leo Sun 2 часа назад
Долго посты делаете)) Пока клепали, "Власти Якутии отказались от обязательной вакцинации против COVID-19"
https://lenta.ru/news/2021/05/25/vlastii/https://lenta.ru/news/2021/05/25/vlastii/
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43k
кот 2 часа назад
Выход есть всегда))
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43k
кот 2 часа назад
А там что, справки о вакцинации не продают? Какие честные якутские врачи и зарплаты им хватает 0_0
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7k
antonium 3 часа назад
Это плохая новость. Последние ростки свободы затаптывают грязными ботинками. Кто хочет можно привиться без проблем, из любого утюга идет пропаганда вакцинации. Кому надо за границу тоже прививаются в общей массе. Остальные свободные в своем решении люди. Зачем такие меры? Это перебор господа.
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2k
ых 3 часа назад
Вот и первая ласточка из регионов, в конторах обязаловка давно уже есть. Кто там из кремлеботов орал, что такого не будет? Отзовитесь.
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2k
Serg 3 часа назад
Постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) от 19.05.2021 № 3 «Об иммунизации населения Республики Саха (Якутия) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
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8k
ДядяТоля 3 часа назад
заибуцца ловить оленеводов по тундре. но зато хайпанули!
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