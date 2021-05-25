Первый российский регион ввел обязательную вакцинацию от COVID-19

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Якутские власти распорядились об обязательной вакцинации из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Те работодатели, которые не организуют данную процедуру будут оштрафованы на 200 тысяч рублей.
Те, кто без веских оснований откажется делать вакцину, будут не допущены к работе.
Данное постановление было выпущено главным санитарным врачом республики Маргаритой Игнатьевой. Как сказано в постановлении в первую очередь прививаться будут работники образовательной сферы, которых привлекают к работе на детском летнем отдыхе. Также должны будут пройти вакцинацию те, кто работает на проведении массовых мероприятий республиканского масштаба.
Данное постановление было выпущено главным санитарным врачом республики Маргаритой Игнатьевой. Как сказано в постановлении в первую очередь прививаться будут работники образовательной сферы, которых привлекают к работе на детском летнем отдыхе. Также должны будут пройти вакцинацию те, кто работает на проведении массовых мероприятий республиканского масштаба.
Постановление вышло 19 мая и согласно документу привиться должно будет не менее 70% взрослого населения и все работодатели обязаны будут организовать процесс вакцинации. Причем, это касается не только бюджетных и государственных организаций, но и индивидуальных предпринимателей, что ведут бизнес не территории региона.
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Глава управления Роспотребнадзора отметила, что обязательно вакцинироваться должны следующие группы лиц: люди старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, медработники, сотрудники сферы образования и социальной сферы, работники, занятые в промышленности, энергетике, строительстве и ЖКХ, сотрудники правоохранительных органов.
Также подобную процедуру захотел ввести и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Она поручила изучить якутский опыт, чтобы, в случае успешного эффекта, ввести обязательную вакцинацию и в ХМАО.
Экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что введение обязательной вакцинации никак не нарушает требований к профессиональным группам.
"Группа риска по производственным показателям — вся сфера услуг, торговля, медицина, образование, кафе. Раз это сфера услуг - работодатель обязан защитить продавца и защитить посетителя, потому что продавец может его заразить. Так что здесь не нарушаются требования к профессиональным группам."
"Группа риска по производственным показателям — вся сфера услуг, торговля, медицина, образование, кафе. Раз это сфера услуг - работодатель обязан защитить продавца и защитить посетителя, потому что продавец может его заразить. Так что здесь не нарушаются требования к профессиональным группам."
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Прежде всего, гражданам надо запомнить, что заставить пройти вакцинацию от ковида работодатель не вправе. Руководитель может предложить персоналу привиться всем коллективом. Для этих целей на предприятие может быть вызвана мобильная бригада. Однако принудить к этому действию директор не имеет права.
Прививку ставят только те работники, кто согласен с этим действием. Лица, не желающие прививаться от коронавируса, пишут отказ в виде заявления об этом сказано в п. 3 ст. 5 Закона 157-ФЗ.
Письменного заявления, где указано нежелание проходить вакцинацию, достаточно для отказа. Руководитель обязан учесть пожелания сотрудников и организовать процедуру только для желающих.
п. 1 ст. 5 Закона 157-ФЗ от 17.09.1998 четко указано право отказаться на законных основаниях;
Может пора тетсты на антитела всем делать,а не продолжать липотестам на ковид народ терзать. Хотя тут была статься,что сынуля Голиковой на госзакупки по вакцинам подсел = нужно бабосики делать.
И таки да .Так всеми ненавистный ВОЗ приравнял иммунитет переболевших ,к иммунитету привитых https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341241/WHO-2019-nCoV-Sci-Brief-Natural-immunity-2021.1-eng.pdf?sequence=3&isAllowed=yhttps://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341241/WHO-2019-nCoV-Sci-Brief-Natural-immunity-2021.1-eng.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Они прощупывают общественное мнение.
Соответствующее письмо направило министерство электроники и информационных технологий Индии, сообщили РИА Новости источники в правительстве. Власти Индии обратились ко всем платформам социальных сетей с просьбой немедленно удалить весь контент, связанный с индийским штаммом COVID-19.
Также они призвали удалить все, что подразумевает существование этого штамма. В тексте письма уточняется, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально не называла так ни один из вариантов коронавируса.
20 мая стало известно, что в России были выявлены случаи заражения индийским штаммом коронавируса. Это подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее в мае руководитель подразделения по новым болезням и зоонозу в ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что организация повысила степень опасности трижды мутировавшего штамма коронавируса из Индии.
Эксперты признали, что он стал вызывать беспокойство на глобальном уровне. Это означает, что индийский штамм оказался подобен вирусам, которые признаны наиболее заразными, смертоносными или устойчивыми к вакцинам и лечению. Причина этого заключается в том, что мутировавшая инфекция распространяется значительно быстрее исходного штамма SARS-CoV-2.
за две недели количество новых выявленных случаев в день упало с 400 тысяч (08 мая) до 195 тысяч (24 мая), и ведь вакцинацией это не объяснить.
примерно тоже было с ЮАР.
тоже крики про страшный Южноафриканский штамм, правда там тоже резко упала выявляемость, за месяц в 10 раз
Ни образования, ни знаний, ни умений. НО! Водила-Азат знает все. Все лучше специалистов. Все лучше всех.
Посмотрим как запоет автор сего бреда, когда корона его догонит.
Дурака только могила исправит.
Нужно просто не допускать заразных на работу.
Для этого нужно делать экспресс-тесты всем непривитым (за их счет) на заводской проходной или перед входом в учреждение.
У китайцев есть быстрые и точные анальные тесты на коронавирус.
https://lenta.ru/news/2021/05/25/vlastii/https://lenta.ru/news/2021/05/25/vlastii/
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6) при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, выносить мотивированные постановления о:
госпитализации для обследования или об изоляции больных инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и лиц с подозрением на такие заболевания;
проведении обязательного медицинского осмотра, госпитализации или об изоляции граждан, находившихся в контакте с больными инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
временном отстранении от работы лиц, которые являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний и могут являться источниками распространения инфекционных заболеваний в связи с особенностями выполняемых ими работ или производства;
проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям;
введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина) в организациях и на объектах;
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и статьей 10 157 ФЗ
Профилактические прививки по эпидемическим показаниям проводятся гражданам при угрозе возникновения инфекционных болезней, перечень которых устанавливает федеральный орган исполнительной власти в области здравоохранения.
Решения о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главный государственный санитарный врач Российской Федерации, главные государственные санитарные врачи субъектов Российской Федерации.
Сроки и порядок проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям устанавливает федеральный орган исполнительной власти в области здравоохранения.
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и главное
Статья 5 157 ФЗ
пункт 1. Граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на:
....
отказ от профилактических прививок.
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пункт 2. Отсутствие профилактических прививок влечет:
-запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок;
-временный отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;
-отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.
Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, устанавливается Правительством Российской Федерации.
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Вот этот сан врач ссылает на эти два ФЗ которые НЕ ДАЮТ никакого права вводить обязательную вакцинацию.