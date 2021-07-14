Набил QR-код и можешь идти в ресторан

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Москвичи смогут пройти в кафе по временным татуировкам, свидетельствующим о вакцинации.
Те жители Москвы, которые либо переболели коронавирусом в последние полгода, либо вакцинировались, теперь могут поучаствовать в проекте от сервиса доставки еды Delivery Club.
Компания запустила такую вот опцию вместе с интернет-магазином Everink Tattoo. Для желающих есть шесть вариантов оформления эскиза QR-кода, чтобы каждый мог подобрать тот, который понравится.
Для получения татуировки можно сделать на сайте заказ и после общения с менеджером прислать в магазин QR-код. Рисунок будет держаться на коже две недели.
Для получения татуировки можно сделать на сайте заказ и после общения с менеджером прислать в магазин QR-код. Рисунок будет держаться на коже две недели.
"С помощью нашего проекта мы хотим привлечь внимание к заведениям общепита, а также напомнить о важности и необходимости вакцинации… Нашими временными тату мы хотим немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов в заведениях города" - рассказали в пресс-службе проекта.
Как вам идея?
Как вам идея?
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