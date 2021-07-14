Набил QR-код и можешь идти в ресторан

Компания запустила такую вот опцию вместе с интернет-магазином Everink Tattoo. Для желающих есть шесть вариантов оформления эскиза QR-кода, чтобы каждый мог подобрать тот, который понравится.

Для получения татуировки можно сделать на сайте заказ и после общения с менеджером прислать в магазин QR-код. Рисунок будет держаться на коже две недели.