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Набил QR-код и можешь идти в ресторан

Набил QR-код и можешь идти в ресторан (3 фото)

Автор:
14 июля 2021 14:58
Сообщество : Жить в России
Метки: COVID-19   qr-код   Вакцинация   Москва   Россия   жить в россии   коронавирус   новости   
1660
3
Москвичи смогут пройти в кафе по временным татуировкам, свидетельствующим о вакцинации.

Источник:

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Метки: COVID-19   qr-код   Вакцинация   Москва   Россия   жить в россии   коронавирус   новости   
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25  комментариев
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2k
Ivan 2 часа назад
Где же я что-то подобное видел? А! Вспомнил!
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5k
Ruk 16 минут назад
Ссылка vk.com
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10k
Голос Вселенной 41 минуту назад
Лучше бы группу крови набивали, было бы больше пользы
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17k
Robin Hood 42 минуты назад
Дожили блэдь. Поучите распишитесь
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121
Алёха 57 минут назад
прыщавому и плешивому на лбу бы набить Х...й)))
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6k
Ф Ив Час назад
Если это не шутка, то нас реально к чипизации готовят.
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272
Argon13 Час назад
Я бы на х. Й набил.
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581
Denis Час назад
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10k
paranoid Час назад
Отлично, надо на члене набить. И предъявлять по требованию..
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40k
Raush 2 часа назад
Ну так про чипирование это же теория заговора... А вот QR-кодирование это совсем другое. Но чуть позже предложат вставить чип, ведь удобнее же... Ненадо никого заставлять, все сами себе вставят чипы, добровольно.
Продолжайте верить всему, что вам говорят по телевизору и будет вам счастье... а нет, раз уж вы верите всему, что вам по ящику толкают, то вы уже счастливые.
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1k
Гур 2 часа назад
Пффф, это ещё что...
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9k
Касьян Пуздой 2 часа назад
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596
Alex Zx 2 часа назад
где то я об этом уже слыша... и дизайнов ровно 6, вот блин шутники!
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12k
gavrosh 2 часа назад
Прямо на лоб им херачте!
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6k
insaider 2 часа назад
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1k
fraxinus 2 часа назад
Евреи точно оценят. Особенно те, кто постарше.

А так - пусть хоть адрес порнхаба набивают, только не было бы обязательным.
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3k
40bbazziggo 2 часа назад
Ничему история людей не учит, всё по спирали.
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10k
Kucher 2 часа назад
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137
Alex 2 часа назад
малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть"
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142k
Редька с хреном 2 часа назад
Таки зачем шкуру портить? Наличие укола, совсем скоро по MAC- адресу новой биологической ячейки нейронет-информационного сообщества, рамками и сканерами проверять будут.
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230
Роман 3 часа назад
Эмм... Лень гуглить, что там в Библии говорится про число зверя на коже?
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