Питерского кошастого не посадят на "сутки" за хулиганку, однако штраф хозяину выписать могут

Как сообщает Telegram-канал "РегДурдом", женщина имеет дачу в деревне Ославье в Ленинградской области, кроме того, является хозяйкой нескольких представителей отряда "друзей человека". Дачница обратилась в местную администрацию, с жалобой на соседского кота Пушка, якобы тот пробирается на её участок и там, преднамеренно выводит из себя её собак, паче того - устраивает охоту на её домашних птиц. И пёсели ничего с этим поделать не могут.





Владельцу кота, вероятно, выпишут штраф за «допущение перемещения домашних животных за пределы места их содержания без присмотра».