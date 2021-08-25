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Питерского кошастого не посадят на "сутки" за хулиганку, однако штраф хозяину выписать могут

Питерского кошастого не посадят на "сутки" за хулиганку, однако штраф хозяину выписать могут (2 фото)

Автор:
25 августа 2021 00:33
Сообщество : Животные
Метки: Россия   дача   заявление   кот   санкт-петербург   собаки   соседи   штраф   
1883
2

Жительница Санкт-Петербурга накатала заявление на соседского кота, который доводит её псов до "белого каления".

Как сообщает Telegram-канал "РегДурдом", женщина имеет дачу в деревне Ославье в Ленинградской области, кроме того, является хозяйкой нескольких представителей отряда "друзей человека". Дачница обратилась в местную администрацию, с жалобой на соседского кота Пушка, якобы тот пробирается на её участок и там, преднамеренно выводит из себя её собак, паче того - устраивает охоту на её домашних птиц. И пёсели ничего с этим поделать не могут.


Владельцу кота, вероятно, выпишут штраф за «допущение перемещения домашних животных за пределы места их содержания без присмотра».

Хозяин Пушка считает, что соседка чинит всё это ему в отместку. Ранее он сам не неоднократно жаловался в полицию брёх её собакенов в неурочный час.


P.S. Хорошо, что так, а ведь могли бы котейку на 15 зорь с казённой баландой за хулиганство упечь.

А как же: "Хожу где вздумается - гуляю сам по себе"?


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Метки: Россия   дача   заявление   кот   санкт-петербург   собаки   соседи   штраф   
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16  комментариев
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1k
Ольга 7 часов назад
«допущение перемещения домашних животных за пределы места их содержания без присмотра» - как возможно уследить за котом в деревне? серьезно?
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Nane First NameLast 24 минуты назад
Куплю кота
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880
Оксид Бетона Час назад
"Ранее он сам не неоднократно жаловался в полицию брёх её собакенов...!"
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178
vijilante Час назад
"Сенсация! Муравьиный Лев пробрался в муравейник!! Есть жертвы!!!"
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9k
Shep 2 часа назад
Плюс за старославянские слова
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10k
котегRUS 5 часов назад
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883
閃光 7 часов назад
ЛПП! Ложь, П...жь и Провокация!
Я на вас жалобу напишу.
Ссылка coub.com
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Дарвин и аморальная премия 7 часов назад
Редька,когда тебя на 15 "зорь" посадят,немного отдохнем от твоих постов
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