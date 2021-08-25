Питерского кошастого не посадят на "сутки" за хулиганку, однако штраф хозяину выписать могут

Жительница Санкт-Петербурга накатала заявление на соседского кота, который доводит её псов до "белого каления".
Как сообщает Telegram-канал "РегДурдом", женщина имеет дачу в деревне Ославье в Ленинградской области, кроме того, является хозяйкой нескольких представителей отряда "друзей человека". Дачница обратилась в местную администрацию, с жалобой на соседского кота Пушка, якобы тот пробирается на её участок и там, преднамеренно выводит из себя её собак, паче того - устраивает охоту на её домашних птиц. И пёсели ничего с этим поделать не могут.
Владельцу кота, вероятно, выпишут штраф за «допущение перемещения домашних животных за пределы места их содержания без присмотра».
Хозяин Пушка считает, что соседка чинит всё это ему в отместку. Ранее он сам не неоднократно жаловался в полицию брёх её собакенов в неурочный час.
P.S. Хорошо, что так, а ведь могли бы котейку на 15 зорь с казённой баландой за хулиганство упечь.
А как же: "Хожу где вздумается - гуляю сам по себе"?
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Я на вас жалобу напишу.
- Так это ты называешь трудом,"работяга" ты наш?